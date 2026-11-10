Scilla, nominato direttore artistico del Castello, di Chianalea e di Marina Grande | NOME

Scilla investe sulla cultura e sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Il Dottor Giuseppe Emilio Bruzzese è stato nominato direttore artistico del Castello, di Chianalea e di Marina Grande, con l’obiettivo di avviare un percorso di promozione e animazione culturale capace di valorizzare alcuni dei luoghi più rappresentativi e suggestivi della cittadina. Nell’ambito di questo incarico, Bruzzese si avvarrà della collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti del settore, che contribuirà alla programmazione e alla definizione delle iniziative culturali e artistiche.

Un supporto qualificato per elaborare proposte, individuare

nuove opportunità e costruire un progetto organico di valorizzazione del patrimonio locale. La nomina si inserisce in una visione che riconosce nella cultura uno strumento fondamentale per rafforzare l’identità del territorio, accrescere l’attrattività turistica e offrire nuove occasioni di conoscenza e fruizione delle bellezze di Scilla. Dal Castello Ruffo, che domina il promontorio e regala uno degli scorci più suggestivi della Calabria, alle caratteristiche viuzze di Chianalea, con le abitazioni affacciate direttamente sul mare, fino all’ampia distesa di Marina Grande, con la sua spiaggia e il panorama che abbraccia lo Stretto di Messina.

“Scilla – afferma il direttore artistico – possiede un patrimonio paesaggistico e culturale di straordinario valore, che può diventare ancora di più un motore di sviluppo attraverso iniziative artistiche, manifestazioni, incontri, mostre, spettacoli e proposte culturali capaci di coinvolgere residenti e visitatori. L’obiettivo è superare una concezione del turismo legata esclusivamente alla stagione balneare, promuovendo un’offerta più articolata e qualificata, in grado di attirare visitatori durante tutto l’anno.

La cultura può infatti rappresentare un importante elemento di differenziazione, capace di arricchire l’esperienza di chi sceglie Scilla e di trasformare una semplice visita in un’occasione di scoperta della sua storia, delle sue tradizioni e della sua identità. Per illustrare il progetto, le linee programmatiche e gli obiettivi del nuovo incarico, sarà organizzata una conferenza stampa nel corso della quale Giuseppe Emilio Bruzzese avrà modo di presentarsi ufficialmente alla comunità scillese e di illustrare il percorso che intende sviluppare, anche attraverso il contributo del Comitato tecnico-scientifico“.