Con il compositore e pianista Antonio Vasta e il batterista e tastierista Francesco Bongiorno, la musica classica e contemporanea incontra l’elettronica e le sonorità della tradizione etnica in “Altri Piani”. Lo spettacolo è in programma domenica 29 novembre, alle ore 18.30, al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva (ME). Antonio Vasta firma le composizioni, caratterizzate da un ampio respiro melodico e armonico, nelle quali pianoforte, fisarmonica, zampogna ed elettronica dialogano dando vita a un universo sonoro ricco di colori. Al suo fianco, Francesco Bongiorno costruisce un set ibrido, intrecciando batteria, percussioni e tastiere con l’elettronica, in un continuo gioco di contaminazioni ritmiche e timbriche.

Il dialogo tra i due musicisti genera un sound dinamico, dove strumenti acustici ed elettronici si incontrano e si trasformano reciprocamente. Ne nasce un percorso musicale contemporaneo senza confini, capace di coniugare ricerca, tradizione e ispirazione in un’identità artistica originale e coinvolgente.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905. La stagione 2026/27 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.