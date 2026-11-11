Scioglimento dei Comuni per mafia, Antoniozzi: “positiva la riforma, basta colpevolizzare intere comunità”

Una riforma delle procedure antimafia che riguardano gli enti locali per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata senza penalizzare ingiustamente intere comunità. È questo l’obiettivo sostenuto dal vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che esprime apprezzamento per l’annunciata revisione della normativa relativa ai procedimenti antimafia nei Comuni. Al centro della proposta, secondo quanto evidenziato dal parlamentare, c’è la necessità di trovare un equilibrio tra il contrasto alla presenza mafiosa nelle amministrazioni pubbliche e la tutela delle garanzie, evitando che singoli episodi possano determinare conseguenze per un’intera comunità. “L’annunciata riforma dei procedimenti antimafia che riguarda gli enti locali è veramente positiva e supera una legge datata”, afferma Antoniozzi, sottolineando la necessità di aggiornare un sistema normativo che, a suo giudizio, richiede strumenti maggiormente equilibrati.

Il parlamentare si sofferma in particolare sull’ipotesi di affiancare una commissione agli enti locali prima di arrivare al commissariamento, una soluzione che considera utile per evitare interventi immediati nei confronti delle amministrazioni interessate. “Tutto questo va nella direzione di contemperare l’esigenza di frenare le infiltrazioni mafiose ma anche di salvaguardare le stesse esigenze di garantismo. Affiancare una commissione che eviti subito il commissariamento è una cosa saggia. La politica intera dovrebbe condividere un percorso che punti ad evitare per un singolo episodio di colpevolizzare una intera comunità. Il governo è impegnato a costruire una norma giusta che deve essere condivisa. La lotta alla mafia non deve conoscere limiti ma non deve essere confusa nemmeno con la perdita di ogni senso del garantismo. Lo si è visto spesso in realtà locali dove si è poi acclarato che le infiltrazioni non erano presenti”.