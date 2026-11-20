Al via lo sciopero generale indetto dalla Cgil anche in Calabria con manifestazioni nelle principali città della regione. A Reggio Calabria circa un migliaio di persone in corteo tra studenti, lavoratori e pensionati, con in testa il segretario generale della Cgil Calabria, Gianfranco Trotta e l’ex Sindaco Falcomatà, si muovono da Piazza Duomo per percorrere il centro cittadino, lungo corso Garibaldi, per convergere in piazza De Nava, dove sono previsti a conclusione della manifestazione gli interventi dei vertici sindacali territoriali.

“Oggi Reggio Calabria si è svegliata con una straordinaria voglia di partecipazione interpretando anche quello che è il sentimento del paese. Famiglie che non arrivano non a fine mese non arrivano neanche alla metà del mese, benzina stabilmente sopra i due euro, un carrello della spesa che è diventato insostenibile, una sanità pubblica totalmente azzerata. Ecco rispetto a questo credo che questa piazza oggi da Reggio Calabria possa rappresentare uno straordinario avviso di sfratto al governo Meloni”. Sono queste le parole rilasciate ai microfoni di StrettoWeb dall’ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“In Calabria è la prima volta che la Cgil, da sola, scende in sei piazze. I 2.000 emendamenti presentati dalla maggioranza dicono fino in fondo di che legge di Bilancio si tratti. Una legge che mortifica le classi intermedie, chi paga le tasse, lavoratori, lavoratrici e pensionati. Mortifica gli studenti e dimentica il Mezzogiorno”, ha dichiarato Trotta, annunciando che “quanto prima” sul tema del Mezzogiorno si terrà in una piazza calabrese una manifestazione nazionale. Il sindacato chiede lavoro sicuro, dignitoso e non precario; stipendi e pensioni più alti; un fisco giusto e progressivo; misure per fermare l’inflazione e far fronte al caro vita; una sanità che sia davvero pubblica; la tutela del diritto allo studio e dell’accesso alla casa; politiche che favoriscano la pace e non il riarmo.

In contemporanea analoghe manifestazioni si svolgono a Cosenza, dove sono oltre un migliaio i manifestanti, con la partecipazione anche di Usb, studenti, agricoltori, partiti da Piazza Zumbini per arrivare a Piazza Kennedy. Cortei anche a Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme.