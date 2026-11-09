Sant’Eufemia ancora senz’acqua, l’ex vicesindaco si toglie qualche sassolino: “fatta cadere un’Amministrazione, ma il problema è rimasto”

A Sant’Eufemia d’Aspromonte l’emergenza idrica continua anche dopo la fine dell’Amministrazione comunale e l’arrivo del Commissario. In numerose abitazioni del centro reggino, secondo quanto segnalato dall’ex assessore ed ex vicesindaco Gemma Foti, l’acqua continua a mancare, riproponendo una problematica che nei mesi scorsi aveva alimentato polemiche e contestazioni nei confronti della precedente giunta. Proprio la persistenza dei disservizi è al centro di una lettera aperta con la quale Foti torna sulle vicende politiche che hanno portato alla conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa e sollecita una spiegazione sulle reali cause delle difficoltà nell’approvvigionamento idrico. L’ex amministratrice richiama in particolare quanto accaduto il 17 settembre, quando sei consiglieri comunali di opposizione e l’ex vicesindaco Carlo Violani hanno determinato la fine dell’Amministrazione. Una vicenda che, nella ricostruzione di Foti, aveva visto attribuire alla precedente guida comunale la responsabilità delle continue interruzioni del servizio. A distanza di settimane, tuttavia, il problema non risulta superato e l’ex vicesindaco chiede di chiarire perché le criticità continuino a manifestarsi nonostante il cambiamento della gestione amministrativa del Comune.

Emergenza idrica a Sant’Eufemia d’Aspromonte, Foti torna sulla caduta dell’Amministrazione

Nella lettera aperta, Gemma Foti ripercorre le contestazioni ricevute durante il periodo in cui ricopriva incarichi amministrativi, sottolineando come le difficoltà legate alla distribuzione dell’acqua fossero state frequentemente utilizzate per criticare l’operato della giunta. L’ex vicesindaco collega il dibattito sull’emergenza idrica alla fine dell’Amministrazione comunale, sostenendo che la permanenza dei disservizi dovrebbe portare a una riflessione sulle cause strutturali del problema, piuttosto che ricondurre ogni responsabilità esclusivamente alle scelte degli amministratori. “Da ex amministratrice, oggi non posso restare in silenzio davanti a quello che sta accadendo.

Il 17 settembre, sei consiglieri comunali di opposizione e l’ex vicesindaco Carlo Violani hanno determinato la fine della nostra Amministrazione. Per mesi, ogni volta che mancava l’acqua, ci siamo sentiti definire incompetenti, incapaci e inadeguati. La responsabilità, secondo qualcuno, era sempre e soltanto nostra. Oggi, 9 novembre, con un Commissario alla guida del Comune, l’acqua continua a mancare in numerose abitazioni. E allora dov’è finita tutta quella indignazione? Dove sono le denunce, le accuse e le richieste di spiegazioni? Perché i cittadini non vengono nemmeno informati tempestivamente attraverso il sito istituzionale, così da potersi organizzare?”

Uno dei punti sollevati dall’ex amministratrice riguarda dunque anche la comunicazione ai cittadini durante le interruzioni dell’erogazione idrica. Foti lamenta la mancanza di informazioni tempestive attraverso il sito istituzionale del Comune, ritenendo che una comunicazione adeguata sia necessaria per consentire alle famiglie di organizzarsi in presenza di disservizi. La questione si aggiunge alla richiesta di individuare le cause dell’emergenza, che secondo l’ex vicesindaco potrebbero essere più profonde rispetto alle responsabilità politiche attribuite alla precedente Amministrazione. Nella lettera non vengono indicate specifiche cause tecniche delle interruzioni, ma viene sollecitato un chiarimento che permetta ai residenti di comprendere l’origine e la persistenza del problema.

Le critiche dell’ex vicesindaco: “I problemi non si risolvono facendo cadere un’Amministrazione”

La riflessione di Gemma Foti si estende anche alle conseguenze della fine anticipata dell’esperienza amministrativa. Secondo l’ex vicesindaco, la caduta della giunta non avrebbe risolto le criticità che avevano alimentato il confronto politico e avrebbe invece determinato una perdita di continuità nella gestione del Comune. Nella sua ricostruzione, le conseguenze di quella scelta non riguarderebbero soltanto il servizio idrico, ma anche la vita della comunità e il rapporto tra istituzioni, cittadini e associazioni. Foti richiama inoltre l’attenzione sui prossimi appuntamenti politici, interrogandosi su come coloro che hanno contribuito alla conclusione dell’Amministrazione intendano presentarsi nuovamente davanti agli elettori.

“Forse il problema non era l’incapacità dell’Amministrazione, ma una criticità molto più profonda, che conoscevamo bene e che qualcuno avrebbe dovuto approfondire prima di contribuire a far cadere un’intera Amministrazione. E i danni non riguardano soltanto l’acqua: a pagarne le conseguenze sono i cittadini, le associazioni private di spazi e riferimenti, e un intero Paese che ha perso continuità amministrativa. A maggio, se mai ci sarà l’occasione, con quale faccia si presenteranno davanti ai cittadini coloro che hanno contribuito a tutto questo? I problemi non si risolvono facendo cadere un’Amministrazione. E oggi, purtroppo, i cittadini ne stanno vedendo le conseguenze.”

La richiesta di chiarimenti sulle cause della persistente mancanza d’acqua

Al centro dell’intervento resta comunque la necessità di fornire risposte concrete ai residenti di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che continuano a fare i conti con le difficoltà nell’approvvigionamento idrico. Al di là delle valutazioni politiche sulla conclusione della precedente esperienza amministrativa, Foti pone una domanda precisa: quali sono le cause che impediscono ancora oggi la regolare erogazione dell’acqua nelle abitazioni? L’ex vicesindaco evidenzia come il passaggio alla gestione commissariale non abbia determinato, almeno secondo le segnalazioni richiamate nella lettera, il superamento delle criticità. Per questo sollecita spiegazioni sulle condizioni del servizio e sulle ragioni per le quali il problema continui a ripresentarsi. Si tratta di interrogativi ai quali, nell’intervento diffuso dall’ex amministratrice, non viene fornita una risposta tecnica, ma che vengono posti all’attenzione di chi attualmente gestisce il Comune e dell’intera comunità.

“Resta, soprattutto, una domanda alla quale vorrei che qualcuno desse finalmente risposta: quali sono le reali cause di questa persistente emergenza idrica e perché, nonostante il cambiamento della guida amministrativa, l’acqua continua a mancare nelle case dei cittadini di Sant’Eufemia d’Aspromonte? È una spiegazione che i cittadini meritano e che anch’io, da ex amministratrice, sono ancora in attesa di conoscere.”