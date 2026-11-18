Dopo 29 esclusioni consecutive, i Jalisse potrebbero tornare in gara al Festival di Sanremo 2027. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista reggino Gabriele Parpiglia che anticipa quello che sarebbe uno dei colpi più sorprendenti della prima edizione del Festival guidata da Stefano De Martino. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, marito e moglie nella vita e partner nella musica, sarebbero stati scelti per tornare tra i Big esattamente trent’anni dopo la loro storica vittoria del 1997 con Fiumi di parole.

Una notizia destinata a far discutere, soprattutto per la particolarissima storia del duo, diventato negli anni il simbolo delle esclusioni dalla manifestazione musicale più importante d’Italia. Secondo la ricostruzione, questa volta sarebbe arrivato il sì tanto atteso, anche grazie alla nuova direzione artistica di De Martino, affiancato dal consulente musicale Fabrizio Ferraguzzo.

Jalisse a Sanremo 2027, il ritorno dopo 29 anni di porte chiuse

La storia dei Jalisse al Festival di Sanremo comincia nel 1996, quando Alessandra Drusian e Fabio Ricci partecipano alla categoria Nuove Proposte con il brano Liberami. L’anno successivo arriva il momento che cambia la loro carriera: nel febbraio 1997 conquistano la vittoria tra i Campioni con Fiumi di parole, una canzone diventata uno dei successi più riconoscibili della musica italiana degli anni Novanta.

Il trionfo apre loro anche le porte dell’Eurovision Song Contest, che quell’anno si svolge a Dublino, dove il duo ottiene un prestigioso quarto posto. Da quel momento, però, il rapporto con Sanremo prende una piega completamente diversa.

Per quasi tre decenni, secondo quanto raccontato dai due artisti, i Jalisse continuano a presentare nuove canzoni per tornare in gara, senza essere selezionati. Cambiano i direttori artistici, da Pippo Baudo a Fabio Fazio, passando per Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Amadeus e Carlo Conti, ma la risposta rimane sempre negativa.

La lunga serie di esclusioni trasforma il duo in un fenomeno popolare anche sui social network, tra ironia, meme e battute ricorrenti. I Jalisse diventano così una presenza quasi “fantasma” del Festival: protagonisti delle discussioni che precedono ogni edizione, ma assenti dal palco dell’Ariston. Adesso, al trentesimo tentativo, la situazione potrebbe finalmente cambiare.

Stefano De Martino avrebbe scelto i Jalisse: decisiva la nuova canzone

Secondo Gabriele Parpiglia, dietro il possibile ritorno dei Jalisse ci sarebbe una scelta precisa di Stefano De Martino. L’aspetto più interessante dell’indiscrezione riguarda proprio il brano presentato dal duo. De Martino sarebbe rimasto particolarmente colpito dalla canzone, al punto da voler riportare Alessandra Drusian e Fabio Ricci in gara.

Se confermata, la decisione avrebbe anche un importante valore simbolico. Il ritorno dei Jalisse coinciderebbe infatti con il trentesimo anniversario della vittoria di Fiumi di parole, chiudendo una lunghissima serie di tentativi andati a vuoto.

Naturalmente, una scelta simile potrebbe suscitare reazioni contrastanti. Da una parte il fascino di una storia musicale che trova finalmente il proprio riscatto, dall’altra le possibili critiche di chi potrebbe interpretare il ritorno come un’operazione legata soprattutto alla popolarità e alla curiosità costruite intorno al duo.

Sanremo 2027, non soltanto i Jalisse: spuntano Emma, Gaia, The Kolors e Nada

Le anticipazioni di Parpiglia non si fermano ai Jalisse. Il giornalista ricostruisce anche altri tasselli del possibile cast dei Big di Sanremo 2027, delineando un Festival che potrebbe mescolare artisti affermati, ritorni importanti e generazioni musicali differenti. Tra i nomi che circolano figurano The Kolors e Nada, anticipati da Fiorello durante la trasmissione radiofonica La Pennicanza. A questi si aggiungono le indiscrezioni su Emma Marrone e Gaia.

Carlo Amleto e Giulia Vecchio a Sanremo 2027?

Un’ulteriore anticipazione riguarda il mondo della comicità e della televisione. Al Festival di Sanremo 2027 dovrebbero esserci anche Carlo Amleto e Giulia Vecchio, due volti legati alla Gialappa’s Band, nonchè ex fidanzati. Stefano De Martino conosce bene soprattutto Carlo Amleto, ospitato più volte a “Stasera tutto è possibile”, programma che ha visto la partecipazione anche di Giulia Vecchio.

Per conoscere ufficialmente i cantanti selezionati bisognerà attendere venerdì 11 dicembre 2026, quando Stefano De Martino annuncerà il cast di Sanremo 2027 durante la serata di Sarà Sanremo, trasmessa in prima serata su Rai 1.