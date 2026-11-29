La Cosedil F3 Motors Akademia Messina torna senza punti anche dalla seconda trasferta consecutiva. Al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe, nella gara valida per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie A2 Fineco, le SuperGirls cedono alla Nuvolì Altafratte Padova per 3-1 (25-17, 25-23, 24-26, 25-17). A differenza di quanto accaduto a Monviso, le siciliane riescono a tradurre in un set vinto la reazione al doppio svantaggio, senza però trovare la continuità necessaria per prolungare l’incontro al tie-break. Resta il rammarico per il secondo parziale, nel quale le ragazze di coach Barbieri, dopo aver rincorso a lungo le avversarie, si erano portate avanti sul 22-23, prima di subire il ritorno delle venete.

A fare la differenza sono soprattutto il muro e la capacità di concretizzare le occasioni costruite in fase break. Padova mette a segno 14 muri vincenti contro i soli 4 delle messinesi, conquistando 30 break point a fronte dei 18 delle siciliane.

Interessante il confronto tra ricezione e attacco. Pur facendo registrare identiche percentuali di positività (63%) ed efficienza (54%) in ricezione, le due formazioni ottengono risposte profondamente diverse nella successiva fase offensiva. Dopo ricezione positiva, infatti, Padova raggiunge il 50% di efficienza in attacco, mentre Messina si ferma al 15%. Le siciliane realizzano soltanto due attacchi vincenti in meno rispetto alle avversarie (52 contro 54), ma impiegano 141 palloni contro i 118 delle venete.

Tra le SuperGirls spicca la prestazione di Sara Bellia, Top Scorer dell’incontro con 21 punti, di cui 18 in attacco, due ace e un muro. La schiacciatrice messinese offre un contributo importante anche in seconda linea, chiudendo con il 75% di positività, il 48% di ricezione perfetta e il 72% di efficienza su 33 palloni ricevuti. In doppia cifra anche Saana Lindgren (14) e Payton Henderson (10).

A conquistare il riconoscimento di MVP è l’ex giallorossa Chiara Mason, autrice di 20 punti, con il 55% in attacco, tre ace e due muri. Per le venete, determinanti anche i 17 punti di Cristina Fiorio e i sei muri vincenti di Laura Bovo.

Messina resta a quota 8 punti in classifica (in quart’ultima posizione). Padova sale a 23 punti, appaiata a Costa Volpino sulla terza poltrona, ma con una partita disputata in più.

Il riepilogo del match

Buon avvio delle SuperGirls nel primo set, con Sara Bellia principale riferimento offensivo e le siciliane avanti sul 4-6. Padova ribalta il punteggio sfruttando la maggiore efficacia a muro e mettendo progressivamente in difficoltà la ricezione messinese. Dal 12-10, le venete piazzano un parziale di 8-0 che indirizza la frazione. Messina prova a ridurre le distanze, ma non basta l’ottima prestazione di Bellia, autrice di nove punti con il 57% in attacco. Le padrone di casa chiudono sul 25-17, facendo valere una maggiore incisività offensiva (45% contro il 34%) e cinque muri vincenti, a fronte di uno solo delle SuperGirls.

Con Henderson al posto di Peroni, nel secondo set Messina cresce sensibilmente in attacco, passando dal 34% al 43%, e migliora anche in ricezione (59% di positività). Le siciliane pagano però i sei errori al servizio. Sotto 19-16, le SuperGirls reagiscono grazie alla ritrovata incisività di Lindgren e ai due ace consecutivi di Bellia. Il servizio vincente di Gazzola e il muro di Quero valgono il sorpasso (21-22), mentre Lindgren firma il 22-23. Nel momento decisivo, però, Padova trova le risposte di Fiorio e Lewis: i due muri consecutivi della statunitense chiudono il parziale sul 25-23, vanificando la rimonta messinese.

Messina riparte con fiducia rinnovata nella terza frazione e, sostenuta dalle iniziative di Lindgren e Quero, si porta avanti sul 6-10. Padova ricuce il divario, ma le SuperGirls trovano nuove risorse nell’ingresso di Peroni, il cui ace vale il 12-15. Le venete recuperano ancora e il parziale prosegue all’insegna dell’equilibrio. Questa volta, però, le siciliane gestiscono meglio i palloni decisivi: sotto 23-22, trovano la parità con il muro di Quero e, grazie a Bellia e Lindgren, conquistano il set ai vantaggi (24-26), riaprendo l’incontro. A fare la differenza sono la migliore tenuta in ricezione (69% di positività e 56% di perfetta) e il minor numero di errori, con dieci punti concessi dalle padovane contro i sei delle messinesi.

