“La Calabria non ha ancora fornito certezze sull’effettiva introduzione dello screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale (Sma), nonostante un protocollo d’intesa risalente al 2025 e una successiva risoluzione approvata dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale”. A denunciare i ritardi è il consigliere regionale Rosellina Madeo, che chiede di accelerare il percorso per rendere concretamente disponibile la diagnosi precoce della patologia su tutto il territorio calabrese. La questione riguarda la possibilità di individuare tempestivamente una malattia neuromuscolare invalidante, attraverso un esame inserito nei programmi di screening rivolti ai neonati. Secondo Madeo, gli atti adottati finora non sono stati accompagnati da informazioni certe sull’attivazione del servizio, mentre continuano a emergere sollecitazioni da parte delle realtà impegnate nell’assistenza alle persone affette da malattie neuromuscolari.

“Si proceda dritto verso l’inserimento della diagnosi precoce dell’atrofia muscolare spinale (Sma) nell’ambito degli screening neonatali anche per la Calabria. Risale al 2025 il protocollo d’intesa per la diagnosi e la presa in carico del paziente. A distanza di un anno la Commissione Sanità approva la risoluzione presentata da Elisa Scutellà per avviare un programma organico per tutta la regione ma, ad oggi, non si hanno notizie certe sull’inserimento effettivo di questo esame nell’ambito della diagnostica neonatale”. È quanto afferma il consigliere regionale, richiamando i passaggi istituzionali già compiuti e la necessità di trasformare gli impegni assunti in un servizio effettivamente accessibile alle famiglie calabresi.

La richiesta di chiarimenti e l’appello del centro NeMo

La vicenda è stata oggetto anche di un’interrogazione presentata dal consigliere Elisabetta Barbuto, nella quale vengono richieste informazioni sulle modalità di interconnessione con le diverse Aziende sanitarie provinciali. Madeo evidenzia che neppure a questa iniziativa risulta essere arrivata una risposta e insiste sull’importanza del fattore tempo nella medicina preventiva. A rilanciare la necessità di accelerare è anche il centro NeMo, nato per rispondere ai bisogni delle persone con malattie neuromuscolari, che ha nuovamente sollecitato il consigliere affinché si passi dagli atti di indirizzo alla concreta realizzazione del programma. Il confronto richiamato da Madeo è con le altre tredici regioni nelle quali, secondo quanto riferito dallo stesso consigliere, lo screening è già una realtà.

“Nessuna risposta neppure all’interrogazione presentata dalla collega Elisabetta Barbuto, che nel dettaglio chiede anche le modalità di interconnessione con le varie Asp e, intanto, si sta perdendo tempo prezioso. Ma è proprio sul concetto di tempo che, notoriamente, si basa il principio della medicina preventiva e, ad oltre un anno e mezzo dalle buone intenzioni professate e messe nero su bianco, è ora di dare seguito con i fatti. La salute non può restare appesa alle maglie lente della burocrazia o alle difficoltà comunicative tra gli attori coinvolti. Sono stata nuovamente sollecitata dal centro NeMo, nato per rispondere ai bisogni delle persone con malattie neuro muscolari, affinché dai protocolli e dagli atti di indirizzo politico si passi il prima possibile alla pratica. Tutte le parti coinvolte si adoperino quanto prima per realizzare quello che in 13 regioni è già realtà. Non sprechiamo tempo prezioso, che nella prevenzione è tutto, e non condanniamo i bambini calabresi, specialmente se affetti da una patologia invalidante come la Sma, a combattere questa battaglia da soli”.