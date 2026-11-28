Nuova trasferta capitolina per la Cadi Antincendi Futura. Nella serata odierna, sabato 28 novembre, alle ore 17.15, i giallo-blu ritornano in scena, ancora una volta in trasferta. Per rivedere il team di Mister Rocha in casa, toccherà attendere fino al 4 dicembre nella sfida contro Cdm Futsal di Genova al Palattinà. Punti importantissimi in palio nella capitale: gara delicata da giocarsi sul rettangolo di gioco dell’Eur di Roma, team che cercherà il sorpasso ai danni della Futura.

Gli ospiti, hanno ben disputato l’ultimo turno, calando sul finale e cedendo il passo al fattore campo della Real Fabbrica. Oggi, tocca reagire e provarci. Eur ha sei punti in classifica. Ha vinto 3 2 con la Lazio e 2-4 a Messina. Lutta, Regini, Benaba, Batella, Scalambretti, Lombardino sotto tutti calcettisti da tener d’occhio. In casa Cadi Antincendi Futura ci sarà giovane Lorenzo Honorio di ritorno dal raduno della nazionale giovanile Under 19. Arbitrano i signori Paolo Lorenzo Galanti di Pescara,Stefano Prisco di Lecce con Andrea Barilà di Cinisello Balsamo.