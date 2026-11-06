Santo Stefano in Aspromonte aderisce a “Ripopola Calabria”, casa gratis per 10 anni: requisiti, info e dettagli

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte rende noto di aver aderito alla fase pilota del Programma Sperimentale Regionale “Ripopola Calabria” finalizzata al contrasto dello spopolamento e alla valorizzazione del patrimonio edilizio dei borghi calabresi. Il bando, promosso dalla Regione Calabria, mette a disposizione nella fase sperimentale n. 50 alloggi distribuiti in 26 Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Gli immobili saranno assegnati in comodato d’uso gratuito per dieci anni, con oneri di ristrutturazione interamente a carico della Regione Calabria, fino a un importo di 2.000 euro al metro quadro.
Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte partecipa all’iniziativa mettendo a disposizione unità immobiliari di proprietà comunale facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. A tal proposito, il Sindaco Francesco Malara dichiara: “con grande piacere accogliamo questa iniziativa della Regione Calabria per la ristrutturazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica al momento inutilizzato poiché necessitante di lavori. Si tratta di una concreta opportunità per coloro che volessero contribuire alla crescita del territorio e scegliere Santo Stefano in Aspromonte come luogo di vita e di futuro“.,
Requisito imprescindibile è la residenza al di fuori del territorio della Regione Calabria da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda e l’essere maggiorenni. L’assegnatario dovrà trasferire la propria residenza anagrafica nell’immobile assegnato per l’intera durata del comodato.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ufficiale ripopola.regione.calabria.it, previa autenticazione tramite SPID, CIE o identità digitale EIDAS. Ciascun candidato potrà indicare fino a tre immobili in ordine di preferenza. Termine ultimo: 18 dicembre 2026, ore 17:00.
La scheda dell’unico immobile al momento relativo al Comune di Santo Stefano in Aspromonte è disponibile sul portale regionale ed è visionabile al seguente link https://ripopola.regione.calabria.it/.