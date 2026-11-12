Se al posto di Meloni ci fossero stati loro: oggi avremmo il Green Pass per fare il pieno, gli aeroporti in lockdown e la DAD per le mail con l’allarme bomba

C’è una perversa forma di amnesia selettiva che avvolge il dibattito pubblico nostrano, un sortilegio mediatico grazie al quale coloro che ieri gestivano la cosa pubblica a colpi di dirette Facebook in prima serata e autocertificazioni per comprare un quaderno, oggi salgono in cattedra con la pretesa di spiegare come si governa il mondo. Osservando le piazze odierne, popolate dai sacerdoti del moralismo progressista che accusano di “deriva autoritaria” e “stato di polizia” ogni singolo decreto sicurezza licenziato da Palazzo Chigi, sorge spontaneo un brivido lungo la schiena. Non per ciò che accade oggi – dove un esecutivo di centrodestra naviga con pragmatismo atlantista, serietà diplomatica e postura liberale tra i marosi di una congiuntura internazionale spaventosa –, ma per il terrore retrospettivo di ciò che sarebbe potuto accadere.

Cosa sarebbe stata l’Italia dell’ultimo quadriennio se al timone, durante il risveglio violento della storia tra Ucraina, Medio Oriente, shock petroliferi, guerre ibride e tensioni commerciali, ci fosse stato il politburo dell’emergenza permanente targato Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? Per capirlo, basta riavvolgere il nastro e guardare il film di quell’incredibile stagione pandemica: l’epopea del comitato tecnocratico elevato a dogma di fede e della limitazione liberticida elevata ad arte di governo.

Dall’aperitivo sui Navigli ai droni sulla battigia: genesi del riflesso condizionato

Il metodo della sinistra al governo è sempre stato un capolavoro di sincronia al contrario: sottovalutare fino al ridicolo la minaccia reale per poi reagire con una ferocia burocratica senza eguali. Nei primi mesi del 2020, mentre Matteo Salvini e Giorgia Meloni chiedevano banali quarantene e controlli rigorosi alle frontiere per chi rientrava dalle aree calde dell’infezione, la risposta degli intellettuali organici e dei sindaci dem fu un coro unanime: “Razzismo!“. Via allora a involtini primavera solidali, aperitivi contro la paura nelle piazze della Lombardia e dell’Emilia, e campagne con l’immancabile hashtag “Abbraccia un cinese“. Quattordici giorni dopo, l’Italia si ritrovava epicentro planetario della catastrofe, con i voli provenienti dall’Estremo Oriente mai realmente monitorati e gli ospedali al collasso.

A quel punto scattò l’inversione a U: dall’incurante leggerezza allo Stato etico carcerario. Da un lunedì all’altro, il cittadino contribuente venne declassato a untore biologico. Il mondo intero ha osservato sbigottito le immagini orwelliane della nostra penisola: droni schierati a setacciare le spiagge per scovare pensionati colpevoli di prendere il sole a cinquanta metri dal più vicino essere umano; pattuglie a sirene spiegate per neutralizzare pericolosissimi podisti solitari nei parchi; l’imposizione di coprifuoco alle 22:00, quasi che il virus consultasse l’orologio prima di colpire. Mentre governatrici coraggiose come la compianta Jole Santelli si battevano per consentire alla ristorazione all’aperto di respirare in regioni immuni dal contagio da settimane, il governo centrale impugnava gli atti al Tar: la priorità non era la salute pubblica, ma la riaffermazione del controllo statuale su ogni metro quadro di suolo patrio. E il tutto, mentre all’estero si applicava il buon senso senza devastare l’economia, e mentre nei corridoi romani cominciava la stagione opaca delle mascherine farlocche, dei banchi a rotelle stipati negli scantinati e dei commissari straordinari con pieni poteri.

