Serie A2, l’Akademia Sant’Anna Messina sfida Altamura in cerca di continuità

Dopo la vittoria in quel di Fasano, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina torna in terra pugliese in cerca di conferme. Domenica 8 novembre, alle ore 17, le SuperGirls di Coach Barbieri sfideranno la Panbiscò Leonessa Altamura al Palazzetto “Luca Baldassarra”. La partita sarà valida per la settima giornata della Regular Season del campionato di Serie A2 Fineco. L’incontro mette di fronte due formazioni che condividono in parte il percorso compiuto sinora. Da un lato le SuperGirls, che hanno collezionato una vittoria e cinque sconfitte; dall’altro le Leonesse pugliesi, con lo stesso bilancio. Messina occupa attualmente il 16º posto in classifica con 3 punti, mentre Altamura la precede di una posizione, al 15º posto con 4 punti. A separare le due squadre c’è dunque una sola lunghezza: un margine minimo che aggiunge ulteriore peso alla sfida domenicale.

In palio ci sono punti preziosi per la classifica e la possibilità di dare una svolta al proprio cammino: le pugliesi cercano il riscatto, mentre le siciliane vogliono dare continuità al successo conquistato nell’ultimo turno. Messina ha mostrato segnali di crescita, soprattutto nelle ultime due gare. La partita disputata al “PalaRescifina” contro Busto ha lasciato sicuramente un po’ di amarezza alle messinesi. L’incontro si è concluso 3-1 in favore delle bustocche, ma nel secondo e nel quarto set il divario tra le squadre è stato di appena due punti.

Quei due punti che, nella sfida contro la Erreci, hanno contribuito a condannare Messina alla quinta sconfitta consecutiva, si sono rivelati invece determinanti nell’ultimo turno contro Fasano. Lo scorso fine settimana, infatti, Rolando e compagne sono riuscite a completare una rimonta strepitosa al Palasport Vigna Marina.

Sotto di due set, le SuperGirls hanno tirato fuori carattere e determinazione: con pazienza hanno saputo soffrire e, nei momenti decisivi, hanno trovato i palloni necessari per conquistare non soltanto il terzo e il quarto parziale, ma anche la partita (2-3: 25-20, 25-21, 23-25, 23-25, 13-15).

Messina parte meglio, con Henderson e Quero protagoniste anche a muro, ma dalla metà del primo parziale Fasano cresce grazie alla coppia Salinas-Korhonen. I muri di Salinas e Turco scavano il solco decisivo e le padrone di casa chiudono il set in vantaggio.

Nel secondo parziale l’equilibrio resiste fino al 9-10, poi Fasano prende il comando con Bulovic, Korhonen e Salinas. Messina tenta di rientrare nel finale affidandosi a Henderson e Lindgren, ma le pugliesi mantengono il controllo e si portano sul 2-0.

Le SuperGirls reagiscono immediatamente nel terzo set, trascinate da Lindgren, Henderson e Bellia. Il parziale resta combattuto: Korhonen prova a tenere avanti Fasano, ma nel finale la lucidità di Bellia, Quero e Pegoraro permette a Messina di riaprire la partita.

Anche il quarto set si decide nei dettagli. Fasano prova più volte a scappare con Bulovic e Korhonen, ma Messina trova continuità con Lindgren e Henderson, protagoniste nei momenti più importanti. Il muro della statunitense su Korhonen indirizza il parziale verso il tie-break.

Nell’ultimo set le ospiti partono subito forte, portandosi sullo 0-3 con Bellia e Lindgren. Fasano riesce a rientrare e trova anche il sorpasso sul 10-9, ma nel momento decisivo emergono ancora Henderson, Bellia e Lindgren. Quest’ultima, nominata MVP dell’incontro, firma anche il punto che vale la vittoria.

Le siciliane si sono dimostrate più efficaci in attacco (50% contro 45%) e più produttive nella fase di contrattacco (43% contro 34%), riuscendo a compensare le difficoltà in ricezione e la minore incisività al servizio. Protagoniste assolute Saana Lindgren, autrice di 23 punti, Payton Henderson e Sara Bellia, entrambe a quota 19 e decisive nel ribaltare l’inerzia della gara. Per Fasano spiccano invece Piia Korhonen (23 punti), Candela Sol Salinas (20) e Katarina Bulovic (19), protagoniste di una prova offensiva importante che, tuttavia, non è bastata a evitare la rimonta delle siciliane.

Adesso Messina può ripartire da nuove consapevolezze e da una fiducia ritrovata. Anche alla luce di un calendario che, almeno sulla carta, potrebbe rivelarsi più favorevole, le SuperGirls hanno l’opportunità di dare continuità ai propri progressi, facendo emergere, oltre alle già note qualità individuali, quella forza di gruppo che nelle prime giornate era apparsa soltanto a tratti. Merito anche del lavoro dello staff tecnico, che sta contribuendo a rendere la squadra più coesa e a definire un sistema di gioco sempre più riconoscibile.