Nel quarto set Padova riparte con la verve dei primi due parziali. Trascinata da Fiorio e Mason, costruisce subito un vantaggio significativo (5-1). Messina prova a reagire affidandosi soprattutto a Henderson e Lindgren, ma non riesce a incidere nella fase break. Nemmeno le rotazioni operate da coach Barbieri modificano l’inerzia del parziale. Nonostante il 77% di positività in ricezione, le SuperGirls non riescono a contenere l’attacco delle venete, che chiudono con il 65% di positività e il 60% di efficienza. A pesare anche l’assenza di muri vincenti e i cinque errori al servizio delle siciliane, incapaci di conquistare un solo break point nell’intera frazione. Padova allunga progressivamente fino al 25-17 che sancisce il definitivo 3-1.

Il prossimo impegno

Dopo le due trasferte consecutive di Villafranca Piemonte e Trebaseleghe, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina tornerà a giocare davanti al proprio pubblico. Domenica 6 dicembre, al PalaRescifina, le SuperGirls affronteranno la Caldaie Melgari VBC Cremonese, nella gara valida per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie A2 Fineco.

Starting Six

Coach Barbieri schiera Guiducci in regia, le schiacciatrici Peroni e Bellia, l’opposta Lindgren, le centrali Quero e Franceschini, il libero Rolando. Dall’altra parte, Coach Sinibaldi risponde con la palleggiatrice Stocco schierata eccezionalmente in diagonale con la centrale Bovo, le schiacciatrici Mason e Fiorio, le opposte Mazzon e Lewis, il libero Maggipinto.

La cronaca

1° set (25-17)

L’attacco di Bellia dà inizio alla gara. Risponde Mason dall’altra parte della rete. Bovo mura Peroni, ma Lindgren mantiene la parità (3-3). Il servizio di Peroni propizia il primo break della partita (4-6), mentre la fast di Quero viene fermata da Stocco. Guiducci dà nuovamente fiducia alla propria centrale, che però non trova il campo. Anche Bellia viene murata da Lewis e Padova si porta avanti di due lunghezze. Quero e Mazzon trovano il punto in attacco, mentre l’errore di Lindgren induce Coach Barbieri a interrompere il gioco (10-7).

Al rientro in campo, Mason firma il +4 gialloblù. Bellia dimezza lo svantaggio, ma la pipe di Lewis non trova opposizione nella difesa messinese. Fiorio ristabilisce il vantaggio di quattro punti: nuovo time out per la panchina siciliana. Fiorio continua a incidere da zona 4, mentre Messina fatica a trovare soluzioni efficaci sia in attacco sia in ricezione (18-10).

Anche Franceschini viene fermata a muro. Coach Barbieri ricorre al doppio cambio, inserendo Colombano e Henderson al posto di Lindgren e Guiducci. L’ace di Franceschini e l’attacco di Henderson consentono alle siciliane di ridurre il distacco. Il primo tempo di Bovo è vincente, ma Colombano sorprende la difesa veneta con un attacco di seconda intenzione (22-15). Maggipinto si fa trovare pronta sulle traiettorie offensive messinesi, permettendo a Padova di ricostruire il gioco. Bellia prova a tenere in partita le compagne e, sul 23-17, Coach Sinibaldi ferma il gioco. Nel finale, però, sono le padrone di casa a trovare i punti necessari per chiudere il parziale sul 25-17.

Migliore realizzatrice del set: Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina) con 9 punti.

Errori: 6 per Messina, 3 per Padova.

2° set (25-23)

Lindgren apre la seconda frazione. Messina schiera Henderson al posto di Peroni. Padova trova subito un break con Mazzon e Mason e prova ad allungare grazie alla propria incisività in attacco e al servizio (5-2). Henderson mette a segno il primo punto personale del set. Il pallonetto di Bellia vale il -1, seguito dalla fast vincente di Quero. Le siciliane sprecano una ricostruzione e non riescono a completare la rimonta. Messina non riesce a dare continuità alla propria azione dai nove metri, mentre le venete continuano a incidere al servizio, trovando diversi ace.

Sul punteggio di 11-8, Coach Barbieri chiama time out. Mason conserva il vantaggio di tre lunghezze per le padrone di casa. Messina non molla e, grazie a Henderson, torna a una sola lunghezza di distanza. Lewis trova una soluzione efficace superando il muro messinese, poi Fiorio contribuisce a riportare Padova sul +4.