La gogna del pensiero unico: l’arte di bollare come “no-vax” e “complottista” chiunque ragioni

In quella stagione buia, l’apparato propagandistico della sinistra ha affinato la sua arma prediletta: l’inquisizione semantica. Chiunque osasse sollevare una minima perplessità, chiunque chiedesse conto della trasparenza dei contratti o facesse notare che forse imporre un trattamento sperimentale a tappeto anche a giovani sani e adolescenti privi di rischi clinici fosse una forzatura priva di basi scientifiche, veniva immediatamente lapidato. Scattava l’anatema: “no-vax”, “no-mask”, “negazionista”, “complottista da tastiera”, dispensatore seriale di “fake news” e “bufale”. Chi provava a ipotizzare che il virus potesse essere sfuggito da un laboratorio di Wuhan – ipotesi poi ampiamente ritenuta plausibile dall’intelligence e dalla comunità scientifica internazionale – veniva trattato alla stregua di un pazzo da internare.

La liturgia prevedeva sacerdoti in camice bianco fissi nei salotti televisivi e, soprattutto, l’oracolo supremo del CTS: il celeberrimo Comitato Tecnico Scientifico, una pletora di “super esperti” lautamente riveriti che per mesi hanno sfornato linee guida kafkiane, protocolli inapplicabili e pareri vincolanti a giorni alterni, salvo poi non azzeccare mezza previsione epidemiologica. Il dogma non ammetteva repliche, legittimando un Green Pass sempre più feroce che impediva alle persone sane persino di lavorare per sfamare i propri figli.

È divertente notare come oggi quegli stessi censori applichino lo stesso identico schema mentale a parti invertite. Se osi difendere i confini nazionali diventi un “fascista“, se contesti le loro follie “green” sei un “negazionista climatico“, e se osi ricordare i loro disastri sei un “avvelenatore di pozzi“. Se oggi al governo ci fossero stati ancora loro, chiunque avesse criticato i loro lockdown energetici o le loro rese geopolitiche sarebbe stato etichettato all’istante come “no-gas“, “complottista calorico“, “filo-daziario” o “sabotatore climatico“.

Il dogma dell’obbligo e la caccia all’eretico: quando la libertà divenne un crimine

Il copione ha toccato l’apice con la gestione delle campagne vaccinali e l’invenzione orwelliana del Green Pass. Uno strumento nato sulla carta per monitorare gli spostamenti è stato trasformato in una tessera annonaria per i diritti civili: senza il lasciapassare verde non si poteva salire su un treno, entrare in un ufficio pubblico e, aberrazione suprema per una Repubblica fondata sul lavoro, andare a guadagnarsi il pane quotidiano.

Il tutto condito da un’isteria collettiva in cui quel vaccino sperimentale – somministrato a tappe forzate e persino con obblighi selettivi per legge, calpestando il principio di proporzionalità che avrebbe dovuto tutelare prioritariamente gli anziani e i fragili lasciando liberi i giovani sani – veniva spacciato come panacea per sterilizzare il contagio, salvo poi vedere esplodere le infezioni a colpi di terze e quarte dosi.

Chiunque osasse sollevare mezza perplessità, chiunque chiedesse conto della trasparenza dei contratti o alle reali evidenze scientifiche, veniva istantaneamente marchiato come troglodita, terrapiattista, nemico del popolo. Uno scontro feroce, alimentato dalle dirette televisive delle 21:30 in cui il premier in carica annunciava agli italiani con quali parenti potessero consumare il pranzo di Natale.

Immaginiamo, solo per un istante accademico, cosa avrebbero urlato le vestali della sinistra mondiale se a sguinzagliare le forze dell’ordine contro i runner o a revocare il diritto al lavoro dei non allineati fosse stato un esecutivo guidato dal centrodestra: l’Onu avrebbe deliberato l’invasione umanitaria per estirpare il fascismo risorto. Ma se a toglierti la libertà è un funzionario dal tono paternalista in grisaglia o un ministro che scrive libri sull’autocura del mondo, allora è “senso civico“.

Lo shock energetico e il miraggio del Superbonus applicato alla benzina

Di fronte alla crisi del petrolio e all’impennata vertiginosa delle bollette scatenate dai conflitti internazionali, il governo Meloni ha risposto con fermezza: accordi strategici per diversificare le forniture, il Piano Mattei per fare dell’Italia l’hub energetico del Mediterraneo, tagli al cuneo fiscale e aiuti mirati alle famiglie come l’abolizione del bollo auto e il price-cup al prezzo dei carburanti, senza scassare i conti pubblici.

