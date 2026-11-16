Scuola, stop al taglio di quasi 7 mila posti tra docenti e ATA: ANIEF ringrazia Salvini e rilancia sulla Carta del docente a 700 euro

“Voglio ringraziare Matteo Salvini. Da dirigente sindacale dell’ANIEF, gli ho telefonato per segnalargli quel vergognoso taglio e ci siamo scambiati messaggi su WhatsApp. Mi ha risposto subito che sarebbe intervenuto. Il giorno dopo, il 3 novembre, diverse testate hanno riportato la mia richiesta. Quel giorno, all’EICMA, Salvini ha annunciato che la Lega avrebbe presentato proposte sulla scuola. Il 4 novembre, a Ortona, si è espresso contro il taglio. Si è assunto una responsabilità politica quando la misura era ancora nel testo”. Lo afferma in una nota il Prof. Veronese Simone Antonio Responsabile Nazionale Comunicazione ANIEF -Dipartimento Diamante.

“Il 13 novembre il Governo ha annunciato il ritiro della misura dalla manovra 2027. La misura avrebbe cancellato 4.925 posti di docente e 2.049 posti del personale ATA dall’anno scolastico 2027/28. Giorgia Meloni ha confermato l’impegno sui social. Ora serve l’emendamento alla Camera. Da insegnante so quanto conta avere il tempo di fermarsi accanto a un alunno che fa fatica. Se calano gli iscritti e si mantengono gli organici, possiamo avere classi meno affollate, più sostegno e più tempo pieno. Difendere i posti ATA vuol dire garantire la vigilanza e far funzionare laboratori e segreterie”.

“Con Luigi Berlinguer ministro, il governo Prodi programmò un taglio del 3% del personale scolastico entro la fine del 1999. Il decreto del 1998 fissò i criteri per il dimensionamento. Negli anni successivi governi di orientamenti diversi sono tornati a ridurre gli organici. Nel marzo 1998 le federazioni scuola di CGIL, CISL e UIL proclamarono uno sciopero contro i tagli alla spesa. A dicembre le confederazioni firmarono il patto sull’autonomia. L’anno dopo firmarono anche il protocollo per rinviare le elezioni delle RSU fino al nuovo assetto delle scuole”.

“Trovo sconcertante che oggi una parte della sinistra e alcune sigle confederali cerchino di intestarsi il risultato. Chi rivendica il merito ricordi anche le scelte di allora. Tra le sigle di categoria che hanno firmato il contratto nazionale, oggi considero l’ANIEF l’unica che porta al tavolo proposte concrete e ottiene risultati per il personale scolastico. L’11 novembre l’ANIEF ha partecipato al presidio unitario. Il 13 novembre ha consegnato a Valditara una proposta per cancellare il taglio, indicando anche le coperture finanziarie”.

“Ora chiedo a Salvini e a Valditara di portare la Carta del docente a 700 euro l’anno e di estenderla ai materiali che usiamo in classe. Tanti insegnanti li pagano di tasca propria per adattare le lezioni a chi ha una disabilità, un disturbo specifico dell’apprendimento o altri bisogni educativi”.