“Il lavoro, la dignità, i diritti e la giustizia sociale non possono essere relegati a slogan, ma devono rappresentare le priorità assolute di qualsiasi politica che voglia davvero stare dalla parte dei cittadini. Per queste ragioni Rinascita Messina aderisce allo sciopero generale indetto dalla Cgil e parteciperà domani alla manifestazione cittadina. In una fase in cui il costo della vita continua a pesare sulle famiglie, i salari non riescono a tenere il passo con l’inflazione, la precarietà condiziona il futuro di migliaia di lavoratori e tanti giovani sono costretti a lasciare la Sicilia per cercare altrove opportunità e certezze, riteniamo necessario sostenere una mobilitazione che rivendica un cambiamento concreto nelle politiche economiche e sociali”, lo scrive in una nota Rinascita Messina.

“Messina vive da anni una condizione di fragilità economica e sociale”

“Messina vive da anni una condizione di fragilità economica e sociale, segnata da disoccupazione, impoverimento, difficoltà delle imprese, carenza di servizi e crescente disagio. Non possiamo rassegnarci a una città e a una regione in cui il diritto a un lavoro dignitoso, a una sanità efficiente e a una vita serena diventa sempre più difficile da garantire. Servono investimenti, politiche per l’occupazione, sostegno alle famiglie, tutela dei lavoratori, servizi pubblici efficienti e un’attenzione concreta alle fasce più fragili. Serve una politica capace di ascoltare il disagio sociale e di trasformare le rivendicazioni in risposte, non in promesse”, evidenzia la nota.

“Rinascita Messina sarà presente al corteo con una delegazione guidata dall’ingegnere Gaetano Sciacca e dal portavoce Adolfo De Angeli, per testimoniare la propria vicinanza alle ragioni dello sciopero e a quanti ogni giorno lottano per difendere diritti, dignità e futuro. L’appuntamento è domani, venerdì 20 novembre, alle ore 9:30 in piazza Antonello, da dove partirà il corteo. La partecipazione e la solidarietà sono strumenti fondamentali per costruire una società più giusta. Rinascita Messina invita cittadini, lavoratori, giovani e tutte le persone che condividono queste battaglie a essere presenti”, conclude la nota.