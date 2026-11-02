Sant’Agata di Esaro si prepara alla 52ª Sagra della Castagna: quattro giorni di festa tra sapori, musica e tradizioni

È tutto pronto a Sant’Agata di Esaro per la 52ª edizione della Sagra della Castagna, in programma dal 5 all’8 novembre 2026. Quattro giornate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, delle tradizioni popolari e del patrimonio culturale del territorio. La manifestazione, presentata come la più antica della Calabria, rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati della regione e richiama ogni anno numerosi visitatori, anche da fuori Calabria, desiderosi di scoprire i sapori autentici e le bellezze del borgo. Protagonista assoluta sarà naturalmente la castagna, prodotto simbolo dell’identità e dell’economia locale, attorno al quale si svilupperà un ricco calendario di iniziative pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Le strade e gli scorci del centro storico faranno da cornice a degustazioni, spettacoli, incontri culturali e momenti di intrattenimento, trasformando Sant’Agata di Esaro in un luogo di incontro tra gastronomia, cultura e tradizione.

Sagra della Castagna 2026, quattro giorni tra degustazioni, caldarroste e prodotti tipici

Il programma della Sagra della Castagna di Sant’Agata di Esaro offrirà un percorso alla scoperta delle specialità locali, con degustazioni, caldarroste, showcooking e iniziative dedicate alla promozione della gastronomia del territorio. I visitatori potranno immergersi nei profumi e nei sapori della tradizione, riscoprendo il valore di un prodotto che da sempre occupa un posto importante nella storia e nell’economia della comunità. Accanto agli appuntamenti enogastronomici troveranno spazio dibattiti, esposizioni di artigianato e attività legate alle tradizioni popolari. L’obiettivo della manifestazione è valorizzare non soltanto la castagna, ma anche le risorse culturali e produttive del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza capace di unire il piacere della buona cucina alla conoscenza delle radici storiche del borgo.

Musica e spettacoli: gli appuntamenti della Sagra della Castagna

Non mancherà l’intrattenimento musicale, con un calendario di appuntamenti che accompagnerà le quattro giornate di festa. Tra i protagonisti figurano Gli Amici Simpaticoni con Antonio Bonfilio, lo Stefano Priolo Tour 2026 e la Taranta Nova dello Stretto Tour 2026, che contribuiranno ad animare l’atmosfera della manifestazione. Il programma comprenderà inoltre spettacoli itineranti, concerti e momenti di animazione dedicati ai più piccoli, con proposte rivolte alle famiglie e a un pubblico di tutte le età. Musica, folklore e divertimento accompagneranno così gli appuntamenti gastronomici, rendendo la Sagra della Castagna una festa capace di coinvolgere l’intera comunità e i visitatori.

Il centro storico di Sant’Agata di Esaro protagonista tra cultura, mostre ed escursioni

Uno degli elementi caratteristici dell’evento sarà il legame con il centro storico di Sant’Agata di Esaro, che ospiterà parte delle iniziative e offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino il patrimonio del borgo. Sono previste mostre, eventi culturali, visite guidate, escursioni e spazi dedicati all’artigianato e alle tradizioni popolari. La manifestazione rappresenterà quindi anche un’occasione per promuovere il territorio attraverso percorsi enogastronomici, sensoriali e culturali. Un’esperienza che permetterà di affiancare alla scoperta dei prodotti tipici quella degli scorci e delle testimonianze storiche del paese, in un intreccio tra identità locale, accoglienza e valorizzazione turistica.

Il sindaco Mario Nocito: “un evento che richiama visitatori anche da altre regioni”

A sottolineare il valore della manifestazione è il sindaco di Sant’Agata di Esaro, Mario Nocito, che evidenzia l’importanza della Sagra della Castagna per la promozione delle eccellenze locali e per la capacità di attrarre visitatori. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Arsac e Nuova Pro Loco Sant’Agata di Esaro. “La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Arsac e Nuova Pro Loco Sant’Agata DI Esaro, è una delle più consolidate sul territorio in grado di attirare, di anno in anno, un gran numero di visitatori di cui molti provenienti da altre regioni. L’obbiettivo è celebrare uno dei prodotti più importanti nell’economia locale, la CASTAGNA, promuovendo una serie di iniziative specifiche mirate alla sua diffusione e valorizzazione. Durante i 4 giorni della Sagra inoltre, sarà possibile effettuare una vera e propria full immersion nel suggestivo scenario del centro storico, che si sposa a pennello con il percorso enogastronomico, sensoriale e culturale”.

Il primo cittadino pone quindi l’accento su una manifestazione che va oltre la semplice promozione gastronomica, proponendosi come occasione per far conoscere il patrimonio culturale e le peculiarità di Sant’Agata di Esaro. “Insomma, non parliamo di una semplice sagra, ma di uno scrigno pieno di emozioni, gusti, percorsi, sensazioni uniche per il palato e per la vista, che vi aspetteranno a Sant’Agata DI Esaro nei prossimi giorni”.