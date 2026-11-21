Ieri mattina, in seguito alla mobilitazione studentesca svoltasi lo scorso 16 ottobre in Piazza Unione Europea, i rappresentanti d’Istituto e della Consulta Provinciale degli Studenti di nove istituti secondari di secondo grado della Città Metropolitana di Messina hanno “formalmente inoltrato a Palazzo dei Leoni un’istanza generale unitaria. Al centro dell’iniziativa vi è la richiesta di fissare al più presto un incontro in presenza a Palazzo dei Leoni e di istituire un tavolo tecnico permanente sulle scuole superiori che riunisca rappresentanti degli studenti, dirigenti e responsabili procedurali della Città Metropolitana, con l’obiettivo di monitorare e risolvere in modo strutturale le criticità degli edifici scolastici del territorio. L’istanza generale è stata accompagnata da 8 istanze specifiche e dalle relative raccolte firme che hanno fotografato nel dettaglio le emergenze strutturali, impiantistiche e logistiche dei singoli plessi (con l’adesione alle firme anche dei rappresentanti del Liceo Classico G. La Farina):

I.I.S. “Borghese – Faranda” (Patti): Evidenziate numerose criticità nei plessi di via Mons. Ficarra, via Trieste e via Kennedy: distacchi di intonaco, infiltrazioni, disservizi elettrici e idrici , porte mancanti o danneggiate nei bagni, carenza di beni igienici essenziali, cavi elettrici sospesi o contatori esposti in diverse aule, tapparelle rotte, una porta bloccabile dall’esterno nell’aula 37 e la necessità di ampliare il laboratorio M.A.T.

Evidenziate numerose criticità nei plessi di via Mons. Ficarra, via Trieste e via Kennedy: , porte mancanti o danneggiate nei bagni, carenza di beni igienici essenziali, in diverse aule, tapparelle rotte, una porta bloccabile dall’esterno nell’aula 37 e la necessità di ampliare il laboratorio M.A.T. Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Archimede” (Messina): I rappresentanti hanno chiesto chiarezza sulla copertura finanziaria dei lavori PNRR (Next Generation UE) , sulle scadenze di fine cantiere e collaudo, nonché copia digitale dell’ultimo progetto esecutivo e del cronoprogramma. Segnalate infiltrazioni d’acqua nella classe 5E (già causa in passato di un cortocircuito), la mancata attivazione dei climatizzatori nel Plesso Satellite, rifiniture sommarie dei lavori e la necessità di avere riattivati i laboratori di Fisica, Microbiologia, Chimica e Informatica .

I rappresentanti hanno chiesto chiarezza sulla , sulle scadenze di fine cantiere e collaudo, nonché copia digitale dell’ultimo progetto esecutivo e del cronoprogramma. Segnalate (già causa in passato di un cortocircuito), la mancata attivazione dei climatizzatori nel Plesso Satellite, rifiniture sommarie dei lavori e la necessità di avere riattivati i . I.I.S. “A. Manzoni” (Mistretta): Chiesto un sopralluogo tecnico e interventi di manutenzione per la sede del Liceo Scientifico (porte con apertura verso l’interno da verificare ai fini della sicurezza, bagni maschili da ristrutturare, termosifoni e punti luce non funzionanti) e per l’Istituto Tecnico Economico – Settore Turistico (cassetta di scarico mancante nei bagni femminili, termosifoni guasti e laboratori inagibili ).

Chiesto un per la sede del Liceo Scientifico (porte con apertura verso l’interno da verificare ai fini della sicurezza, bagni maschili da ristrutturare, termosifoni e punti luce non funzionanti) e per l’Istituto Tecnico Economico – Settore Turistico (cassetta di scarico mancante nei bagni femminili, termosifoni guasti e ). Istituto Superiore “A. M. Jaci – Caio Duilio” (Messina): Sollecitata l’ installazione di impianti di climatizzazione nei locali sprovvisti del plesso Jaci (con attenzione anche al plesso Don Bosco) e la riapertura in sicurezza del cortile esterno del plesso Jaci, attualmente interdetto. Per il plesso Duilio è stata richiesta la riconversione, anche parziale, dell’isola pedonale adiacente in area di sosta per alleviare i quotidiani disagi di viabilità.

Sollecitata l’ nei locali sprovvisti del plesso Jaci (con attenzione anche al plesso Don Bosco) e la del plesso Jaci, attualmente interdetto. Per il plesso Duilio è stata richiesta la riconversione, anche parziale, dell’isola pedonale adiacente in area di sosta per alleviare i quotidiani disagi di viabilità. Liceo Statale “Emilio Ainis” (Messina): Segnalate infiltrazioni dal tetto con conseguente posizionamento di secchi nei corridoi, il malfunzionamento dei termosifoni, l’instabilità della rete Internet (che ostacola l’uso del registro elettronico) e un grave accumulo di rifiuti lungo la salita di via Antonello Freni che ostruisce il marciapiede, costringendo gli studenti a camminare sulla carreggiata (istanza inviata anche a Messinaservizi Bene Comune).

Segnalate con conseguente posizionamento di secchi nei corridoi, il malfunzionamento dei termosifoni, l’instabilità della rete Internet (che ostacola l’uso del registro elettronico) e un che ostruisce il marciapiede, costringendo gli studenti a camminare sulla carreggiata (istanza inviata anche a Messinaservizi Bene Comune). Liceo “Felice Bisazza” (Messina): Richiesti fondi urgenti a seguito del recente cedimento strutturale di alcuni pannelli dei soffitti e interventi di manutenzione per i servizi igienici, spesso inagibili.

Richiesti a seguito del recente e interventi di manutenzione per i servizi igienici, spesso inagibili. I.I.S. “F. P. Merendino” (Brolo): Richiesta una valutazione tecnico-economica per riqualificare e attrezzare il cortile interno del plesso (con pavimentazione adeguata e attrezzature sportive), così da consentire lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie in sede ed evitare i continui spostamenti verso strutture esterne.

Richiesta una per riqualificare e attrezzare il cortile interno del plesso (con pavimentazione adeguata e attrezzature sportive), così da consentire lo svolgimento delle ed evitare i continui spostamenti verso strutture esterne. Liceo Classico “F. Maurolico” (Messina): Denunciati i continui slittamenti nei lavori della palestra e di parte del primo piano, che costringono gli studenti a svolgere Scienze Motorie all’aperto nel cortile di transito, con rischi di infortunio e disturbo acustico per le classi. L’inagibilità di diverse aule ha inoltre imposto il trasferimento delle lezioni in spazi non idonei come l’Aula Magna e la sala professori. I rappresentanti hanno chiesto l’accelerazione immediata dei cantieri, un cronoprogramma vincolante e un tavolo tecnico urgente.

“Con questa mobilitazione compatta dal centro alla provincia, la componente studentesca ha voluto lanciare un segnale chiaro e inequivocabile alle istituzioni: il tempo delle attese, dei rinvii e dei silenzi è finito. Il diritto allo studio non può essere subordinato a cantieri interminabili, aule fatiscenti o condizioni che mettono a rischio l’incolumità quotidiana di migliaia di ragazzi“, conclude la nota.