L’obiettivo è sicuramente quello di replicare il successo ottenuto nella precedente trasferta pugliese. Ma servirà la massima attenzione: le Leonesse altamurane sapranno ruggire e non regaleranno nulla.

#NoClubsNoPlayersNoVolley, Messina condivide la posizione della Lega

La Cosedil F3 Motors Akademia Messina condivide la posizione espressa dalla Lega Volley Femminile, insieme alla Lega Pallavolo Serie A maschile e all’Associazione Italiana Pallavolisti, attraverso la campagna #NoClubsNoPlayersNoVolley. Il club messinese si unisce alla presa di posizione contro la proposta FIVB relativa al calendario internazionale 2028-2032, sostenendo la necessità di tutelare la salute e il benessere di atlete e atleti, valorizzare i campionati nazionali e riconoscere il ruolo centrale delle società sportive all’interno del movimento pallavolistico. Un calendario sostenibile, che garantisca tempi adeguati di recupero e preservi il valore delle competizioni per club, rappresenta una condizione fondamentale per il futuro della pallavolo. #NoClubsNoPlayersNoVolley

L’avversario di turno

Dopo aver conquistato e consolidato il proprio spazio in Serie A2, la Panbiscò Leonessa Altamura si affida a un gruppo che mescola continuità ed esperienza, con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nel campionato. Alla guida della formazione pugliese è stato confermato Coach Matteo Dell’Anna, affiancato dal secondo allenatore Claudio Marchisio e da Emilio Donadeo, scoutman.

Tra le principali certezze della formazione biancoarancio c’è la schiacciatrice Alessia Arciprete. Classe 1997, è una veterana della categoria (Pesaro, Busto, Montecchio, Cremona) con frammenti di A1 (Club Italia, Pesaro, Roma). Oltre ad Arciprete, anche la confermata palleggiatrice Caracuta vanta un curriculum favoloso: esordisce in A1 con Castellana Grotte nel 2009, per poi vestire i colori di Busto, Piacenza, Modena, Scandicci e Brescia nella medesima categoria. Alla massima serie alterna stagioni di A2: San Vito, Palmi, Aragona, Melendugno – partendo dalla B1- e infine Altamura.

Confermate anche la regista Ester Serafini, la centrale palermitana Francesca Matilde Evola con la compagna di reparto Alessia Pulliero (59 muri nella passata stagione), e i liberi Giulia Biagini – esperienza anche a San Giovanni in A2- e Noemi D’Onofri. Per quest’ultima si tratta della quinta annata nel club pugliese, dopo aver accompagnato la società nel percorso che l’ha condotta fino alla Serie A2.

Guardando al mercato in entrata, sono diversi i nuovi innesti chiamati a dare profondità e qualità alla rosa. Per il reparto delle schiacciatrici, spicca l’arrivo della ceca Eva Svobodova (Bordeaux), miglior realizzatrice della scorsa Ligue A francese con 502 punti. A rinforzare il posto 4 sono arrivate anche Alice Cacciatore (Savino Del Bene Scandicci in B1) e Nicole Mastrangelo (Volleyrò)

Al centro, la novità più significativa è rappresentata da Lea Orlandi, classe 2006, reduce dalla promozione in A1 conquistata con la Valsabbina Millenium Brescia attraverso i play-off. Nel suo palmarès figurano già due promozioni nella massima serie e due scudetti Under 18, conquistati durante il percorso nel settore giovanile dell’Imoco Conegliano. A completare il reparto è arrivata Emanuela Agbortabi (Rothoblaas Volano in B1), dopo aver vestito in precedenza anche le maglie di Costa Volpino in Serie A2 e di Santa Teresa di Riva.

Per il reparto degli opposti, la società ha puntato sulla cubana Dezirett Madan Rosales (VK Prostějov, ma è stata anche a Roma tre anni fa) e Ashley Adubea (Alessandria in B1).

L’avvio di stagione della Panbiscò Leonessa Altamura è stato caratterizzato da un buon impatto sul campionato, con due successi consecutivi nelle prime giornate. All’esordio, davanti al proprio pubblico, la formazione pugliese ha superato la Cremonese per 3-1, inaugurando nel migliore dei modi il proprio cammino. Una settimana più tardi è arrivata la prima battuta d’arresto contro Perugia 3-0. Dopo, Altamura ha ceduto al tie-break contro Marsala per poi arrendersi nei confronti del club capitolino per 3-0. Stesso risultato anche nelle due trasferte successive, sul campo della capolista Costa Volpino e della sua rispettiva inseguitrice Busto.

