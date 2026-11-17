La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria aderisce allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre e annuncia la propria partecipazione alla manifestazione organizzata in città, una delle sei piazze calabresi coinvolte nella mobilitazione. Al centro della protesta ci sono il potere d’acquisto di salari e pensioni, la precarietà occupazionale, le difficoltà economiche delle famiglie e la necessità di garantire servizi pubblici adeguati. Il Pd reggino sostiene le rivendicazioni dei lavoratori e rivolge precise richieste al governo Meloni e alla giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto, richiamando l’attenzione sulle condizioni economiche e sociali del territorio.

“Venerdì saremo in piazza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che scioperano per salari dignitosi, occupazione stabile e una sanità pubblica accessibile a tutti. Il carovita si misura ogni giorno al supermercato, alla pompa di benzina, quando arriva una bolletta o c’è da pagare l’affitto. Per chi vive di stipendio o di pensione, anche una spesa imprevista può mettere in difficoltà la famiglia per il resto del mese. Sappiamo quanto pesi, in queste condizioni, rinunciare a una giornata di retribuzione. Le ragioni di chi sciopera riguardano l’intera comunità”, scrive la Federazione in una nota, sottolineando come le motivazioni della mobilitazione coinvolgano non soltanto chi parteciperà allo sciopero, ma anche le famiglie che quotidianamente devono affrontare l’aumento delle spese.

Il Pd reggino: precarietà e carovita pesano sulle famiglie

La Federazione metropolitana del Partito Democratico richiama quindi le difficoltà che interessano in modo particolare il territorio reggino, dove all’aumento del costo della vita si aggiungono l’instabilità lavorativa e le carenze del trasporto pubblico. Una situazione che, secondo il partito, incide sulle possibilità dei giovani di costruire un futuro autonomo e sulle spese che i lavoratori devono sostenere per raggiungere il proprio posto di lavoro. “Nel territorio reggino il peso del carovita si somma a quello della precarietà. Per un giovane che passa da un contratto a termine all’altro è difficile prendere una casa in affitto e avere la certezza di poterla pagare ogni mese. Per chi lavora su turni e non ha un autobus che gli consenta di rientrare a casa la sera, il costo del carburante è una spesa obbligata che assorbe una parte dello stipendio. È con queste difficoltà che il governo Meloni e la giunta Occhiuto devono fare i conti”.

Le richieste al governo Meloni e alla Regione Calabria

In vista della manifestazione di venerdì, il Pd metropolitano di Reggio Calabria indica anche gli interventi che ritiene necessari sul piano nazionale e regionale, dalla tutela del reddito al potenziamento dei servizi essenziali, fino agli investimenti per l’occupazione nel Mezzogiorno. “Al Governo chiediamo misure per recuperare il potere d’acquisto di salari e pensioni e alleggerire il peso delle bollette sui bilanci familiari. Chiediamo di rafforzare la sanità pubblica, perché nessuno debba rinviare una visita che non può permettersi di pagare, e di investire nel Mezzogiorno per creare lavoro stabile. Alla Regione chiediamo di garantire trasporti pubblici adeguati alle esigenze di chi studia e lavora e di legare gli incentivi alle imprese al rispetto dei contratti e alla qualità dell’occupazione”.