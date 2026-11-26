Eravamo agli albori degli anni Settanta. Frequentavo le scuole elementari di Pardesca del Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Fu quello il mio primo banco di prova alla vita. Mi capitava spesso di inciampare nell’insidia delle doppie, specie quando si legavano alla h. Scrivevo “vacce” al posto di “vacche”, “bacce” al posto di “bacche”, “zucce” al posto di “zucche” e… il professore, una volta scovati gli errori, mi ordinava di alzarmi in piedi, mi imponeva di tendere la mano e partiva con le sue bacchettate. Ed erano dolori che lasciavano il segno.

Il doppio delle bacchettate

A volte capitava che noi ragazzi non reggessimo la mano tesa e la ritraessimo proprio nell’istante in cui il colpo stava per abbattersi. In quel caso scattava la penale, che raddoppiava il numero delle bacchettate. Io avevo affinato una strategia tutta mia per non rischiare il doppio: tenevo salda la mano destra con la sinistra e, un attimo prima che il legno colpisse, la alzavo verso l’alto anticipando di parecchio la discesa della bacchettata, riuscendo così ad attutire, seppure in minima parte, la violenza del colpo.

Al giorno d’oggi un insegnante del genere rimedierebbe come minimo una denuncia per percosse o lesioni personali, per non parlare dell’alunno, subito marchiato come dislessico e affidato a uno psicologo o a un’insegnante di sostegno, così da farlo apparire agli occhi dei compagni diverso o fragile: un peso che di certo non gli avrebbe reso la vita facile. Sia chiaro, non posso approvare quel metodo antico, quello che vi ho appena raccontato, in cui noi ragazzi rischiavamo pure “il resto“, cioè di prenderne molte di più dai nostri genitori se fossero venuti a conoscenza che il professore ce le aveva suonate. Eppure, quelle botte erano nulla a confronto del castigo che talvolta ci veniva inflitto tra le mura dell’aula. Il più spietato era l’esilio dietro la lavagna, in ginocchio sui ceci o sui duri chicchi di granturco.

Finalmente liberi

Poi, a mezzogiorno, i rintocchi della campana della chiesa rompevano il silenzio e noi tornavamo finalmente liberi di riprenderci le nostre meravigliose vite. Anche se la maggior parte di noi doveva incamminarsi verso la campagna ad accudire chi le capre, chi le galline, chi le “mucce”, chi a badare all’orto, chi a raccogliere l’erba per conigli e tacchini.

Ci prendevamo la nostra rivincita al calar della sera, quando rientravamo dalla campagna e le vie del paese si accendevano dei nostri gridi di gioia e dei nostri schiamazzi.

Non cambierei quegli anni per tutto l’oro del mondo. E anche se oggi mi fosse concessa la grazia di tornare bambino, è proprio quella stessa vita che vorrei rivivere. Perché, sebbene andassimo a scuola con i pantaloni rattoppati e le scarpe bucate, e ci concedessimo il gelato soltanto nei giorni di festa, eravamo fieri, vivi e padroni di noi stessi, mai schiavi del sistema o del consumismo.

Attendevamo le feste di Natale per un anno intero, con l’animo colmo di attesa e trepidazione. E quando finalmente giungevano, ci sentivamo immersi in un incanto fatto di amore e fratellanza, spinti dal bisogno sincero di compiere la nostra buona azione, in un’epoca in cui ci si voleva bene davvero, proprio come tra le pagine immortali de Il canto di Natale di Dickens.

Questo per dire che oggi sì, la vita ha la sua importanza, ma non sarà certo l’importanza della vita di una volta. Punto!