Scontro treni in Spagna, sospetta frode sui fondi UE per la sicurezza: la Procura europea indaga dopo i 69 morti

Una possibile frode nell’utilizzo dei fondi europei destinati alla sicurezza ferroviaria sulla stessa linea ad alta velocità dove, il 28 ottobre scorso, si è consumata una tragedia costata la vita a 69 persone. La Procura europea (EPPO) ha aperto una nuova indagine in Spagna per verificare eventuali irregolarità nell’impiego dei finanziamenti dell’Unione Europea stanziati per l’ammodernamento della ferrovia Madrid-Siviglia. La notizia è stata confermata ufficialmente dalla Procura europea venerdì 6 novembre 2026, pochi giorni dopo il drammatico incidente avvenuto nei pressi di Urda, nella provincia di Toledo.

Fondi UE per la sicurezza ferroviaria, scatta l’indagine per possibile frode

Al centro dell’inchiesta ci sono i finanziamenti europei destinati agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei sistemi di sicurezza, segnalamento e comunicazione della linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Siviglia.

Gli investigatori vogliono verificare se le risorse comunitarie stanziate per questi interventi siano state utilizzate correttamente oppure se possano essersi verificate irregolarità tali da configurare una frode ai danni del bilancio dell’Unione Europea.

Le attività investigative sono condotte dalla sede di Madrid della Procura europea, con il supporto dell’Unidad Central Operativa (UCO), l’unità operativa centrale della Guardia Civil spagnola.

Gli accertamenti interessano tre organismi istituzionali: ADIF, l’ente responsabile della gestione delle infrastrutture ferroviarie spagnole; l’Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), competente per la sicurezza ferroviaria; e la Corte dei conti spagnola.

Le attività avviate presso queste istituzioni sono finalizzate all’acquisizione e alla verifica degli elementi utili all’inchiesta. La Procura europea ha precisato che il procedimento è stato aperto d’ufficio, su iniziativa dello stesso organismo giudiziario.

Il disastro ferroviario di Urda: 69 morti sulla Madrid-Siviglia

La nuova indagine riguarda la linea sulla quale, lo scorso 28 ottobre 2026, si è verificato il terribile incidente ferroviario nei pressi di Urda, in provincia di Toledo, costato la vita a 69 passeggeri.

La tragedia ha riportato al centro dell’attenzione pubblica le condizioni di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie spagnole e, in particolare, l’efficienza dei sistemi tecnologici che regolano la circolazione dei treni ad alta velocità.

È importante distinguere i due piani investigativi: l’apertura di un’indagine per possibile frode sui fondi europei non dimostra che eventuali irregolarità abbiano causato l’incidente. Le responsabilità relative al disastro ferroviario e quelle riguardanti l’utilizzo dei finanziamenti comunitari dovranno essere accertate separatamente dalle autorità competenti.

È la seconda indagine della Procura europea sulla stessa linea

L’inchiesta annunciata il 6 novembre non rappresenta il primo intervento della Procura europea sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia. Un’altra indagine relativa al possibile utilizzo irregolare di fondi dell’Unione Europea sulla stessa infrastruttura ferroviaria era stata infatti aperta nel marzo 2026.

Si tratta dunque di una seconda iniziativa investigativa che riguarda la gestione delle risorse europee impiegate lungo uno dei più importanti collegamenti ferroviari della Spagna.

L’EPPO, organismo giudiziario indipendente dell’Unione Europea, è competente per le indagini e l’azione penale sui reati che ledono gli interessi finanziari comunitari. La Procura ha confermato eccezionalmente l’esistenza dell’inchiesta, considerato il forte interesse pubblico suscitato dal caso, precisando che in questa fase non verranno diffusi ulteriori dettagli.

Resta quindi da chiarire l’eventuale esistenza di irregolarità nell’utilizzo dei fondi destinati alla sicurezza della Madrid-Siviglia, mentre il Paese continua a fare i conti con le conseguenze della tragedia di Urda e con gli interrogativi sulle condizioni della propria rete ferroviaria ad alta velocità.