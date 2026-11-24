“Sala piena, sabato 21 novembre, all’ex Palazzo di Città in Corso Garibaldi, per il convegno “Santomarco. Salute, ambiente, lavoro e soldi pubblici“, promosso dalla Rete dei Beni Comuni e dal costituendo Comitato di Iniziativa Popolare Santomarco nell’ambito degli Stati Sociali della Provincia di Cosenza 2026. Ad aprire i lavori è stata la professoressa Maria Aversa, laureata in Scienze naturali e socia del WWF. Il confronto è stato poi guidato da Marco Minervino, già presidente della Commissione consiliare speciale presso il Comune di Paola e oggi componente del Comitato di Iniziativa Popolare Santomarco“. È quanto si legge nel comunicato stampa di Associazione Rete dei Beni Comuni.

“Il magistrato Eugenio Facciolla, che ha fatto parte della DDA di Catanzaro ed è stato procuratore della Repubblica di Paola, ha portato in sala l’esperienza di anni di lavoro nella magistratura antimafia. Un’opera di queste dimensioni, ha ricordato, va accompagnata da trasparenza e legalità in ogni fase, dalla progettazione all’affidamento dei lavori fino al controllo della spesa, perché la comunità ha diritto di sapere come vengono impiegate risorse pubbliche così ingenti.

Massimiliano Ianni, segretario generale della CGIL di Cosenza, ha dato voce a chi nei cantieri lavorerà ogni giorno e a chi ci vivrà accanto. Il suo intervento si è concentrato sulla sicurezza degli operai e sulla tutela della loro salute durante gli scavi, e sulle ricadute occupazionali per Paola e per i comuni vicini, a patto che i diritti di chi lavora siano rispettati dall’inizio alla fine.

Il professor Domenico Gattuso, ordinario di Ingegneria dei Trasporti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è intervenuto in collegamento e ha collocato le gallerie Santomarco dentro il disegno complessivo dell’Alta Velocità in Calabria. Le scelte sul tracciato principale peseranno anche sul nostro territorio. Con un dibattito ancora aperto, la progettazione potrebbe spostarsi su aree nuove e lasciare le gallerie ai margini del tracciato, l’ennesimo buco nell’acqua pagato con soldi pubblici.

Il geologo Carlo Tansi, primo ricercatore del CNR e già direttore della Protezione Civile regionale, ha posto 4 questioni che attendono risposte documentate. La prima riguarda l’amianto naturale presente nelle rocce, con indagini geologiche ritenute insufficienti a individuare i tratti a rischio prima dello scavo.

La seconda tocca i materiali estratti dalla vecchia galleria, per i quali la Commissione VIA ha chiesto a RFI campionamenti e analisi

del suolo nell’area di deposito. La terza è la salute dei residenti, con la richiesta di uno studio epidemiologico sulla popolazione che vive vicino al deposito. L’ultima è la faglia attiva San Fili–San Marco Argentano e la sua interferenza con il tracciato, alla luce della sismicità recente della Valle del Crati.

Ad ascoltare e a intervenire c’erano cittadini, sindaci e amministratori di tutto il territorio. Su questo tema la Rete dei Beni Comuni è sempre stata presente, insieme al gruppo consiliare Riparte il Futuro e alla coalizione civica che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Andrea Signorelli, attraverso il suo impegno costante in Consiglio comunale. Il percorso è cominciato nell’agosto 2022, quando il Consiglio comunale di Paola approvò all’unanimità un atto formale di dissenso, che nel linguaggio tecnico della conferenza di servizi equivale alla richiesta di un’alternativa progettuale. Su temi come questi le divisioni lasciano il passo all’interesse della cittadinanza.

Andrea Signorelli e Marco Minervino ne sono un esempio, perché pur appartenendo all’epoca a schieramenti diversi hanno trovato un punto di convergenza nell’affrontare queste questioni e nel proporre soluzioni. L’alternativa proposta è sempre stata una metropolitana leggera, capace di collegare la costa e l’aeroporto con l’entroterra, l’Università della Calabria e la città di Cosenza. Il raddoppio sarebbe stato così dedicato soprattutto al trasporto delle persone, mentre per le merci la soluzione andava cercata nell’intermodalità di Lamezia Terme, dove si incontrano aeroporto, autostrada e ferrovia. Era la scelta più utile per tutta la Calabria e la più rispettosa delle esigenze di Paola e dei suoi residenti.

