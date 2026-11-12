Serie A2 Futsal, la Futura ospita il Cus Molise: la presentazione del match

Venerdì appuntamento tutto da vivere per la Cadi Antincendi Futura. Alle ore 19.30 arriva il Cnl Cus Molise, gara importantissima per il cammino della compagine cara al Presidente Nino Mallamaci, che vuole sbloccarsi anche tra le mura amiche dopo la bella prestazione di Taranto di due settimane orsono. Per l’occasione sarà giornata giallo-blu: i supporters della Futura che vestiranno di giallo o di blu potranno accedere all’impianto fino ad esaurimento posti nell’impianto di casa, il Palattinà.

Si gioca l’ottavo turno del campionato di A2 Élite. Il Cnl Cus Molise sta vivendo un momento d’oro: 17 punti, secondo posto in classifica accanto al Formia, a soli due punti dalla capolista Pirossigeno. Il super talento del leggendario Lollo Suazo, Federico Palmegiani – a più battute avversario dei giallo-blu –, De Nisco, il veterano Ferroni e Achili e non solo, sono tutti avversari da tener d’occhio alla corte del collaudato Marco Sanginario.

Dopo la grandissima vittoria di Taranto, il team di mister Rocha vuole vincere anche tra le mura amiche, mostrare segnali di crescita, voglia di metterla dentro con grandi motivazioni e portare a casa la disputa contro un grandissimo avversario.

In queste due settimane, il team ha lavorato sodo per farsi trovare pronta.

Classifica diretta su Futsal TV con la telecronaca di Fabrizio Cantarella; replica lunedì alle ore 18 su Reggio TV, tv ufficiale del club. Arbitrano la sfida Domenico Di Donato di Merano e Pasquale Giaquinto di Ostia Lido.