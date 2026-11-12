Scido, installato un Postamat di ultima generazione: nuovi servizi per i cittadini grazie al Progetto Polis

Un nuovo servizio per i cittadini di Scido, piccolo Comune della provincia di Reggio Calabria, dove è stato installato presso l’Ufficio Postale un Postamat di ultima generazione. L’intervento rientra nel più ampio Progetto Polis – Casa dei Servizi Digitali, promosso da Poste Italiane con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi nei piccoli centri e favorire la coesione territoriale. Il nuovo sportello automatico rappresenta un passo avanti nel processo di modernizzazione dei servizi postali locali, mettendo a disposizione della popolazione uno strumento tecnologicamente avanzato attraverso il quale sarà possibile effettuare numerose operazioni in maniera più semplice, sicura e autonoma. Un miglioramento particolarmente significativo per una comunità di piccole dimensioni, nella quale la disponibilità di servizi essenziali sul territorio assume un valore importante, soprattutto per le persone anziane e per quanti incontrano maggiori difficoltà negli spostamenti verso i centri più grandi.

L’installazione del nuovo dispositivo si inserisce in una strategia di innovazione che punta a rendere i piccoli Comuni maggiormente accessibili e a ridurre le distanze tra cittadini e servizi. Il Progetto Polis, attraverso il potenziamento delle infrastrutture e degli strumenti digitali messi a disposizione da Poste Italiane, mira infatti a migliorare la qualità dei servizi offerti alle comunità locali, contribuendo a contrastare le difficoltà che caratterizzano i territori più periferici. Per Scido, il nuovo Postamat costituisce un’opportunità concreta per agevolare le operazioni quotidiane dei residenti, consentendo una maggiore autonomia nell’utilizzo dei servizi disponibili presso l’Ufficio Postale. Un intervento accolto favorevolmente dall’Amministrazione comunale, che ne sottolinea il valore non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche per le ricadute positive sulla vita quotidiana della popolazione e sulla possibilità di mantenere efficienti i servizi di prossimità.

Il sindaco Zampogna: “Un servizio importante per Scido e per i suoi cittadini”

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Zampogna, che ha accolto positivamente l’installazione del nuovo Postamat, evidenziando l’importanza degli investimenti destinati ai piccoli Comuni. Il primo cittadino ha richiamato in particolare il ruolo del Progetto Polis nel favorire l’inclusione e garantire maggiori opportunità di accesso ai servizi anche nei territori più distanti dai principali centri urbani. “Accogliamo con grande soddisfazione questo importante intervento, che si inserisce nel percorso di innovazione e potenziamento dei servizi destinati ai piccoli Comuni. Il Progetto Polis rappresenta un’opportunità concreta per le comunità locali, perché contribuisce a ridurre le distanze tra cittadini e servizi, garantendo maggiori possibilità di accesso anche nei territori più periferici. Il nuovo Postamat costituisce un servizio importante per Scido e per i suoi cittadini, soprattutto per le persone anziane e per quanti hanno maggiori difficoltà a raggiungere centri più grandi”, ha dichiarato Zampogna, sottolineando il valore dell’iniziativa per la comunità locale.

L’Amministrazione comunale ha inoltre espresso il proprio apprezzamento a Poste Italiane per l’attenzione riservata al territorio di Scido, riconoscendo l’importanza degli interventi che consentono di preservare e potenziare i servizi essenziali nei piccoli centri. La disponibilità di infrastrutture moderne e facilmente accessibili rappresenta infatti uno degli elementi che possono contribuire a migliorare la qualità della vita dei residenti e a contrastare il progressivo spopolamento delle realtà territoriali più periferiche. In questo contesto, l’installazione del nuovo Postamat non costituisce soltanto un aggiornamento tecnologico, ma si inserisce in un percorso più ampio di innovazione e inclusione, finalizzato a rendere le comunità locali sempre più moderne e vicine alle esigenze quotidiane dei cittadini. Un risultato che conferma l’importanza di continuare a investire nella presenza e nell’accessibilità dei servizi, affinché anche i piccoli Comuni possano beneficiare delle opportunità offerte dalla digitalizzazione.