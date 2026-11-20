Il valore strategico dell’istruzione, la centralità degli insegnanti e le condizioni che rendono la scuola capace di preparare le nuove generazioni a interpretare i cambiamenti del nostro tempo e a costruire consapevolmente il proprio futuro. Sono i temi al centro dell’importante confronto bilaterale tra l’eurodeputato calabrese Giusi Princi e il ministro estone dell’Istruzione e della Ricerca, Kristina Kallas. Un incontro, che si è svolto a Bruxelles, dedicato all’approfondimento del sistema scolastico dell’Estonia e delle esperienze che possono offrire spunti di interesse per il dibattito europeo.

L’eurodeputato ha partecipato al colloquio nella sua veste di componente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo, portando anche il patrimonio di una lunga esperienza professionale maturata nel mondo della scuola, con oltre vent’anni alla guida di istituzioni scolastiche complesse, e il successivo incarico di Vicepresidente della Regione Calabria, con delega all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca. In entrambi i ruoli ha promosso percorsi di innovazione didattica e organizzativa, con l’obiettivo di avvicinare la formazione ai talenti, alle aspirazioni degli studenti e alle esigenze di una società in continua evoluzione.

Giusi Princi incontra Kristina Kallas: il confronto sul sistema scolastico estone

“L’incontro con il Ministro Kallas – afferma l’Onorevole Princi – ha rappresentato un’importante occasione per conoscere più da vicino un sistema scolastico che ha conseguito risultati significativi, ma soprattutto per approfondire le scelte culturali, pedagogiche e organizzative che ne accompagnano lo sviluppo. L’esperienza estone merita attenzione per la qualità degli apprendimenti, per l’autonomia riconosciuta agli insegnanti e per il ruolo attribuito alla scuola nella crescita del Paese. Sono tutti aspetti, questi, sui quali è utile aprire un dialogo con la volontà di individuare pratiche ed esperienze da condividere”.

L’Estonia si distingue, infatti, anche secondo quanto riportato dal “Monitoraggio dell’istruzione e della formazione 2025” della Commissione europea, per i risultati conseguiti nelle competenze di base degli studenti. È il Paese dell’Unione che registra le migliori performance in lettura, matematica e scienze ed è l’unico ad aver raggiunto i relativi obiettivi europei. Un dato che conferma quanto sia strategico investire sul rafforzamento degli apprendimenti e sul contrasto ai divari formativi, priorità che l’eurodeputato Giusi Princi aveva già tradotto concretamente in Calabria, nel suo già ruolo di Vicepresidente, ideando RECAPP CAL, progetto dedicato al recupero e al potenziamento delle competenze in italiano e matematica. Il risultato del Paese baltico in merito rende, quindi, particolarmente significativo l’approfondimento delle politiche educative adottate, pur nella consapevolezza delle criticità che anche il sistema estone deve affrontare, a partire dalla disponibilità di personale docente.

Il ruolo degli insegnanti e la carenza di docenti nell’Unione europea

“Da già donna di scuola so bene quanto la qualità di un sistema educativo dipenda dalla professionalità di chi ogni giorno lavora nelle aule. Gli insegnanti – aggiunge l’eurodeputato – non sono semplici trasmettitori di conoscenze, ma accompagnano i ragazzi in una delle fasi più delicate e decisive della loro formazione, ne sostengono la crescita culturale, umana e personale, alimentano il pensiero critico e li aiutano a diventare cittadini consapevoli. Per questo occorre investire di più nella loro formazione, riconoscerne il ruolo e valorizzarne le competenze, assicurando al tempo stesso spazi di autonomia e condizioni professionali adeguate”. Un impegno che l’eurodeputato porta avanti con costanza nell’attività parlamentare, tanto da essere arrivata a promuovere, sempre nell’ambito della Commissione Cultura e Istruzione, uno studio sulla carenza di insegnanti nell’Unione europea. Una questione che non riguarda soltanto il reclutamento, ma investe la capacità dei sistemi educativi di attrarre nuovi talenti, sostenere la crescita professionale dei docenti e garantire qualità e continuità dell’insegnamento.

Cooperazione europea sull’istruzione: nuovi progetti tra gli Stati membri

“L’istruzione resta una competenza degli Stati membri – aggiunge l’On. Princi – e ogni sistema deve poter valorizzare la propria storia e le proprie specificità. Questo, tuttavia, non esclude – anzi permette di arricchire – la cooperazione europea. Possiamo imparare gli uni dagli altri, mettere in rete le esperienze più efficaci e sviluppare iniziative comuni. Ed è proprio in quest’ottica che intendo portare avanti il dialogo appena avviato con l’Estonia”. Nel corso dell’incontro, l’europarlamentare Giusi Princi e il ministro estone Kristina Kallas hanno concordato l’avvio di importanti progetti che interesseranno tutti gli Stati membri.