Scuole in Sicilia, fondi per i climatizzatori: Oteri (Lega) chiede interventi immediati a Messina

Nuove risorse per l’installazione di impianti di climatizzazione nelle scuole siciliane. Il consigliere metropolitano della Lega, Cosimo Oteri, esprime apprezzamento per l’iniziativa dell’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che attraverso la circolare numero 4 del 4 novembre ha previsto lo stanziamento di risorse destinate a migliorare le condizioni degli edifici scolastici. “Apprezzo l’iniziativa dell’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, sullo stanziamento con la circolare 4 di ieri di importanti risorse per favorire l’installazione di impianti di climatizzazione negli edifici scolastici siciliani. Si tratta di una misura concreta e di grande rilevanza, che interviene su una problematica sempre più sentita nelle nostre scuole, soprattutto durante i mesi estivi, quando le temperature elevate rendono spesso difficoltoso il regolare svolgimento delle attività didattiche”, afferma Oteri.

Climatizzazione nelle scuole, Oteri: “ambienti adeguati per studenti e docenti”

Il consigliere metropolitano sottolinea l’importanza di garantire ambienti scolastici salubri e confortevoli, a tutela degli studenti, degli insegnanti e del personale, evidenziando anche i benefici che condizioni adeguate possono offrire all’apprendimento. “Garantire ambienti adeguati, salubri e confortevoli”, aggiunge Oteri, “significa tutelare la salute e il benessere degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico, oltre a creare condizioni migliori per l’apprendimento. Adesso, però, è fondamentale che anche la Città Metropolitana di Messina faccia tempestivamente la propria parte. La misura regionale offre infatti la possibilità di accedere ai contributi anche agli enti metropolitani, per gli istituti superiori rientranti nelle rispettive competenze. Non possiamo permetterci di perdere un’occasione così importante”.

Scuole superiori di Messina, l’appello alla Città Metropolitana

Alla luce delle opportunità offerte dai finanziamenti regionali, Oteri invita la Città Metropolitana di Messina ad attivarsi rapidamente per verificare le necessità degli istituti superiori del territorio e individuare le situazioni che richiedono interventi prioritari. “Per questo rivolgo un appello al Sindaco metropolitano e agli uffici competenti affinché venga avviata, senza indugio, una ricognizione delle esigenze dei nostri istituti superiori, attraverso un confronto diretto con i dirigenti scolastici, così da individuare le situazioni maggiormente critiche e stabilire le priorità di intervento, a partire dalle aule in cui si svolgono quotidianamente le lezioni”, conclude il consigliere metropolitano della Lega.