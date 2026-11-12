Santo Palumbo porta in scena a Reggio Calabria “Tutta colpa di Cavour. Forse”: risate e musica sull’Italia di ieri e di oggi

Domenica 15 novembre alle ore 20,30 al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria andrà in scena in prima nazionale “Tutta colpa di Cavour. Forse” con l’artista reggino di Zelig Santo Palumbo. Lo spettacolo, prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, è inserito all’interno della mini stagione teatrale 2026 “Il sentiero incantato” del Teatro Odeon. Un viaggio comico e musicale nell’Italia che siamo diventati. C’è una domanda che attraversa l’Italia da oltre centosessant’anni: ma chi ce l’ha fatto fare? Santo Palumbo parte da questa provocazione e porta in scena “Tutta colpa di Cavour. Forse.”, uno spettacolo nel quale la storia dell’Unità d’Italia incontra le contraddizioni del presente, le vicende familiari e quel modo tutto italiano di sentirsi un popolo soltanto in determinate occasioni. Con la sua comicità diretta e uno sguardo profondamente legato alle proprie radici calabresi, Palumbo accompagna il pubblico in un percorso fra Nord e Sud, appartenenza e pregiudizi, partenze e ritorni. Il Risorgimento diventa il punto di partenza per raccontare un Paese che continua a discutere delle proprie differenze, spesso senza accorgersi di quanto si somiglino i suoi abitanti.

Cavour, Garibaldi e l’unificazione entrano così in un racconto teatrale che accosta passato e presente

Cavour, Garibaldi e l’unificazione entrano così in un racconto teatrale che accosta passato e presente, grandi ambizioni nazionali e piccole abitudini quotidiane. Le distanze geografiche diventano distanze culturali; i luoghi comuni passano di bocca in bocca, fino a trasformarsi in convinzioni che nessuno si prende più la briga di verificare. Ed è proprio lì che arriva la battuta: nel punto in cui una certezza comincia a scricchiolare. Al centro dello spettacolo c’è l’esperienza di chi il rapporto fra Nord e Sud lo vive sulla propria pelle. La famiglia, il lavoro, il senso di appartenenza e il bisogno di essere riconosciuti diventano materia comica condivisa. Si ride degli altri, naturalmente, ma prima o poi arriva quel momento scomodo e divertente in cui ciascuno riconosce qualcosa di sé.

Il cantautore Paolo Sofia e il musicista Salvatore Gullace accompagnano dal vivo questo viaggio

Accanto a Santo Palumbo, il cantautore Paolo Sofia e il musicista Salvatore Gullace accompagnano dal vivo questo viaggio. La musica partecipa al racconto, ne sostiene il ritmo, apre spazi di memoria e crea un dialogo continuo con la parola. Fra monologhi, incursioni musicali e cambi di registro, lo spettacolo costruisce un incontro con il pubblico nel quale la risata può lasciare improvvisamente spazio all’emozione.

Non uno spettacolo di cabaret, ma una commedia scritta con la tentazione di attribuire ogni responsabilità a un personaggio del passato cosi come una domanda che riguarda il presente e il contributo di ciascuno alla vita collettiva.

“Tutta colpa di Cavour. Forse.” intreccia satira, memoria personale e musica

“Tutta colpa di Cavour. Forse.” intreccia satira, memoria personale e musica per parlare di un’Italia litigiosa, affettuosa, contraddittoria e ancora capace di sorprendere. Un’Italia nella quale le radici possono diventare un punto d’incontro e la risata può aiutare a guardarsi con maggiore sincerità. Per assistere allo spettacolo è possibile acquistare i biglietti su: www.vivaticket.com.