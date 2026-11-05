Scilla, Catalano fa chiarezza sul battibecco con Mollica: “divergenze superate, operiamo per il bene della comunità”

“In merito al recente dibattito pubblico intercorso con il vicesindaco Domenico Mollica riguardo alla gestione dell’emergenza carburante, desidero fare chiarezza per ricondurre il confronto su binari di leale collaborazione. Quanto accaduto nei giorni scorsi è stato il frutto di una serie di incomprensioni reciproche, alimentate da interpretazioni errate delle rispettive posizioni. Riconosco che la mia replica ha assunto toni che, per la foga del momento, sono apparsi inappropriati e lesivi della sensibilità personale e politica del vicesindaco, persona che stimo profondamente“. È quanto dichiarato da Francesco Catalano, Presidente del Consiglio Comunale di Scilla.

“I ritmi serrati dell’attività amministrativa talvolta portano a una comunicazione frettolosa, che non riflette la reale volontà di dialogo. Nulla è più lontano dal mio pensiero che mettere in discussione il ruolo e l’impegno di Domenico Mollica, con il quale condivido l’obiettivo prioritario di operare per il bene della nostra comunità insieme a tutta la maggioranza.

Il confronto diretto avvenuto in queste ore ha permesso di superare le divergenze e di riaffermare l’unità d’intenti che ci guida. Rinnovo dunque le mie sincere scuse al vicesindaco Mollica per i toni utilizzati, ribadendo la mia stima e la volontà di proseguire nel nostro impegno amministrativo con rinnovato spirito di collaborazione“, conclude Catalano.