Oggi molte questioni restano aperte, perché sono state rinviate alla fase di approvazione del progetto esecutivo. Prima della stesura definitiva vanno risolti i nodi che riguardano la tutela della salute, l’ambiente, la

viabilità e soprattutto la sostenibilità economica dell’opera. Avviare i lavori senza coperture sufficienti al loro completamento sarebbe un rischio inaccettabile. La popolazione ne subirebbe i disagi, e una parte importante del territorio verrebbe sacrificata per un cantiere destinato a restare incompiuto.

L’opera riguarda l’intero Tirreno cosentino, ben oltre la stazione di Paola. Il raddoppio è inoltre secondario rispetto all’Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria, ed è decisivo conoscere quale sarà il tracciato della nuova linea. Se venisse fissato lontano dall’attuale linea tirrenica, Paola perderebbe anche questa opportunità. Per una città che deve alla ferrovia gran parte del proprio sviluppo sarebbe un danno enorme, e per questo la ferrovia deve restare sulla costa e restare a Paola.

“Le nuove gallerie possono essere un’opportunità per tutta la Calabria, a patto che siano realizzate nel rispetto dei residenti, dell’ambiente e del futuro di questa terra”, sottolineano la Rete dei Beni Comuni e il Comitato. “Chi lavorerà nei cantieri e chi vive accanto ad essi ha diritto a garanzie verificabili e a un’opera finanziata fino all’ultimo metro. Continueremo a seguire ogni passaggio, come abbiamo fatto dal primo giorno”.

L’obiettivo del convegno è promuovere un tavolo di confronto fra i tecnici di Webuild, di FS Engineering e di RFI e i professionisti che in quella sede hanno dato la loro disponibilità, aperto a quanti vorranno aggiungersi. RFI, in qualità di committente, ha curato il progetto di fattibilità iniziale, che oggi mostra tutte le sue fragilità e inesattezze, un motivo in più per intervenire per tempo e sanare ogni criticità. A differenza di altre realtà, politiche e associative, anziché attendere che siano altri a convocare le riunioni, siamo noi a promuoverle e a organizzarle.

La Rete dei Beni Comuni e Riparte il Futuro sono da sempre un motore di democrazia e di cittadinanza attiva, e continueranno a promuovere incontri e riunioni finché il risultato sarà raggiunto, cioè un’opera capace di rispondere pienamente alle esigenze del territorio.

Il convegno voleva anche stimolare una presa di coscienza della società civile, forse l’obiettivo più importante. Salute, amianto, sicurezza dei cantieri, legalità degli appalti, ambiente, soldi pubblici e futuro della ferrovia a Paola devono uscire dalle stanze tecniche e dalle carte dei progetti per diventare patrimonio comune di conoscenza, discussione e rivendicazione, a cominciare dalla cittadinanza.

Prima di ogni opera e di ogni investimento vengono le persone che vivono il territorio, con la loro salute, la loro sicurezza e la qualità della loro vita. Uno sviluppo che trascura la salute pubblica e il rispetto dei cittadini è solo un costo scaricato sulla comunità. Per questo, prima di aprire un cantiere, firmare un appalto o scavare un metro di galleria, vanno garantite e documentate la salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e dei residenti, la trasparenza su appalti e subappalti, la tutela ambientale, la copertura economica fino al completamento dell’opera e la permanenza della ferrovia sulla costa e a Paola.

Queste sono le priorità per il futuro della città, e vengono prima della lista delle opere compensative. Le compensazioni arrivano dopo le garanzie e mai al loro posto, perché usarle come prezzo per far accettare rischi poco chiari e controlli incerti vorrebbe dire sacrificare prevenzione, legalità e salute. La Rete dei Beni Comuni e il Comitato di Iniziativa Popolare Santomarco continueranno a informare, a convocare e a chiedere risposte documentate. La cittadinanza attiva è la garanzia che le opere si facciano bene, in sicurezza, nella legalità e nell’interesse vero del territorio“, conclude Associazione Rete dei Beni Comuni.