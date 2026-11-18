Si preannuncia un venerdì di possibili disagi per il trasporto pubblico a Reggio Calabria. In occasione dello sciopero generale nazionale di venerdì 20 novembre 2026, proclamato dalla CGIL e al quale aderisce la FILT-CGIL, il servizio degli autobus ATAM potrebbe subire variazioni e modifiche rispetto alla normale programmazione. L’azienda di trasporto pubblico locale ha comunicato le fasce orarie di garanzia e i collegamenti che saranno comunque assicurati, fornendo indicazioni importanti per pendolari, lavoratori, studenti e cittadini che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici.

Sciopero ATAM a Reggio Calabria il 20 novembre: cosa succede agli autobus

Lo sciopero generale di venerdì 20 novembre interesserà anche il settore del trasporto pubblico locale reggino, con possibili ripercussioni sulla circolazione degli autobus ATAM. Come precisato dall’azienda, il servizio sarà organizzato sulla base dell’effettiva adesione del personale allo sciopero. Questo significa che alcune corse potrebbero subire variazioni, mentre l’entità delle eventuali modifiche dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla mobilitazione. Non è dunque prevista una sospensione generalizzata e automatica di tutti i collegamenti, ma i passeggeri dovranno mettere in conto possibili disagi durante la giornata.

ATAM, gli orari garantiti durante lo sciopero del 20 novembre

Per consentire ai cittadini di organizzare i propri spostamenti, ATAM ha comunicato le due fasce orarie di garanzia durante le quali sarà assicurato il servizio di trasporto pubblico. La prima fascia garantita sarà quella del mattino, dalle ore 05:00 alle ore 08:00, mentre la seconda riguarderà la fascia serale, dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Si tratta di orari particolarmente importanti per chi deve raggiungere il posto di lavoro, recarsi a scuola o rientrare a casa utilizzando gli autobus cittadini. Al di fuori di queste fasce, invece, la regolarità delle corse dipenderà dall’adesione del personale allo sciopero.

Collegamenti Porto–Aeroporto e ospedali: quali corse ATAM saranno assicurate

La comunicazione dell’azienda contiene anche indicazioni importanti sui collegamenti che saranno mantenuti durante lo sciopero. ATAM ha infatti assicurato che sarà garantito il collegamento tra il Porto e l’Aeroporto di Reggio Calabria, un servizio particolarmente rilevante per i viaggiatori che devono raggiungere lo scalo aeroportuale o spostarsi verso l’area portuale. Saranno inoltre mantenute le corse dirette agli ospedali cittadini, per consentire gli spostamenti verso le strutture sanitarie. Confermato anche il regolare svolgimento del servizio scuolabus con accompagnatore a bordo, nei casi in cui tale figura sia prevista.

Sciopero dei trasporti, quanto potrebbe essere alta l’adesione?

Un elemento da tenere in considerazione riguarda il precedente storico richiamato nella comunicazione ATAM. In occasione dello sciopero generale del 29 novembre 2024, la FILT-CGIL aveva comunicato un’adesione media nazionale del 70% nel settore dei trasporti. Si tratta, tuttavia, di un dato riferito a una precedente mobilitazione nazionale, che non rappresenta una previsione dell’adesione allo sciopero ATAM del 20 novembre 2026. L’effettiva partecipazione dei dipendenti dell’azienda reggina sarà infatti rilevata soltanto durante la giornata di venerdì, quando sarà possibile conoscere la reale incidenza della protesta sul servizio.

Autobus ATAM a Reggio Calabria: dove trovare gli aggiornamenti sulle corse

In vista dello sciopero generale del 20 novembre, ATAM invita gli utenti a seguire i propri canali ufficiali di comunicazione, attraverso i quali saranno diffusi eventuali aggiornamenti sull’andamento del servizio e sulle corse interessate dalle variazioni. Per chi deve utilizzare gli autobus a Reggio Calabria, il consiglio è quindi quello di programmare gli spostamenti tenendo conto delle fasce garantite dalle 05:00 alle 08:00 e dalle 18:00 alle 21:00, verificando le comunicazioni dell’azienda prima di mettersi in viaggio. Resteranno comunque assicurati il collegamento Porto–Aeroporto, le corse dirette agli ospedali cittadini e il servizio scuolabus con accompagnatore, ove previsto. Per tutte le altre corse, la situazione dipenderà dall’effettiva partecipazione dei lavoratori allo sciopero.