Serie A Tennistavolo, Top Spin Messina batte 3-0 il Siracusa nel derby

Una splendida Top Spin Messina Amtivo passa a Siracusa nel derby siciliano con un rotondo 3-0 e torna alla vittoria nel campionato di Serie A1. Prova d’autorità della squadra del presidente Giorgio Quartuccio nella gara valevole per la 5^ giornata. I ragazzi guidati in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso, apparsi con grande voglia di rivalsa dopo tre sconfitte di misura consecutive, hanno mostrato da subito la massima determinazione, conquistando l’intera posta in palio.

All’Istituto Comprensivo “Archia” di via Calatabiano, con direzione arbitrale della sfida affidata a Salvatore Palermo, nel singolare d’apertura netto successo ottenuto da Vladislav Ursu contro Rafael Vinicius Turrini. Il moldavo, da autentico leader della Top Spin, ha preso il largo sin dal primo parziale (7-3), chiuso 11-6 senza troppi ostacoli. Nel secondo Ursu ha ribaltato la situazione da 1-3 a 6-3, volando verso l’11-5 conclusivo. Pure la terza frazione è stata dominata dal moldavo, già imprendibile sul 9-3, nonostante il tentativo di recupero (9-6) dell’italo-brasiliano. Raggiunto il 10-6, Ursu ha archiviato il discorso al terzo match-point (11-8) per l’esultanza generale della sua squadra.

Sugli scudi anche Lubomir Pistej, bravo ad avere la meglio su Petyo Krastev grazie ad una prestazione di spessore. Lo slovacco ha immediatamente accelerato (6-1) nel primo set, in cui ha tagliato il traguardo con serenità per 11-4. Nel secondo, viceversa, non è bastato a Pistej il 4-0 iniziale, con l’equilibrio tornato sul 5-5 e il nuovo allungo del giocatore ospite (7-5), poi rimontato dal bulgaro. Krastev ha avuto a disposizione due set-point (10-8), entrambi annullati. Il padrone di casa si è imposto al quarto tentativo per 13-11, pareggiando i conti. Pistej ha ripreso a macinare nel terzo, staccandosi da 5-5 a 8-5. Sul 10-8 lo slovacco ha capitalizzato la seconda chance per prevalere. Krastev è stato avanti 7-5 nel quarto set, ma cambiata l’inerzia (8-7) nemmeno il time-out dei siracusani ha fermato la corsa di Pistej che, sulle ali dell’entusiasmo, è giunto fino in fondo all’11-7.

Strepitosa la rimonta realizzata da Niagol Stoyanov contro Seyedamirhossein Hodaei a mettere il punto esclamativo sul match. Il quotato iraniano ha incamerato (11-2) il primo set e nel secondo, da 5-5, si è avviato dritto all’11-5. Il livornese non ha però mollato di un centimetro, ritrovando sicurezza punto dopo punto. Altalena di emozioni nel terzo parziale, con Stoyanov che ha ripreso Hodaei da 2-5 a 5-5. Sul 10-9 l’iraniano ha avuto un match-point, sventato da Stoyanov, capace di imporsi di slancio per 12-10, prolungando la contesa. Combattutissima anche la quarta frazione.

L’atleta della Top Spin è risalito da 6-8 a 10-8, vedendo sfumare il primo set-point, non il secondo che gli ha regalato la possibilità della “bella”. Reagendo all’1-3 di partenza e successivamente al 6-9, Stoyanov ha agguantato il rivale (9-9). Cancellato il nuovo match-point di Hodaei, il livornese ha messo la freccia, firmando l’impresa sul 12-10. La Top Spin Messina Amtivo chiude 3-0 e ottiene la sua seconda vittoria del campionato, scavalcando in classifica proprio il Città di Siracusa. Ursu e compagni balzano a quota 9, appaiati momentaneamente all’Apuania Carrara capolista, in attesa degli altri risultati della quinta giornata.

Tennistavolo Città di Siracusa-Top Spin Messina Amtivo 0-3