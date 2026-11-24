Scilla fa la conta dei danni all’indomani delle violente mareggiate che hanno investito la costa tirrenica reggina. Il mare ha lasciato segni evidenti del proprio passaggio sul lungomare della località turistica della Costa Viola: detriti, marciapiedi danneggiati e panchine in pietra rotte. La macchina degli interventi si è però messa subito in moto, con l’obiettivo di ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dell’area. Sin dalle prime ore di questa mattina, gli operai comunali, insieme al personale di una ditta esterna incaricata dall’Amministrazione comunale, sono impegnati nelle operazioni di pulizia del lungomare e di messa in sicurezza della zona costiera.

Scilla, operai al lavoro dopo le violente mareggiate: la conta dei danni

La priorità dell’Amministrazione comunale è quella di ripristinare la viabilità del lungomare di Scilla e verificare l’entità dei danni provocati dalla forza delle onde. A fare il punto della situazione è stato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Scilla, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb: “Ovviamente, dopo la mareggiata delle scorse ore, la prima cosa da fare è procedere con la pulizia, quindi ripristinare la viabilità del lungomare e fare la conta dei danni, fortunatamente non eccessivi. Ci siamo attivati da subito“, ha affermato l’assessore.

L’erosione costiera minaccia Scilla: servono interventi strutturali

Al di là dei danni provocati dall’ultima ondata di maltempo, resta centrale il problema dell’erosione costiera. La necessità di individuare risorse economiche per realizzare opere di protezione del lungomare rappresenta una delle questioni sollevate dall’assessore, che ha evidenziato l’importanza di programmare interventi più incisivi a tutela del litorale. “Vanno fatti interventi strutturali a protezione di tutto il lungomare, di tutta la zona costiera, perché l’erosione costiera avanza e bisogna capire come reperire i fondi per realizzare interventi strutturali di maggiore portata“, ha spiegato l’assessore.

Panchine rotte e marciapiedi danneggiati: i segni della furia del mare

Tra i danni più evidenti figurano quelli all’arredo urbano, con alcune panchine in pietra danneggiate dalla violenza delle onde. A destare maggiore attenzione sono, tuttavia, le condizioni del lungomare. “Qualche panchina in pietra si è rotta. Noi solitamente in inverno le togliamo, ma quest’anno non le abbiamo ancora rimosse. Oltre alle panchine, però, a preoccupare maggiormente sono i danni al lungomare“, ha concluso l’assessore. Mentre proseguono le operazioni di pulizia e ripristino, le conseguenze delle mareggiate a Scilla riportano dunque in primo piano la necessità di interventi strutturali per difendere il litorale e preservare uno dei luoghi più suggestivi della Costa Viola dalla progressiva erosione costiera.