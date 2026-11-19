Pazienti dializzati costretti a terminare trattamenti salvavita persino all’una di notte, liste d’attesa interminabili e cittadini obbligati a lasciare la Calabria per ricevere cure adeguate. È la situazione denunciata dal segretario generale della CGIL, Gregorio Pititto, che interviene sulle condizioni della sanità pubblica nel territorio metropolitano di Reggio Calabria e nell’intera regione, richiamando l’attenzione sulle difficoltà affrontate quotidianamente da pazienti, famiglie e operatori sanitari. Una denuncia che arriva alla vigilia della mobilitazione del 20 novembre, quando il sindacato scenderà in piazza anche a Reggio Calabria per rivendicare il diritto alla salute e chiedere interventi concreti sul sistema sanitario pubblico. Al centro delle preoccupazioni della CGIL ci sono la carenza di personale, l’insufficienza dei servizi territoriali, le difficoltà di accesso alle prestazioni e il fenomeno della migrazione sanitaria verso gli ospedali del Centro-Nord.

La denuncia della CGIL: “Pazienti dializzati costretti a curarsi fino all’una di notte”

“Parlare di sanità nel nostro territorio metropolitano, così come in tutta la Calabria, – afferma il Segretario Generale CGIL Gregorio Pititto – significa raccontare una realtà fatta di disagi quotidiani, diritti negati e cittadini costretti a fare i conti con un sistema che troppo spesso non riesce a garantire risposte neppure ai bisogni più essenziali. Significa parlare di persone affette da gravi patologie che, per curarsi, sono costrette ad affrontare i cosiddetti viaggi della speranza verso gli ospedali del Centro-Nord, separandosi dalle proprie famiglie e sostenendo costi economici e personali enormi. Significa parlare di liste d’attesa interminabili per visite specialistiche ed esami diagnostici, di prenotazioni impossibili, di ospedali allo stremo, di personale sanitario insufficiente e lavoratori costretti a turni massacranti per garantire servizi essenziali. Significa anche raccontare la disperazione dei pazienti dializzati di Reggio Calabria, costretti a sottoporsi ai trattamenti salvavita in turni che terminano persino all’una di notte per una carenza certificata di posti rene nel territorio reggino. Una situazione che pone interrogativi profondi sulla dignità del malato, delle persone e sulla capacità del sistema sanitario di garantire cure adeguate e compatibili con il diritto a una vita decorosa e sostenibile.”

La denuncia mette in evidenza le diverse criticità che, secondo il sindacato, caratterizzano l’assistenza sanitaria nel territorio reggino e più in generale nel Mezzogiorno. Dalle difficoltà di prenotazione delle prestazioni specialistiche ai disagi legati alla necessità di ricevere cure fuori regione, Pititto descrive un sistema che non riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione. Una condizione che la CGIL considera non più sostenibile e rispetto alla quale chiede un cambiamento concreto, affinché il diritto alla salute sia garantito indipendentemente dal luogo di residenza e dalle disponibilità economiche dei cittadini.

Le critiche alle scelte politiche sulla sanità pubblica

“Il diritto alla salute – rimarca il Segretario Generale CGIL – deve essere uguale per tutti, in ogni territorio. Non chiediamo privilegi, chiediamo diritti perché la realtà con cui i cittadini, i pazienti e gli operatori sanitari sono costretti a confrontarsi ogni giorno stride con la narrazione politica e gli impegni assunti dal governo nazionale, regionale e cittadino. Infatti nel mentre si assiste ad una sanità pubblica che arretra, si continua a parlare di nuovi modelli di sviluppo, di progetti e di investimenti per il territorio che non vanno certamente nella direzione di alleviare i disagi della gente così da sanare le criticità ormai croniche del nostro sistema sanitario. Siamo convinti che non è possibile considerare tutto questo una normalità alla quale rassegnarci.”

Il segretario generale della CGIL richiama così le responsabilità delle istituzioni nazionali, regionali e cittadine, contestando la distanza che, a suo giudizio, esiste tra gli impegni politici e le condizioni effettive dell’assistenza sanitaria. Il sindacato chiede che le politiche di sviluppo del territorio siano accompagnate da investimenti capaci di affrontare le difficoltà strutturali della sanità pubblica, a partire dalla disponibilità di personale e dalla possibilità per i cittadini di accedere alle cure senza essere costretti a spostamenti o attese prolungate.

