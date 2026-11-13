Sciopero nazionale del 20 novembre indetto dalla CGIL, AVS Reggio Calabria risponde presente: attacchi a Meloni e Occhiuto, poi l’autogol sull’ultimo posto per qualità della vita

“Il prossimo venerdì 20 novembre 2026 è stato indetto uno sciopero generale dalla CGIL che coinvolgerà le piazze di tutte le città italiane e calabresi compresa la nostra Reggio Calabria. Sarà una grande giornata di protesta contro le fallimentari politiche socio-economiche delle destre, contro la Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni e di proposte per far uscire dal baratro la condizione di milioni di lavoratori, di pensionati e precari”. Comincia così la nota con cui la Federazione reggina di Sinistra Italiana-AVS annuncia la sua presenza allo sciopero nazionale della CGIL, che si terrà nelle piazze italiane e dunque anche in quelle della città dello Stretto.

Un’occasione, da parte del partito, per punzecchiare Governo Regionale e Nazionale. Un autogol, invece, quando conferma – ma questo è un fatto ed è innegabile – gli ultimi posti di Reggio Calabria come qualità della vita. Una posizione alimentata, negli anni, da chi ha guidato la città fino a maggio, una coalizione che oggi vede anche la presenza di AVS nell’Opposizione al Consiglio Comunale. Non può essere di certo attribuibile, questa posizione, all’attuale Amministrazione, in carica solo da pochi mesi.

La CGIL si conferma quindi un sindacato politico, decisamente schierato a Sinistra, anti governativo, ma non è più una notizia. Tra i partecipanti alle varie manifestazioni nazionali, per questo, partiti politici dell’area dell’opposizione: “Sarà inoltre – si legge ancora nella nota – una giornata di sciopero generale in cui si salderanno le RIVENDICAZIONI DEL LAVORO CON QUELLE DELLE NUOVE GENERAZIONI tornate protagoniste sulla scena politica e sociale europea e internazionale per rivendicare pace e il diritto ad avere un futuro. Come ci siamo stati in quello indetto dall’USB ci saremo ancora a Reggio Calabria insieme alla CGIL e a tutte le altre soggettività politico-sociali sindacali e dell’associazionismo che hanno aderito allo sciopero, agli studenti e ai giovani della città al fianco di chi non ce la fa più ad andare avanti, a curarsi, a studiare, a restare nelle sua terra per lavorare e affermarsi, per dare protagonismo alle molteplici e sacrosante rivendicazioni, sostenendo una piattaforma che vuole dare una risposta collettiva all’aumento del costo della vita, alla povertà abitativa, alla precarietà, alle crisi industriali e all’indebolimento dello Stato Sociale”.

“Quella di venerdì del 20 novembre prossimo – prosegue AVS – sarà dunque una mobilitazione che coinvolgerà lavoratori e pensionati unitamente agli studenti e ai giovani italiani e calabresi con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito politico il LAVORO, I DIRITTI, LA GIUSTIZIA SOCIALE E IL FUTURO DEL PAESE dando centralità alla domanda di cambiamento rispetto alle politiche sociopatiche e illiberali con le quali il governo delle destre “capeggiato” da Giorgia Meloni sta affossando il Paese e soprattutto il Mezzogiorno d’Italia e la Calabria governata anch’essa dall’inconcludente centro-destra guidato da Roberto Occhiuto; difatti la Calabria priva di una seria politica industriale, produttiva e infrastrutturale, si conferma la regione più povera d’Italia e una delle più povere d’Europa, mentre la Città Metropolitana di Reggio Calabria occupa il fanalino di coda fra le città italiane come qualità della vita, dei servizi socio-sanitari, dei livelli occupazionali e assistenziali e il primo posto come città col tasso di inflazione e il costo della vita più alti d’Italia”.

“La Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-AVS di Reggio Calabria, aderisce convintamente alla giornata di sciopero generale indetta dalla CGIL ed invita i suoi militanti e simpatizzanti, gli studenti e i giovani reggini e la cittadinanza tutta ad aderire e partecipare dando a tutti appuntamento Venerdì 20 novembre, alle ore 9:30 a Piazza Duomo da dove alle ore 10:00 partirà il corteo per Piazza De Nava” si chiude la nota.