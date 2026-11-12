Scuola in Calabria, 300 posti in meno tra docenti e Ata nel 2026/27. Madeo: “tagli su tagli, dove vogliamo arrivare?”

La Calabria perderà 300 unità tra personale docente e Ata nell’anno scolastico 2026/2027. È il dato al centro della denuncia del consigliere regionale Rosellina Madeo, che contesta le scelte del Governo Meloni in materia di istruzione e richiama l’attenzione sulle conseguenze che ulteriori riduzioni di personale potrebbero avere per il sistema scolastico calabrese. Una situazione che, secondo l’esponente politica, rischia di aggravare le difficoltà di una regione già fortemente penalizzata dalla progressiva chiusura degli istituti, soprattutto nei territori interni. Madeo cita anche il recente report di Save the Children, sottolineando come la Calabria sia la seconda regione italiana per numero di scuole chiuse nell’ultimo decennio. Al centro delle sue preoccupazioni non ci sono soltanto le ricadute occupazionali dei tagli, ma anche il rischio di un ulteriore impoverimento dell’offerta formativa e delle opportunità per le nuove generazioni.

“Meno scuole, meno futuro. La Calabria è la seconda regione in Italia per numero di scuole chiuse negli ultimi dieci anni. La manovra del Governo Meloni ci ha fatto un ulteriore regalo: per l’anno scolastico 2026/27 ben 300 unità in meno tra personale docente e Ata. Tagli su tagli: dove vogliamo arrivare? In una regione stretta e lunga dove il 70% del territorio è costituito da aree interne, la scuola rappresenta non solo un servizio essenziale, visto il diritto alla mobilità negato e alle difficoltà legate agli spostamenti, ma l’unico vero ascensore sociale e luogo di riscatto per chi non ha la fortuna di nascere già con la strada spianata ma deve puntare su formazione e crescita personale. Risparmiare ancora sull’istruzione significa rinunciare al futuro della Calabria. Quei 300 posti in meno tra insegnanti e assistenti scolastici non solo significano incertezze e instabilità economica per quelle famiglie toccate direttamente dai tagli, ma anche il serio pericolo – che dopo la pubblicazione del report di Save the Children diventa una terribile certezza – che altre scuole vengano chiuse. Che regione stiamo consegnando alle future generazioni? Un territorio che rinuncia al suo riscatto ancora prima di provare a fare qualcosa”.

Madeo: “Di questo passo in Calabria ci resterà solo questa maggioranza regionale”

La consigliera regionale inserisce la questione scolastica in un quadro più ampio di difficoltà che, a suo giudizio, stanno contribuendo allo spopolamento della Calabria. Dalla sanità al lavoro, fino alla formazione universitaria, Madeo denuncia la mancanza di opportunità che spinge molti cittadini a lasciare la regione per cercare altrove servizi e prospettive migliori. Nel suo intervento critica anche il reddito di merito, giudicato una misura insufficiente a garantire ai giovani un futuro professionale sul territorio, e chiama in causa la maggioranza regionale per il sostegno alle decisioni del Governo centrale. Il timore espresso è che la riduzione degli organici scolastici possa tradursi in ulteriori accorpamenti o chiusure di classi e istituti, aggravando le condizioni delle comunità che già devono affrontare importanti difficoltà negli spostamenti e nell’accesso ai servizi essenziali.

“Si va via dalla Calabria per curarsi, perché le liste d’attesa sono improponibili e perché le nostre strutture sono ben lontane dagli standard di sicurezza europei. Si va via per trovare un’occupazione, perché qui è difficile ottenere un lavoro di qualità equamente retribuito. Si fanno le valigie per laurearsi altrove, perché nonostante il reddito di merito, una delle tante misure spot lanciate da questo presidente, gli studenti e le studentesse sono consapevoli che dopo il titolo non c’è un’immissione adeguata nel mercato del lavoro. E adesso che facciamo? Ci apprestiamo a chiudere classi, se non interi istituti, di ogni ordine e grado perché il prossimo anno non avremo né docenti né personale Ata? Di questo passo in Calabria ci resterà solo questa maggioranza regionale impegnata ad amministrare sé stessa e ad avallare qualsiasi decisione, seppur scellerata, di un Governo centrale distante anni luce dalle esigenze del Sud”.