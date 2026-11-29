Dai ritardi nella messa in sicurezza del costone roccioso del Castello ai lavori mai avviati del campo sportivo, passando per la programmazione turistica, il futuro dei locali di Vertigine e la vicenda Edison a Favazzina. Sono i temi sui quali interviene Gabriele Polistena, consigliere comunale di Scilla Unita, all’indomani della seduta del Consiglio comunale del 28 novembre 2026, contestando il metodo amministrativo adottato nella gestione delle principali criticità del territorio. “Dal dibattito in Consiglio è emerso un metodo: a Scilla si interviene quando i problemi sono già esplosi, mai prima. Un’amministrazione deve guidare, non rincorrere. Lo dimostrano le questioni trattate in aula.” Tra le situazioni che destano maggiore preoccupazione per il consigliere figura quella relativa a Edison a Favazzina, sulla quale Polistena ha presentato una mozione e un’interrogazione alla luce dell’imminente scadenza per la presentazione delle osservazioni da parte del Comune.

Scilla, le critiche sui lavori al costone del Castello e al campo sportivo

Per quanto riguarda la messa in sicurezza del costone roccioso del Castello, Polistena ricorda che la strada era stata interdetta attraverso un’ordinanza dell’ottobre 2024, pur rimanendo aperta fino all’avvio dei lavori, avvenuto nel giugno 2026. Secondo quanto riferito dal consigliere, il finanziamento era già disponibile dal giugno 2025, con un anno trascorso tra la disponibilità delle risorse e l’apertura del cantiere. Durante la seduta consiliare, il sindaco ha dichiarato di essersi assunto la responsabilità di questa scelta. “Lasciare aperta una strada nonostante il pericolo conosciuto e impiegare più di un anno per intervenire non è un atto di responsabilità. L’ente deve rispettare la legge, e la gestione di lavori e tempi è stata gravemente inadeguata.” Al centro delle contestazioni anche la situazione del campo sportivo, per il quale Polistena ha richiamato una delibera della Corte dei Conti che rileva, secondo il consigliere, l’inerzia amministrativa nella realizzazione degli interventi. Si tratta di lavori per i quali nel 2021 è stato acceso un mutuo da 700mila euro, che il Comune continua a pagare annualmente nonostante il mancato avvio delle opere. “All’annuncio dell’avvio il prossimo anno chiediamo che segua un cronoprogramma con date.”

Turismo e futuro di Vertigine: le richieste di Scilla Unita

Un ulteriore fronte di confronto riguarda la programmazione turistica, settore considerato strategico per l’economia e lo sviluppo della cittadina della Costa Viola. Polistena lamenta l’assenza di provvedimenti concreti, richiamando anche la mancata pubblicazione del programma delle manifestazioni natalizie. “Nel settore su cui Scilla si gioca di più mancano atti concreti. Si continua a ricorrere ai proclami, e un territorio non si governa con gli annunci. Siamo alle porte di Natale e nessun calendario di eventi è stato reso noto.” L’unico elemento positivo emerso dalla seduta consiliare, secondo l’esponente di Scilla Unita, riguarda invece il futuro di Vertigine. L’amministrazione ha garantito pubblicamente che i locali torneranno nella disponibilità della cittadinanza, assumendo inoltre l’impegno a recuperare tutte le opere di proprietà comunale. Polistena chiede tuttavia che a queste rassicurazioni segua la definizione di un percorso concreto, coinvolgendo anche i cittadini nella scelta della futura destinazione degli spazi. “Ne prendiamo atto, ma serve un progetto, con tempi. La cittadinanza ha espresso numerose idee nel sondaggio lanciato sui social media e sarebbe bello coinvolgerla in questa scelta.”

Edison a Favazzina, mozione e interrogazione in vista della scadenza del 9 dicembre

Particolare attenzione è stata infine riservata alla vicenda Edison a Favazzina, sulla quale il consigliere comunale ha evidenziato l’assenza di aggiornamenti durante i lavori dell’assise. “Nessun aggiornamento è stato fornito al Consiglio su un tema con una scadenza, per il quale non si può arrivare in ritardo.” Al termine della seduta, Polistena ha consegnato al segretario comunale una mozione e un’interrogazione, trasmesse anche tramite PEC all’Ufficio Protocollo, affinché il Comune predisponga le osservazioni alle controdeduzioni depositate da Edison lo scorso 24 novembre. Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato al 9 dicembre, una scadenza sulla quale il rappresentante di Scilla Unita sollecita un intervento tempestivo dell’ente. “Dopo quella data non ci sono altre occasioni. Contano solo gli atti depositati.” Il consigliere ha quindi ribadito l’intenzione di proseguire l’attività di controllo sull’operato dell’amministrazione comunale, chiedendo riscontri concreti sulle questioni affrontate durante la seduta consiliare. “Amministrare significa anticipare. Noi continueremo a chiedere atti, date e risultati.”