Se ci fosse stato il duo Conte–Speranza assistito dal fido CTS, la soluzione sarebbe stata la fotocopia del 2020: lockdown energetico immediato. Avremmo assistito a conferenze stampa serali per decretare il coprifuoco dei caloriferi alle 18:30, con le forze dell’ordine munite di termoscanner a sorvolare i condomini a caccia di termosifoni impostati a 19,5°C, denunciati per “assembramento termico abusivo”. I ristoranti avrebbero chiuso alle otto di sera per non consumare i fornelli, mentre per fare il pieno di benzina sarebbe servito il “Green Pass Idrocarburi a tre dosi”, concesso solo a chi dimostrava di recarsi a una riunione di partito.

E per rilanciare il settore? Facile: l’invenzione del “Superbonus Carburanti al 110%”. Una misura straordinaria per distribuire cisterne gratuite di gasolio a domicilio e finanziare il restauro delle stufe a legna nei castelli e nelle dimore storiche dei magnati progressisti, lasciando poi agli operai e ai piccoli commercianti un buco di bilancio da centinaia di miliardi di euro da ripianare per le successive quattro generazioni.

La guerra ibrida e gli allarmi bomba: gli aeroporti in lockdown e la DAD preventiva per i prossimi sei anni

Negli ultimi mesi le infrastrutture occidentali sono finite nel mirino di attacchi informatici, minacce ibride e allarmi bomba a catena che hanno fatto scattare le evacuazioni nelle scuole e bloccato il traffico aereo. Il centrodestra affronta la faccenda per quella che è: un’operazione di disturbo da gestire con intelligence, potenziamento della difesa cibernetica e presidi di sicurezza costanti sul territorio, consentendo alla vita civile di proseguire senza isterie.

La sinistra al potere avrebbe invece colto la palla al balzo per rispolverare i suoi feticci più amati: il Lockdown aeroportuale e la Didattica a Distanza. Alla prima email minatoria inviata da un server straniero, il ministro della Pubblica Istruzione avrebbe emanato un DPCM per blindare tutti gli studenti italiani a casa in DAD fino al 2030. Un abominio formativo e relazionale, già sperimentato sulla pelle di una generazione di ragazzi isolati e depressi durante la pandemia, che sarebbe stato spacciato ancora una volta come “atto di profondo amore verso la salute pubblica“.

Gli aeroporti sarebbero stati dichiarati “zone rosse aeronautiche”, vietando i decolli per evitare il rischio di connessioni telematiche ostili. E per curare i disastri psicologici provocati da anni di reclusione forzata davanti a un monitor per milioni di giovani? La solita, pietosa elemosina di Stato: il “Bonus Psicologo” da cinquanta euro, da richiedere tramite un click-day su un portale ministeriale puntualmente andato in crash dopo tre secondi netti.

L’isteria dei dazi americani e le giravolte sul “pasticciaccio” di Washington

Anche sullo scacchiere transatlantico il cortocircuito della sinistra raggiunge vette sublimi di comicità involontaria. Oggi l’opposizione si straccia le vesti per i dazi doganali ventilati dagli Stati Uniti, fingendo un afflato patriottico a tutela del Parmigiano Reggiano, dell’olio d’oliva e della Ferrari, e bollando come catastrofica la linea dell’esecutivo. Giorgia Meloni si è rivelata l’unico presidente del Consiglio italiano capace di mantenere la barra dritta, tenendo testa apertamente al Presidente USA di turno (arrivato più volte ad insultarla) e difendendo gli interessi industriali del Paese con piglio sovranista e negoziale, senza fare da zerbino a nessuno.

I campioni del campo largo, invece, hanno la memoria corta. Si dipingono come fieri oppositori del repubblicano d’oltreoceano, dimenticando che il loro leader maximo, Giuseppe Conte, correva alla Casa Bianca a farsi accarezzare la zazzera da Donald Trump, il quale lo ribattezzava pubblicamente “il mio amico Giuseppi“, elogiandolo per la sua docile accondiscendenza diplomatica. Un tono molto diverso da quelli utilizzati in questi anni con Giorgia Meloni: e hanno anche il coraggio di dire che l’attuale premier “va in ginocchio“…!

