Scherma, impresa della siciliana Alberta Santuccio in Cina: torna dopo l’infortunio e vince la Coppa del Mondo

La Sicilia sale sul tetto del mondo della scherma grazie a una straordinaria Alberta Santuccio, protagonista di un’altra impresa internazionale. La campionessa catanese, numero uno del ranking mondiale di spada femminile, ha conquistato la medaglia d’oro nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di scherma, disputata all’Huishan Gymnasium di Wuxi, in Cina. Una vittoria dal significato particolare, arrivata al ritorno in pedana dopo tre settimane di stop per infortunio e al termine di una finale combattutissima, decisa soltanto al minuto supplementare. Per la trentaduenne siciliana, già campionessa olimpica e mondiale, si tratta del quinto successo individuale in carriera nel massimo circuito internazionale, un risultato che conferma il suo valore ai vertici della scherma mondiale. Quello conquistato in Cina rappresenta inoltre il 15° podio personale in Coppa del Mondo, il secondo consecutivo in questa stagione dopo il terzo posto ottenuto nella prova inaugurale di Casablanca, in Marocco, poco meno di un mese fa.

Alberta Santuccio vince la Coppa del Mondo di Wuxi: il ritorno dopo l’infortunio è trionfale

Il secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di spada femminile ha rappresentato per Alberta Santuccio un banco di prova importante. La campionessa catanese tornava infatti alle competizioni dopo tre settimane di assenza per infortunio, con l’obiettivo di riprendere il proprio percorso internazionale. A Wuxi, però, il rientro non si è limitato a una buona prestazione. La numero uno della classifica mondiale ha saputo spingersi fino alla vittoria, imponendosi in una competizione che l’ha vista affrontare avversarie provenienti da Canada, Polonia, Russia, Francia, Ungheria e Corea del Sud. Grazie alla propria posizione nel ranking mondiale, Santuccio era già ammessa direttamente al tabellone principale da 64, senza dover affrontare la fase preliminare. Da quel momento ha costruito il proprio successo assalto dopo assalto, mostrando solidità nei primi turni e grande capacità di gestione nei confronti più equilibrati. Il risultato finale conferma la continuità della sua stagione internazionale. Dopo il bronzo conquistato a Casablanca nella prima tappa, la schermitrice siciliana è riuscita a migliorarsi ulteriormente, salendo sul gradino più alto del podio proprio nella gara del suo rientro.

Il percorso verso l’oro: sei vittorie contro avversarie internazionali

La corsa di Alberta Santuccio verso la medaglia d’oro è cominciata nel tabellone da 64 contro la canadese Nicole Xuan. La catanese ha inaugurato la giornata con una vittoria per 15-12, superando il primo ostacolo e conquistando l’accesso al turno successivo. Anche nei sedicesimi di finale il punteggio è stato identico. Contro la polacca Alicja Klasik, Santuccio si è imposta nuovamente per 15-12, proseguendo il proprio cammino nella competizione cinese. Agli ottavi di finale l’azzurra ha affrontato la russa Tatiana Gudkova, riuscendo a prevalere per 14-11. Un successo che le ha consentito di entrare tra le migliori otto atlete della prova individuale. Il confronto dei quarti di finale contro la francese Marie-Florence Candassamy è stato invece quello dal margine più ampio dell’intero percorso della siciliana. Santuccio ha dominato il risultato, chiudendo l’assalto sul 13-7 e conquistando così la certezza di una medaglia, dal momento che nella competizione vengono premiate entrambe le semifinaliste sconfitte. A quel punto, con il podio già assicurato, la catanese ha continuato a inseguire il risultato più prestigioso, trovando sulla propria strada l’ungherese Eszter Muhari.

Semifinale al cardiopalma contro Eszter Muhari: Santuccio vince 9-8

La semifinale ha rappresentato uno dei momenti più delicati della giornata di Alberta Santuccio a Wuxi. Di fronte alla magiara Eszter Muhari, la schermitrice italiana ha dovuto affrontare un assalto estremamente equilibrato, nel quale ogni stoccata ha assunto un peso decisivo. A fare la differenza è stata l’esperienza della campionessa catanese, capace di gestire il confronto fino alla sua conclusione. Il risultato si è deciso sul filo dell’equilibrio, con Santuccio che ha avuto la meglio per 9-8 alla stoccata decisiva. Un successo di misura, ma sufficiente per conquistare l’accesso alla finale e garantirsi la possibilità di competere per la quinta vittoria individuale della carriera in Coppa del Mondo. L’ultimo ostacolo era rappresentato dalla sudcoreana Sera Song, avversaria che avrebbe costretto la numero uno del mondo a un’altra sfida risolta soltanto nei momenti conclusivi.

Finale di Coppa del Mondo, Santuccio batte Sera Song 13-12 al minuto supplementare

La finale della spada femminile a Wuxi ha regalato il momento più emozionante della giornata. Alberta Santuccio e la sudcoreana Sera Song si sono affrontate in un incontro rimasto aperto fino all’ultima stoccata, con continui cambiamenti nell’andamento del punteggio. Dopo aver trascorso le prime due frazioni all’inseguimento dell’avversaria, la campionessa italiana è riuscita a ribaltare la situazione nella terza e ultima parte dell’assalto. A poco più di venti secondi dalla conclusione, Santuccio si trovava infatti in vantaggio per 12-10, a un passo dalla conquista del titolo. La sudcoreana, però, non si è arresa ed è riuscita a recuperare entrambe le stoccate di svantaggio, riportando il punteggio in parità sul 12-12. Un recupero che ha rimandato l’assegnazione della vittoria al minuto supplementare. Proprio nel momento decisivo, la numero uno del ranking mondiale è riuscita nuovamente a prevalere. La stoccata del 13-12 ha consegnato ad Alberta Santuccio il primo posto della tappa cinese e la possibilità di festeggiare un successo particolarmente significativo, arrivato al termine di una giornata nella quale aveva già superato un’altra sfida decisiva in semifinale. Due assalti consecutivi risolti all’ultima stoccata, prima contro Muhari e poi contro Song, hanno così caratterizzato la fase conclusiva del torneo della campionessa siciliana.

Quinto oro in carriera e 15 podi: i numeri della campionessa catanese

Con la vittoria conquistata all’Huishan Gymnasium di Wuxi, Alberta Santuccio raggiunge quota cinque successi individuali in Coppa del Mondo, consolidando un percorso che l’ha portata ai vertici internazionali della spada femminile. Il trionfo cinese rappresenta anche il 15° podio individuale nel massimo circuito mondiale, un traguardo che testimonia la continuità dei risultati ottenuti dall’atleta catanese. Particolarmente significativo è anche il rendimento nelle prime due tappe della nuova stagione. Dopo il terzo posto di Casablanca, Santuccio ha conquistato la vittoria a Wuxi, collezionando così due podi consecutivi e confermando immediatamente la propria competitività dopo l’infortunio. Il risultato assume ulteriore valore alla luce della posizione occupata dall’azzurra nella classifica internazionale. Alberta Santuccio si è infatti presentata alla competizione come numero uno del ranking mondiale, riuscendo a confermare sulla pedana il proprio primato.