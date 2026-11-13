Sanità, Pronto Soccorso di Barcellona al limite: “pazienti in attesa anche una settimana”. Sud chiama Nord incalza Schifani

Pazienti costretti ad attendere anche una settimana al Pronto Soccorso prima di ottenere un posto letto, essere trasferiti oppure dimessi. Reparti ospedalieri ancora chiusi o soltanto parzialmente operativi, locali destinati all’Osservazione Breve Intensiva che non verrebbero utilizzati secondo la loro funzione e nuove strutture territoriali che non avrebbero ancora prodotto effetti significativi sulla pressione assistenziale. È il quadro delle criticità denunciate da Matteo Sciotto, deputato regionale di Sud chiama Nord, che ha presentato un’interrogazione parlamentare sulle condizioni dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L’atto ispettivo, datato 13 novembre 2026, è rivolto al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore regionale della Salute ed è stato sottoscritto anche dai deputati Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Andrea Messina.

Al centro dell’iniziativa ci sono le segnalazioni ricevute da cittadini e utenti del presidio ospedaliero, che descriverebbero una situazione di crescente difficoltà nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria. Le problematiche denunciate riguardano in particolare la permanenza prolungata dei pazienti all’interno del Pronto Soccorso, la disponibilità dei posti letto e il funzionamento di alcuni reparti previsti dalla rete ospedaliera. Sciotto chiede “alla Regione di effettuare verifiche urgenti e individuare soluzioni concrete per garantire condizioni assistenziali adeguate ai cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e dell’intero comprensorio”.

Pronto Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto, la denuncia: pazienti in attesa fino a sette giorni

La questione più delicata riguarda i tempi di permanenza dei pazienti al Pronto Soccorso. Secondo le segnalazioni richiamate nell’interrogazione, alcune persone sarebbero costrette a rimanere all’interno del reparto per diversi giorni, arrivando in alcuni casi ad attendere fino a una settimana prima di ottenere una sistemazione adeguata. “Le segnalazioni che continuiamo a ricevere da cittadini e utenti descrivono una situazione estremamente preoccupante, che non può essere ignorata. Non è accettabile che un paziente debba trascorrere diversi giorni, addirittura fino a una settimana, all’interno di un Pronto Soccorso in attesa di una sistemazione adeguata. Parliamo di condizioni che rischiano di compromettere la dignità delle persone e la qualità dell’assistenza. È necessario un intervento immediato della Regione per verificare quanto sta accadendo e individuare soluzioni concrete”, dichiara Matteo Sciotto.

Ospedale di Barcellona, circa 11.500 accessi al Pronto Soccorso dall’inizio del 2026

Un altro elemento contenuto nell’interrogazione riguarda il numero degli accessi registrati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo i dati riportati nell’atto parlamentare, dall’inizio dell’anno il reparto avrebbe registrato circa 11.500 accessi, un volume che, secondo Sciotto, dovrebbe poter essere gestito attraverso un’organizzazione adeguata dei servizi. Il deputato individua infatti “le principali criticità non soltanto nel numero delle persone che si rivolgono al presidio, ma soprattutto nelle difficoltà organizzative interne alla struttura. La permanenza prolungata dei pazienti, secondo quanto denunciato, sarebbe collegata anche alla disponibilità dei posti letto e al funzionamento delle unità operative destinate ad accogliere le persone che necessitano di assistenza dopo la prima valutazione in emergenza. Il dato degli accessi viene quindi richiamato per chiedere una verifica complessiva dell’organizzazione ospedaliera e della capacità del presidio di rispondere alle necessità del territorio”.

Sciotto contro le inaugurazioni senza servizi pienamente operativi: “la sanità non si misura attraverso gli annunci”

Nel suo intervento, il deputato regionale di Sud chiama Nord critica la distanza che, a suo giudizio, emergerebbe tra l’annuncio dell’attivazione dei servizi e il loro effettivo funzionamento. “Non possiamo continuare ad assistere a inaugurazioni e tagli di nastro senza che a questi corrisponda una piena operatività dei servizi. La sanità non si misura attraverso gli annunci, ma attraverso la capacità di garantire cure tempestive e adeguate. Occorre chiarire perché la degenza di Pneumologia non sia stata ancora attivata, quale destinazione verrà data al nuovo personale infermieristico e quando saranno pienamente operativi i reparti previsti dalla programmazione sanitaria”, prosegue il deputato.

Interrogazione a Schifani e all’Assessorato alla Salute: le richieste di Sud chiama Nord

Attraverso l’atto parlamentare, Matteo Sciotto chiede al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale della Salute “di intervenire sulle problematiche segnalate all’interno dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto”. L’interrogazione, sottoscritta anche da Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Andrea Messina, punta innanzitutto “a ottenere una verifica urgente delle condizioni assistenziali del Pronto Soccorso, con particolare attenzione ai tempi di permanenza dei pazienti. Viene inoltre chiesto di chiarire le ragioni del mancato utilizzo dei locali dell’OBI secondo la loro prevista funzione e di individuare le condizioni necessarie per migliorarne l’organizzazione. Un altro punto centrale riguarda la piena funzionalità della Pneumologia, insieme all’attivazione degli altri reparti previsti dalla rete ospedaliera, con particolare riferimento alle questioni relative al personale infermieristico e alla Riabilitazione. Infine, l’atto ispettivo sollecita una verifica sull’efficacia della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità, per comprendere se le nuove strutture territoriali siano effettivamente in grado di ridurre la pressione assistenziale sull’ospedale”.

Il ringraziamento ai medici e agli infermieri dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto

Nel concludere il proprio intervento, Sciotto rivolge un ringraziamento al personale medico, infermieristico, sanitario e sociosanitario impegnato quotidianamente nell’assistenza ai pazienti. “Voglio rivolgere un sincero ringraziamento ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario e sociosanitario che, nonostante le difficoltà, continua a garantire quotidianamente assistenza ai cittadini con professionalità e spirito di sacrificio. Ma il loro impegno non può compensare all’infinito carenze strutturali e organizzative. La Regione deve assumersi le proprie responsabilità e intervenire senza ulteriori ritardi. Il diritto alla salute dei cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e dell’intero comprensorio non può essere sacrificato a causa di inefficienze organizzative”, conclude Sciotto.