Bellia prova a ridurre il divario, ma la formazione siciliana continua a faticare dai nove metri. Mirarchi entra al servizio al posto di Lewis. Il pallonetto di Mason termina fuori, mentre il mani out di Lindgren vale il 19-17. L’ace di Bellia induce la panchina veneta a interrompere il gioco. Alla ripresa, la schiacciatrice messinese firma un altro punto. Fiorio trova la diagonale vincente e Coach Barbieri spende il secondo time out (21-19). Henderson passa in mezzo al muro, poi Gazzola entra al servizio al posto di Franceschini e trova subito l’ace. Nel momento più delicato arriva anche il primo muro di Quero, che riporta Messina in parità (22-22). Nel finale, però, Lewis firma due muri consecutivi su Henderson, consegnando a Padova anche il secondo parziale (25-23).

Migliore realizzatrice del set: Chiara Mason (Nuvolì Altafratte Padova) con 6 punti.

Errori: 9 per Messina, 8 per Padova.

3° set (24-26)

Le ospiti partono con maggiore determinazione e si portano subito sullo 0-2. Quero alza il muro su Mazzon, ma Bovo risponde dall’altra parte fermando Bellia. Il tocco di Guiducci vale il 3-6. Lewis tiene in partita Padova, ma le SuperGirls riescono a conservare il vantaggio e ad allungare fino al +4, massimo margine raggiunto nel parziale. Le Tigri gestiscono bene le situazioni più complicate, riuscendo spesso a sfruttare le mani del muro avversario. Mason trova due ace consecutivi e dimezza lo svantaggio, inducendo Coach Barbieri a chiamare time out sul 9-10. Al rientro, il primo tempo di Franceschini è vincente, ma le messinesi sprecano una ricostruzione e consentono alle avversarie di restare a contatto.

L’errore di Lindgren riporta il punteggio in equilibrio. L’opposta finlandese viene sostituita da Peroni, mentre Fiorio firma il sorpasso veneto (12-11). Anche Padova attraversa una fase di difficoltà e Messina ne approfitta con Quero (12-14).

L’ace di Peroni costringe la panchina veneta a interrompere il gioco. Alla ripresa, Fiorio trova il punto sfruttando le mani del muro messinese, ma non riesce a ripetersi nell’azione successiva. Le siciliane, però, non capitalizzano alcune occasioni e Padova riesce a ristabilire la parità sul 16-16. Bellia e Mason sono le principali protagoniste di questa fase, mentre Bovo mura Franceschini e riporta avanti le padrone di casa. Torna in campo Lindgren, con Gazzola inserita al servizio al posto di Franceschini. Un errore dell’opposta messinese porta Coach Barbieri a chiamare time out. Mason sbaglia dai nove metri, ma Lewis trova un colpo efficace in attacco. La stessa opposta viene poi fermata dal muro di Quero. Bellia firma il 23-24 e costringe Padova a interrompere il gioco. Fiorio annulla il set point ospite, ma Bellia e Lindgren trovano i punti decisivi per portare Messina alla conquista del parziale e riaprire la partita.

Migliore realizzatrice del set: Chiara Mason (Nuvolì Altafratte Padova) con 6 punti.

Errori: 8 per Messina, 9 per Padova.

4° set (25-17)

Messina non rientra in campo con la stessa determinazione mostrata nel parziale precedente. Padova ne approfitta subito e si porta sul 5-1, costringendo Coach Barbieri a fermare il gioco. Henderson prova a scuotere le compagne con due attacchi che sfruttano il muro avversario, ma le siciliane continuano a commettere errori e le venete mantengono il controllo del punteggio (7-3). Guiducci si affida nuovamente alla canadese, mentre Pegoraro subentra a Franceschini. Padova conserva il vantaggio, anche grazie alle imprecisioni delle ospiti. Il muro di Bovo vale il 12-7. La panchina messinese ricorre al doppio cambio, ma Colombano sbaglia il servizio. Henderson prova a tenere in partita le compagne, senza però riuscire a innescare una reazione collettiva.

Padova continua ad allungare e raggiunge il 17-10, senza incontrare particolare resistenza. Mason mette a segno due punti pesanti, prima in attacco e poi a muro, inducendo nuovamente Coach Barbieri a chiamare time out. Alla ripresa, Mazzon trova una diagonale potente, mentre Bellia prova a ridurre il distacco sul 21-15. Messina approfitta anche di un’infrazione delle avversarie, ma il divario resta ampio. Lindgren cerca e trova il mani out, ma Bovo consegna a Padova otto match point. Il primo viene annullato dalla finlandese, mentre sul secondo le venete chiudono set e partita sul 25-17.

Migliore realizzatrice del set: Cristina Fiorio (Nuvolì Altafratte Padova) con 6 punti.

Errori: 7 per Messina, 4 per Padova.

MVP e Top dell’incontro

L’ex Chiara Mason (Nuvolì Altafratte Padova) è l’MVP della partita. Per lei una prestazione brillante anche da Top Acer: 20 punti, di cui 15 in attacco (55%), 2 muri e 3 ace. La Top Scorer è la messinese Sara Bellia: 21 punti, tra cui 2 ace e un muro. A muro, convincenti la Tigre Genevieve Lewis e la SuperGirl Veronica Quero, entrambe a quota 3. In ricezione, invece, spicca un’altra ex della sfida: il libero veneto Marianna Maggipinto. Su 28 battute a lei indirizzate, la capitana padovana risponde con il 78% di positività, il 28% di ricezione perfetta e il 71% di efficienza, con un solo errore.

Le dichiarazioni post-match

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “dal punto di vista del gioco dobbiamo essere soddisfatti, perché stiamo crescendo e questo rappresenta sicuramente l’aspetto più positivo della serata. Abbiamo tenuto bene fino al quarto set, con un terzo parziale giocato davvero molto bene. Il rammarico più grande riguarda proprio il quarto set, dove siamo entrati in campo un po’ scarichi, probabilmente sia sotto il profilo fisico che tecnico. In quella fase avremmo potuto fare qualcosa in più. Detto questo, dobbiamo portarci dietro la qualità di questa prestazione. Stiamo diventando più cinici nei momenti che contano, ma non ancora quanto vorremmo“.

“Nel secondo set” – continua Coach Barbieri– “abbiamo avuto alcune occasioni importanti che non siamo riusciti a sfruttare. È lì che dobbiamo crescere ulteriormente, sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello tattico, perché ci sono punti che, in determinati momenti della partita, vanno gestiti in modo diverso. Questo significa che c’è ancora margine di miglioramento anche nella lettura delle situazioni di gioco. Ripeto, sono molto soddisfatto della nostra crescita e della qualità espressa oggi, ma ci manca ancora quell’ultimo step per fare il salto di qualità definitivo“.

Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “da una parte c’è soddisfazione perché siamo riuscite a conquistare il terzo set e a riaprire la partita. Dall’altra, però, resta un po’ di rammarico per le tante imprecisioni commesse durante il match. Abbiamo faticato a contenere le loro schiacciatrici, soprattutto nei posti quattro, sia a muro sia in difesa. È un aspetto che ci dispiace, perché in alcuni momenti siamo rimaste agganciate alla gara e, soprattutto nel secondo set, eravamo davvero lì a giocarci il parziale. Forse, con qualche dettaglio gestito meglio, avremmo potuto conquistare almeno un punto. In ogni caso dobbiamo continuare su questo percorso di crescita e lavorare con ancora maggiore attenzione sui nostri limiti per trasformarli in punti di forza“.

Sulla prossima sfida contro la Cremonese: “in settimana dovremo concentrarci soprattutto sulla scelta dei colpi in attacco e ritrovare il nostro consueto sistema muro-difesa, che oggi è venuto meno in alcune situazioni. Sono aspetti fondamentali se vogliamo arrivare preparate a una partita così importante“.

Il tabellino

Serie A2 Fineco – 11ª giornata

Nuvolì Altafratte Padova vs Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-1

Parziali: 25-17, 25-23, 24-26, 25-17.

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA: Bovo 10, Bozzoli n.e., Fiorio 17, Genovese n.e., Sposetti Perissinotto n.e., Maggipinto (L) 0, Mirarchi 0, Mason 20, Angelina n.e., Lewis 11, Stocco 3, Mazzon 11.

All. Marco Sinibaldi; vice Nicolò Cozzi.

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Gazzola 1, Peroni 1, Lindgren 14, Quero 7, Bellia 21, Henderson 10, Rolando (L) 0, Pegoraro 0, Caruso 0, Franceschini 3, Colombano 1, Guiducci 3.

All. Leonardo Barbieri; vice Fabio Collina.

Arbitri: Andrea Lobrace e Luigi Peccia.

Video check: Simone Bastasin.

Segnapunti federale: Anita Maggiulli.

Impianto: Palazzetto dello Sport, Trebaseleghe (PD).

Durata set: 24’, 27’, 38’, 24’.

Durata complessiva: 2h04’.

Progressione set:

1° set: 8-6, 16-10, 21-13, 25-17

2° set: 8-6, 16-12, 21-19, 25-23

3° set: 5-8, 13-16, 20-21, 24-26

4° set: 8-4, 16-10, 21-13, 25-17

Nuvolì Altafratte Padova: ace 4, battute sbagliate 7, muri vincenti 14, errori diretti in attacco 9, punti concessi su errore 22.

Cosedil F3 Motors Akademia Messina: ace 5, battute sbagliate 13, muri vincenti 4, errori diretti in attacco 12, punti concessi su errore 27.

Attacchi vincenti (%): 45%-36%. Efficienza in attacco: 34%-18%. Ricezione positiva: 63%-63%.

MVP: Chiara Mason (Nuvolì Altafratte Padova).