Se i dazi fossero scoppiati durante il governo rosso-giallo, quale sarebbe stata la risposta? Probabilmente un lockdown all’export: blocco precauzionale delle spedizioni di Grana e di automobili di lusso per “non provocare l’alleato americano”, commissioni bilaterali guidate da qualche burocrate del CTS per verificare se il prosciutto crudo contenesse elementi di scontro geopolitico e, a corredo, un sussidio a fondo perduto per convertire le linee di Maranello alla fabbricazione di monopattini a trazione etica.

Le contraddizioni sulle spese militari: pacifisti a giorni alterni e amnesie contabili

Il capolavoro assoluto dell’incoerenza progressista si consuma però sul terreno della difesa e della cybersicurezza. Nelle aule parlamentari e nei talk show, i vertici di PD e Movimento 5 Stelle intonano quotidianamente l’inno del pacifismo radicale, strillando contro l’aumento delle spese per gli armamenti e gridando allo scandalo per ogni euro destinato alla sicurezza nazionale, al grido di “si taglia la sanità per comprare i fucili“. Poi però, con una contorsione dialettica da medaglia d’oro olimpica, gli stessi esponenti si presentano davanti alle telecamere per denunciare che il governo Meloni non avrebbe stanziato abbastanza risorse in legge di bilancio per fronteggiare la guerra ibrida e difendere i server statali dagli hacker russi. Chissà cosa avrebbero detto se nella Manovra, al contrario, ci fossero stati ulteriori fondi per la Difesa! Peccato che omettano deliberatamente un dettaglio elementare, che chiunque abbia governato dovrebbe conoscere: gli investimenti in cybersicurezza strategica rientrano formalmente nel perimetro delle spese di difesa e sicurezza, le quali beneficiano della specifica deroga ai parametri di bilancio concordata in sede di Unione Europea, e dunque non gravano sui vincoli della manovra ordinaria.

Siamo all’assurdo logico: contestano le spese militari ma pretendono investimenti che appartengono proprio a quel capitolo, gridano alla pace disarmata ma si lagnano se lo Stato si dota degli scudi necessari a proteggere reti, ospedali e infrastrutture critiche dagli attacchi nemici. Una dissonanza cognitiva permanente, buona solo per racimolare qualche applauso nelle assemblee di militanti a corto di argomenti.

Lo Stato etico contro la libertà: la differenza tra governare e reprimere

L’ironia serve a mettere a nudo il grottesco, ma la lezione politica di fondo resta serissima. Quella che divide l’attuale maggioranza dalle forze della sinistra non è una semplice disputa su qualche aliquota fiscale, ma una frattura antropologica tra due modelli di società radicalmente opposti.

Da un lato c’è l’unica coalizione che in Italia ha una storia fondata sul taglio delle tasse, sul rispetto dell’iniziativa privata, sulla difesa della proprietà e sul primato indiscutibile delle libertà individuali. Il governo guidato da Giorgia Meloni sta dimostrando sul campo che le crisi epocali – siano esse belliche, commerciali o tecnologiche – non si esorcizzano calpestando i diritti costituzionali o paralizzando la nazione per decreto, ma tenendo la schiena dritta nelle cancellerie internazionali e garantendo la sicurezza senza soffocare la vita dei cittadini.

Dall’altro lato resiste la vecchia matrice social-comunista, quella secondo cui il cittadino è una pedina da guidare con il bastone della coercizione e la carota del sussidio. È la cultura di chi si compiaceva dell’intervento giudiziario contro la famiglia del bosco, colpevole soltanto di voler crescere i propri figli a contatto con la natura in Abruzzo, mentre volge sistematicamente lo sguardo altrove dinanzi alle bande di giovani immigrati che mettono a ferro e fuoco le periferie e le piazze del Nord, rifiutando ogni percorso di reale integrazione e rispetto della legalità.

L’Italia ha già sperimentato sulla propria pelle cosa accade quando l’incompetenza si veste da autorità morale e la paura diventa strumento di potere. Aver evitato che quella stessa ricetta venisse applicata alle tempeste del nostro presente è forse il più grande sospiro di sollievo che la nazione possa tirare.