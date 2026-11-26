Un’esplosione di fede e tradizione, celebrando il lavoro nei campi. Si è svolta a Seminara la solenne festa in onore del patrono San Mercurio, che ha visto una straordinaria partecipazione di fedeli, autorità civili e rappresentanti delle forze dell’ordine, tutti stretti attorno al simulacro del santo. Il momento particolare, suggestivo e carico di significato nella giornata è stato quello in cui il parroco ha benedetto i trattori, simbolo della fatica quotidiana e della prosperità del lavoro agricolo che sostiene e nobilita le terre della comunità, un connubio perfetto tra spiritualità e radici contadine che ha emozionato l’intera cittadinanza.

Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb con le interviste ai protagonisti, dal Parroco al Sindaco.