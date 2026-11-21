Migliaia di studentesse e studenti sono scesi in piazza in tutta la Sicilia per denunciare le condizioni dell’istruzione pubblica e chiedere interventi concreti a tutela del diritto allo studio. Una mobilitazione che ha coinvolto Palermo, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa, con i giovani al fianco di lavoratori e pensionati per portare all’attenzione delle istituzioni le principali criticità del sistema scolastico regionale. Al centro della protesta c’è soprattutto la questione della sicurezza degli edifici scolastici: secondo i dati elaborati da Fillea e Flc Cgil e richiamati dagli organizzatori, il 40% degli istituti siciliani risulta ancora privo di tutte le certificazioni di sicurezza. Un dato che alimenta le preoccupazioni degli studenti e si accompagna alle difficoltà economiche legate all’acquisto dei libri di testo, ai costi dei trasporti per i pendolari e alla mancanza, denunciata dai manifestanti, di misure strutturali capaci di garantire un effettivo accesso all’istruzione. Le manifestazioni rappresentano la prosecuzione delle iniziative organizzate durante l’autunno all’interno delle scuole siciliane, tra sit-in e momenti di mobilitazione dedicati alle condizioni degli istituti e alle esigenze della popolazione studentesca. Una protesta che la Rete degli Studenti Medi Sicilia intende portare avanti anche nelle prossime settimane.

Edilizia scolastica e diritto allo studio, le richieste degli studenti siciliani

La mobilitazione mette in primo piano le condizioni degli edifici scolastici e le difficoltà quotidiane affrontate dagli studenti dell’Isola. Il dato relativo al 40% degli istituti privi di tutte le certificazioni di sicurezza, riportato sulla base delle elaborazioni di Fillea e Flc Cgil, rappresenta uno degli elementi principali della protesta. Accanto alla questione dell’edilizia scolastica, i manifestanti denunciano il peso crescente delle spese necessarie per frequentare la scuola, a partire dall’acquisto dei libri di testo e dagli abbonamenti ai mezzi di trasporto. Un problema che riguarda in particolare gli studenti pendolari, costretti a sostenere costi per raggiungere quotidianamente gli istituti. La Rete degli Studenti Medi Sicilia chiede quindi interventi che non si limitino a rispondere alle singole emergenze, ma che affrontino in maniera strutturale le difficoltà del sistema scolastico regionale. La protesta si inserisce nella campagna “Costruire fuoriclasse”, attraverso la quale l’organizzazione studentesca collega le rivendicazioni sul diritto allo studio a quelle del mondo del lavoro, considerando la qualità dell’istruzione e le prospettive occupazionali come questioni strettamente connesse. Le manifestazioni nelle diverse province siciliane hanno così riunito generazioni e categorie sociali differenti attorno alla richiesta di maggiori investimenti nei servizi pubblici.

Ad Agrigento il corteo davanti alla Prefettura, Rizzo: “Gli studenti siciliani non restano a guardare”

Tra le iniziative organizzate sul territorio regionale, ad Agrigento il corteo unitario si è concluso davanti alla Prefettura, dove è intervenuto Francesco Rizzo, referente regionale della Rete degli Studenti Medi Sicilia. Nel suo intervento, Rizzo ha sottolineato il significato della partecipazione studentesca alle manifestazioni e la volontà di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni dell’istruzione pubblica. “Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che gli studenti siciliani non restano a guardare. Con la campagna ‘Costruire fuoriclasse’ siamo scesi in piazza in tutta la Sicilia accanto ai lavoratori perché il futuro delle nostre scuole e quello del lavoro dignitoso sono parte della stessa battaglia. È inaccettabile studiare in edifici insicuri e dover affrontare ogni anno spese insostenibili per libri e trasporti, mentre le istituzioni continuano a tagliare sull’istruzione pubblica. Adesso il governo regionale e quello nazionale devono ascoltare le proposte emerse dalle piazze di questo autunno e dare risposte concrete.”

Le parole del rappresentante regionale sintetizzano le principali richieste avanzate durante le manifestazioni, con particolare riferimento alla necessità di migliorare le condizioni degli edifici scolastici e ridurre gli ostacoli economici che incidono sulla frequenza. La partecipazione degli studenti alle iniziative insieme a lavoratori e pensionati viene inoltre indicata dall’organizzazione come un segnale della volontà di costruire una mobilitazione condivisa, capace di richiamare l’attenzione delle istituzioni sia regionali sia nazionali.

La mobilitazione proseguirà nelle scuole e nei territori della Sicilia

Le manifestazioni non rappresentano la conclusione della protesta. La Rete degli Studenti Medi Sicilia ha infatti annunciato che nelle prossime settimane proseguiranno le iniziative all’interno degli istituti scolastici e nei diversi territori dell’Isola, con l’obiettivo di ottenere risposte concrete alle richieste avanzate durante l’autunno. Le priorità indicate dall’organizzazione riguardano gli investimenti immediati per la sicurezza degli edifici, il rafforzamento del welfare studentesco e l’effettiva garanzia del diritto allo studio. L’attenzione resta concentrata sulle responsabilità delle istituzioni regionali e nazionali, chiamate dagli studenti a confrontarsi con le proposte emerse dalle mobilitazioni e a individuare soluzioni alle criticità denunciate. Dalle piazze di Palermo e Catania fino a quelle di Messina e delle altre province, il messaggio degli organizzatori è quello di non interrompere il percorso di partecipazione avviato nelle scuole, mantenendo al centro del confronto pubblico le condizioni dell’istruzione siciliana e le prospettive delle nuove generazioni.