Sabato 28 novembre alle ore 17,30 al Castello Altafiumara, il Rotary Club Scilla Costa Viola, rende omaggio a Gaetano Cingari a 100 anni dalla nascita, indagando sul legame profondo tra Cingari storico, politico e meridionalista ed il Mediterraneo. “Restituire alle stampe “Scilla nel settecento Feluche e Venturieri nel Mediterraneo” di Gaetano Cingari risponde a una precisa responsabilità culturale del Rotary Scilla Costa Viola: custodire la memoria storica del nostro territorio e offrirne le radici alle giovani generazioni“, dichiara la presidente del club Rotary Serafina Teramo.

“Abbiamo un’affresco vivo di una Scilla dinamica e intraprendente, protagonista dei traffici nel Mediterraneo, animata da capitani, marinai e artigiani capaci di tracciare rotte commerciali dal Tirreno all’Adriatico. La conoscenza della propria storia, – conclude Teramo – non è un mero esercizio di nostalgia, ma il presupposto essenziale per comprendere la vocazione del nostro mare e orientare con consapevolezza lo sviluppo sociale e culturale della Costa Viola“.

Dopo i saluti del Presidente, del Sindaco di Scilla Gaetano Ciccone e del Sindaco di Campo Calabro Sandro Repaci ,la serata vedrà gli interventi di Francesco Calabro dell’Università Mediterranea Reggio Calabria, Salvo Bottari dell’Università di Messina, Giuseppe Caridi Presidente della Deputazione di Storia Patria della Calabria, dell’onorevole Sandro Principe sindaco di Rende e di Eulalia Micheli Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria, conduce e modera Vincenzo Tromba.

“La nostra terra che seppe accogliere e rielaborare con straordinaria originalità le istanze delle avanguardie storiche meridionaliste del Novecento, deve tornare a pensare. Questo percorso, che il Rotary Club Scilla Costa Viola ha intrapreso, intende restituire la complessità del pensiero meridionalista di Gaetano Cingari, al dibattito culturale, sociale odierno che ha perso di vista e non ha elaborato questo pensiero, che potrà scardinare lo stallo in cui si trova oggi Reggio la Calabria ed il Mediterraneo.

Attraverso incontri, studi, dibattiti, il Rotary rinnova la propria vocazione di crocevia culturale, trasformando la memoria storica delle avanguardie in uno strumento vivo di confronto per il territorio e per le nuove generazioni. La particolarità di questo progetto risiede nella scelta di affiancare alla riflessione e all’approfondimento scientifico l’esperienza diretta sui territori, attraverso un programma che coinvolge studiosi, interpreti e protagonisti della scena sociale, politica e culturale.

Per il Rotary Club di Scilla è anche un’occasione per consolidare collaborazioni con il mondo universitario e con le realtà culturali del territorio, dando vita a un’iniziativa che si svilupperà partendo dall’Area dello Stretto anche in altre realtà. Abbiamo voluto costruire un percorso aperto a pubblici diversi, nel quale ogni appuntamento contribuisce a offrire una prospettiva differente sulla figura Gaetano Cingari e del suo meridionalismo. È proprio questa pluralità di contributi a rappresentare uno degli aspetti più interessanti del progetto, che culminera nell’edizione 2028 del simposio scientifico internazionale Networks Markets &People, organizzato da ASTRI Associazione Scientifica Territorio e Ricerca Interdisciplinare“, si legge nella nota di presentazione dell’evento.