Scacchi, successo per la 4ª edizione del torneo in memoria dell’arbitro Aldo Cosentino: i nomi dei vincitori

Organizzato dall’a.s.d. Pushwooders' Chess Academy in collaborazione con il Comitato provinciale CSEN di Catanzaro, APS, ha chiamato a raccolta tanti giocatori di ogni età provenienti da tutta la Calabria

Partecipanti torneo scacchi in memoria di Aldo Cosentino

Gli scacchi hanno registrato un altro successo con la quarta edizione del Torneo dedicato al ricordo dell’arbitro Aldo Cosentino, giocatore catanzarese di prima categoria, che è stato uno dei pilastri dello scacchismo calabrese. Nel fine settimana appena trascorso, il torneo, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Pushwooders’ Chess Academy con la collaborazione del Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) – Comitato Provinciale di Catanzaro APS, presieduto da Francesco De Nardo, e della Delegazione Regionale, guidata da Giovanni Spina, della Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.), ha chiamato a raccolta diciotto scacchisti di ogni età provenienti da tutta la Calabria.

Ospitato dall’Hotel Niagara, nel quartiere Lido di Catanzaro, il torneo, giocato con cadenza classica, è stato vinto da Gabriele Scrimieri, da Catanzaro, con 4,5 punti; al secondo posto l’arbitro internazionale Luigi Forlano, da Cosenza; terzo classificato Alessio Famele da Catanzaro e quarto Ezio Scerra da Crotone. Prima classificata donna è stata Vania Mazzei; primo classificato over 60 Giovanni Colaprisca, da Crotone, e primo classificato under 16 Giuseppe Loprete, da Catanzaro. Il primo classificato, tra gli atleti dell’associazione organizzatrice, è stato Claudio Francesco Talarico.

Dal punto di vista tecnico è stato registrato un buon livello delle performance, che potranno essere rivissute dai partecipanti, grazie alla pubblicazione delle partite giocate sul sito della federazione a conclusione dell’iter di omologazione. Inoltre, grande l’interesse è stato riscontrato tra numerosi curiosi, che hanno potuto assistere alle fasi di gioco e, perché no, appassionarsi a un gioco, riconosciuto ormai come disciplina sportiva, che allena mente e corpo.

Durante la premiazione, il presidente della Pushwooders’ Chess Academy di Catanzaro, Maurizio Leone, allenatore di scacchi da quarant’anni e responsabile regionale CSEN del settore scacchi, ha ricordato la figura di giocatore e di arbitro di Aldo Cosentino, sottolineando il suo contributo al mondo scacchistico calabrese, e ha poi invitato i presenti al prossimo evento associativo, organizzato per il 13 dicembre prossimo alla pizzeria Grandinetti, a Catanzaro Lido: il Torneo Pizza, che darà l’opportunità ai partecipanti di unire la bellezza del giocare a scacchi, condividendo una passione sportiva, e il piacere di assaporare una buona pizza in compagnia.

Torneo scacchi in memoria di Aldo Cosentino

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