Pititto contro l’autonomia differenziata e il progetto di ripopolamento dei borghi di Occhiuto

Nel suo intervento, Pititto esprime anche forti perplessità sulle posizioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in particolare rispetto all’autonomia differenziata e alle prospettive di ripopolamento dei piccoli centri. Secondo il rappresentante sindacale, le politiche rivolte alle aree interne devono necessariamente partire dalla disponibilità di servizi essenziali, in primo luogo quelli sanitari, per rendere effettivamente sostenibile la permanenza dei cittadini nei territori.

“Di fronte a questa emergenza, ci preoccupa fortemente – continua Gregorio Pititto – la visione politica del presidente della Regione Calabria che prosegue nel sostenere il disegno dell’autonomia differenziata, una prospettiva che, in presenza di divari profondi, rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze tra le regioni, rendendo ancora più difficile garantire a tutti gli stessi livelli di assistenza. Così come scardinata dalla realtà appare la volontà del Presidente Occhiuto di ripopolare i borghi nei prossimi dieci anni. Un invito, in sostanza, a restare o a trasferirsi nei piccoli centri in assenza di servizi essenziali, lontani dai principali presidi ospedalieri, senza collegamenti adeguati, servizi sanitari territoriali e risposte ai bisogni quotidiani delle persone, senza di fatto nessun progetto volto a garantire il diritto di viverci, lavorarci e soprattutto curarsi. Non si può immaginare lo sviluppo dei territori senza garantire prima condizioni di vita dignitose.”

Le richieste della CGIL: più personale, ospedali pubblici e liste d’attesa più brevi

La mobilitazione del 20 novembre rappresenta per la CGIL un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico il tema della sanità, chiedendo nuove assunzioni, il potenziamento degli ospedali e della medicina territoriale e una riduzione concreta dei tempi di attesa. Il sindacato sottolinea inoltre la necessità di valorizzare il lavoro degli operatori sanitari, chiamati quotidianamente a garantire i servizi in condizioni spesso difficili, e di assicurare cure accessibili anche alle persone che non possono sostenere le spese della sanità privata o dei trasferimenti fuori regione.

“La sanità – insiste – non può essere considerata una voce di spesa da contenere, ma un investimento fondamentale per il futuro delle comunità. Il 20 novembre scendiamo in piazza, quindi, anche a Reggio Calabria, per difendere il diritto alla cura e garantire una vita dignitosa anche nel momento difficile della malattia, per chiedere a gran voce una sanità pubblica, universale, accessibile e di qualità. Una sanità pubblica – aggiunge – più forte, con nuove assunzioni, che restituisca centralità agli ospedali pubblici, che preveda il rafforzamento della medicina territoriale, la riduzione concreta delle liste d’attesa che valorizzi il lavoro di tutti gli operatori sanitari e servizi realmente accessibili. Dobbiamo restituire dignità ai pazienti e a chi ogni giorno lavora, spesso in condizioni difficilissime, per garantire il diritto alla cura. Quella per la salute è una battaglia che riguarda tutti: lavoratrici e lavoratori, pensionati, famiglie, giovani e cittadini. Riguarda soprattutto le nuove generazioni, che hanno diritto a immaginare il proprio futuro in Calabria senza dover mettere in conto di ammalarsi lontano da casa, di emigrare per trovare lavoro o di rinunciare a cure adeguate per ragioni economiche. Generazioni diverse, unite dalla consapevolezza che non può esserci futuro senza diritti e che la qualità della vita di un territorio si misura innanzitutto dalla capacità di prendersi cura delle persone. Il diritto alla salute deve essere uguale per tutti, in ogni territorio. Non possiamo accettare una sanità a due velocità, né che la salute diventi un privilegio anziché un diritto.”

La mobilitazione del 20 novembre a Reggio Calabria: appuntamento in piazza Duomo

Il segretario generale della CGIL conclude il suo intervento invitando alla partecipazione alla manifestazione in programma venerdì 20 novembre, alle ore 9:30, in piazza Duomo a Reggio Calabria. Un appuntamento che il sindacato collega alla difesa del sistema sanitario pubblico e alla necessità di garantire il diritto alla cura a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche e dal territorio in cui vivono.

“Il mio appello – chiosa il Segretario Generale CGIL – è a partecipare, a essere con noi a Reggio Calabria in piazza Duomo alle ore 9,30, a far sentire la propria voce. Non possiamo continuare ad assistere passivamente all’indebolimento della sanità pubblica e alla progressiva perdita di diritti. Dobbiamo fermare la progressiva trasformazione della salute in un diritto accessibile soltanto a chi può permettersi di pagare, un privilegio per chi può permettersi di rivolgersi al privato o di curarsi lontano da casa. Una Calabria che non garantisce il diritto alla salute non garantisce il futuro dei suoi cittadini. E noi quel futuro vogliamo costruirlo qui, insieme.”