Proprio quest’ultima rappresenta l’ultima gara disputata dalle Leonesse pugliesi. Netto il risultato alla “Soevis Arena” di Castellanza (3-0: 25-21, 25-15, 25-17).

Busto Arsizio parte meglio con Cosi e Cagnin, ma Altamura resta in scia e trova il sorpasso sul 16-17 grazie anche al muro su Siftar. Le pugliesi si affidano soprattutto ad Arciprete. Nel finale, però, Marconato e Brancher -MVP della gara – guidano l’allungo delle padrone di casa, con Cagnin che chiude il set.

Dopo un avvio equilibrato nel secondo parziale, Busto accelera con Siftar al servizio e Cagnin in attacco. Marconato firma poi l’allungo decisivo con un turno in battuta molto efficace, mentre Altamura fatica a trovare continuità. Sono le padrone di casa a mettere a segno il punto che vale il 2-0.

Nel terzo set, l’equilibrio iniziale dura fino all’8-7, poi Cagnin e Marconato spingono Busto sul 13-9. Altamura prova a resistere con Svobodova, ma l’ace di Brancher amplia il divario e quello finale di Cagnin chiude definitivamente la partita.

La Top Scorer dell’incontro è stata Alessia Arciprete (Altamura), con 13 punti di cui 12 in attacco con il 41% e un muro. Il titolo di Top Blocker va alla Leonessa Eva Svobodova, autrice di 5 muri vincenti. Nessuna spicca particolarmente dai nove metri, mentre in ricezione brilla Serena Scognamillo (Erreci Busto Arsizio), con il 58% di ricezioni positive.

Per Altamura, quindi, un successo e cinque sconfitte che valgono il 15esimo posto della classifica con 4 punti, uno in più rispetto alle messinesi. Resta solo da vedere sea prevalere sarà la crescita delle SiperGirls o la voglia di riscatto delle Leonesse.

Le classifiche speciali

Quella di domenica sarà la prima sfida tra i due club. Non vi sono ex dell’incontro.

Per Messina, la schiacciatrice Henderson si piazza al sesto posto nella Top Spikers con 99 punti, mentre la compagna di squadra Lindgren occupa l’11esima posizione con 89 punti. Nella Top Blockers, la formazione messinese si distingue con Lindgren, quarta con 17 muri, e la centrale Quero, sesta con lo stesso numero di blocks. Per la compagine pugliese, invece, figura Svobodova, 19esima con 12 muri. Nella Top Acers, Altamura si affida ad Arciprete, settima con 8 battute vincenti, mentre nessuna giocatrice di Messina compare tra le prime venti della graduatoria. Per concludere, nessuna atleta delle due formazioni rientra nella Top Receivers.

Passando alle statistiche di squadra, Messina si distingue nettamente. Per quanto riguarda i punti realizzati, la formazione siciliana occupa il quarto posto con 413 punti, mentre le pugliesi si attestano in 12esima posizione a quota 317. A muro sono ancora le SuperGirls a farsi notare, conquistando la terza piazza con 65 blocks complessivi; Altamura, invece, è 15esima con 38 muri. Al servizio è il club pugliese ad avere la meglio: nono posto con 22 (Messina 15esima con 19).

Le dichiarazioni pre-match

Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina):” Si torna in Puglia. Sarà una partita complicata: giocare in quel palazzetto non sarà semplice. Anche loro, come noi, hanno avuto qualche difficoltà in questo avvio di stagione. Sarà sicuramente una battaglia”.

Gli altri incontri della Regular Season e la classifica

Le altre gare della settima giornata: Busto vs Altino, Club Italia vs Cremonese, Trento vs Monviso, Marsala vs Offanengo, Costa Volpino vs Padova, Imola vs Perugia, Fasano vs Melendugno.

Classifica: Costa Volpino 18, Busto Arsizio 15, Padova 13, Trento 13, Perugia* 12, Monviso* 11, Roma 10, Fasano * 8, Imola 7, Offanengo 6, Marsala* 5, Melendugno *, Cremonese *, Altamura 4, Messina 3, Altino 1. *una partita in meno.

Direzione di gara e dove vederla online

Il match di domenica 8 novembre sarà diretto dalla coppia arbitrale Antonio Testa e Alessandro D’Argenio. Al loro fianco, Antonella Monteleone al video check e Giuseppe Cinquepalmi quale segnapunti federale.

Tutte le gare della LVF A2 Fineco saranno inoltre disponibili su DAZN in modalità freemium, consentendo quindi agli appassionati di seguire gratuitamente l’intero campionato. Per accedere alle partite sarà sufficiente creare un account gratuito sulla piattaforma: non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, né inserire un metodo di pagamento.