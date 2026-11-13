Scacchi, successo per la 4ª edizione del torneo in memoria dell’arbitro Aldo Cosentino: i nomi dei vincitori

Gli scacchi hanno registrato un altro successo con la quarta edizione del Torneo dedicato al ricordo dell’arbitro Aldo Cosentino, giocatore catanzarese di prima categoria, che è stato uno dei pilastri dello scacchismo calabrese. Nel fine settimana appena trascorso, il torneo, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Pushwooders’ Chess Academy con la collaborazione del Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) – Comitato Provinciale di Catanzaro APS, presieduto da Francesco De Nardo, e della Delegazione Regionale, guidata da Giovanni Spina, della Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.), ha chiamato a raccolta diciotto scacchisti di ogni età provenienti da tutta la Calabria.

Ospitato dall’Hotel Niagara, nel quartiere Lido di Catanzaro, il torneo, giocato con cadenza classica, è stato vinto da Gabriele Scrimieri, da Catanzaro, con 4,5 punti; al secondo posto l’arbitro internazionale Luigi Forlano, da Cosenza; terzo classificato Alessio Famele da Catanzaro e quarto Ezio Scerra da Crotone. Prima classificata donna è stata Vania Mazzei; primo classificato over 60 Giovanni Colaprisca, da Crotone, e primo classificato under 16 Giuseppe Loprete, da Catanzaro. Il primo classificato, tra gli atleti dell’associazione organizzatrice, è stato Claudio Francesco Talarico.

Dal punto di vista tecnico è stato registrato un buon livello delle performance, che potranno essere rivissute dai partecipanti, grazie alla pubblicazione delle partite giocate sul sito della federazione a conclusione dell’iter di omologazione. Inoltre, grande l’interesse è stato riscontrato tra numerosi curiosi, che hanno potuto assistere alle fasi di gioco e, perché no, appassionarsi a un gioco, riconosciuto ormai come disciplina sportiva, che allena mente e corpo.

Durante la premiazione, il presidente della Pushwooders’ Chess Academy di Catanzaro, Maurizio Leone, allenatore di scacchi da quarant’anni e responsabile regionale CSEN del settore scacchi, ha ricordato la figura di giocatore e di arbitro di Aldo Cosentino, sottolineando il suo contributo al mondo scacchistico calabrese, e ha poi invitato i presenti al prossimo evento associativo, organizzato per il 13 dicembre prossimo alla pizzeria Grandinetti, a Catanzaro Lido: il Torneo Pizza, che darà l’opportunità ai partecipanti di unire la bellezza del giocare a scacchi, condividendo una passione sportiva, e il piacere di assaporare una buona pizza in compagnia.