Il problema delle liste d’attesa nella sanità pubblica continua a rappresentare una delle principali criticità per i cittadini, anche in Calabria. A intervenire sul tema è l’avvocato Antonello Talerico, componente del Coordinamento regionale di Forza Italia, che propone una diversa organizzazione delle prestazioni sanitarie, puntando su “più ore di lavoro retribuite per medici e personale sanitario, maggiori controlli sull’intramoenia e un utilizzo più efficace delle risorse disponibili”. Il punto di partenza della sua riflessione sono i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe sulla base della Piattaforma nazionale di Agenas: nei primi nove mesi del 2026, ben quattro milioni di prenotazioni per visite ed esami hanno superato i tempi massimi previsti. “Quattro milioni. Tante sono le prenotazioni di visite ed esami che nei primi nove mesi del 2026 hanno superato i tempi massimi, secondo l’elaborazione della Fondazione Gimbe sui dati della Piattaforma nazionale di Agenas. Dietro ogni numero c’è una persona che aspetta”, sottolinea Talerico. Secondo l’esponente di Forza Italia, “il problema non riguarda soltanto il numero dei medici disponibili, ma soprattutto l’organizzazione del servizio sanitario. L’Italia conta infatti 5,4 medici ogni mille abitanti, oltre il 25% in più rispetto alla media europea. Le difficoltà riguardano invece la carenza di infermieri e la capacità del sistema pubblico di trattenere i professionisti”.

Liste d’attesa in Calabria, la proposta di Talerico: più straordinari e meno intramoenia

Talerico richiama anche la situazione calabrese, dove, pur in presenza di percentuali in miglioramento, Agenas ha segnalato un utilizzo non uniforme dei codici di priorità delle prescrizioni mediche. Una criticità che, secondo l’esponente politico, può incidere sulla lettura dei risultati: l’inserimento di una prestazione in una classe con tempi di erogazione più lunghi può migliorare gli indicatori senza ridurre concretamente l’attesa del paziente. Da qui la proposta di potenziare le prestazioni aggiuntive all’interno delle strutture pubbliche, valorizzando il lavoro straordinario dei professionisti sanitari e ridimensionando il ricorso all’attività libero-professionale intramuraria.

“La proposta che vorrei mettere sul tavolo è questa: meno intramoenia, più prestazioni aggiuntive e lavoro straordinario, pagati bene e controllati. Lo stesso medico, nello stesso ambulatorio e fuori dall’orario di servizio, può visitare a pagamento oppure lavorare ore in più per conto dell’ospedale. Nel primo caso il cittadino paga la tariffa intera, nel secondo paga al massimo il ticket”. “Gli strumenti ci sono: serve un metodo”, evidenzia Talerico.

Il confronto con medici e sindacati sull’intramoenia

La proposta tiene conto anche delle posizioni espresse dalle organizzazioni professionali e dai rappresentanti del settore sanitario. Talerico richiama i dati dell’Anaao Assomed, secondo cui l’intramoenia viene esercitata dal 38% dei medici che ne avrebbero diritto e nel 2023 ha generato circa 286 milioni di euro per le aziende sanitarie, di cui 65 milioni destinati alle liste d’attesa. La FNOMCeO, durante un’audizione al Senato, ha invece evidenziato che un’eventuale sospensione immediata dell’attività intramuraria potrebbe determinare uno spostamento dei pazienti verso il settore privato. Un altro elemento di riflessione arriva da Ernesto Esposito, direttore del Dipartimento Salute della Regione Calabria, che durante il convegno nazionale di Falerna dello scorso maggio ha osservato come un aumento dell’offerta sanitaria possa generare anche un incremento della domanda, rendendo indispensabile una gestione appropriata delle prestazioni. Talerico cita inoltre il confronto proposto dal Sumai, il sindacato degli specialisti ambulatoriali, il 10 novembre alla Camera: con un milione di euro sarebbe possibile finanziare 17.200 ore di specialisti convenzionati oppure 10.000 ore di prestazioni aggiuntive.

“Sono osservazioni che non smentiscono la proposta, la rendono più solida. Non si tratta di punire chi fa libera professione ma di rendere il canale pubblico abbastanza rapido da farla tornare una scelta libera, come prevede la legge n. 120 del 2007”. Per Talerico, l’efficacia del sistema dipende anche dall’appropriatezza delle prescrizioni, attraverso un maggiore coinvolgimento dei medici di famiglia, e dalla possibilità di destinare parte delle risorse agli specialisti convenzionati, che comportano costi inferiori.

Calabria, controlli sull’intramoenia e nuovo Piano nazionale 2026-2028

Un ruolo centrale nella proposta viene attribuito ai controlli sull’attività intramuraria e alla verifica dei risultati ottenuti dalle aziende sanitarie. Talerico evidenzia che in Calabria si registrano 37 prestazioni in intramoenia ogni mille abitanti, nonostante i ricavi siano aumentati del 40%. A livello nazionale, inoltre, oltre la metà dei cittadini che scelgono di pagare ottiene una visita entro dieci giorni. Sul piano regionale, le linee relative all’intramoenia sono state adottate con il DCA n. 266 del 30 giugno 2025, che contempla anche la sospensione dell’attività in presenza di squilibri duraturi rispetto alle liste pubbliche, su richiesta dei Ministeri. Il 3 febbraio 2026 è stata inoltre istituita la Commissione paritetica incaricata della vigilanza.

Per Talerico, questi strumenti devono tradursi in controlli concreti e in una programmazione capace di incidere sui tempi delle prestazioni. Il nuovo Piano nazionale 2026-2028, che chiede alla Regione di adottare il proprio piano entro 120 giorni, rappresenta in questo senso un’occasione da utilizzare. L’esponente di Forza Italia propone di autorizzare le ore aggiuntive reparto per reparto, dopo aver verificato l’attività ordinaria, destinandole ai pazienti che hanno già superato i tempi massimi e prevedendo precisi limiti di spesa. Accanto a questo, suggerisce di incrementare le ore degli specialisti ambulatoriali, consentire l’intramoenia nelle strutture che rispettano i tempi delle prestazioni pubbliche e garantire l’inserimento di tutte le agende nel CUP, con la pubblicazione dei risultati delle singole aziende.

Un ulteriore intervento riguarderebbe l’apertura pomeridiana e il sabato delle sale operatorie e dei servizi diagnostici, assicurando un’adeguata remunerazione anche a infermieri e tecnici. Talerico richiama inoltre l’esperienza spagnola, dove le sedute pomeridiane retribuite separatamente hanno prodotto risultati nei casi in cui sia stata preventivamente verificata la produttività ordinaria dei reparti. Senza questi controlli, osserva, lo straordinario può trasformarsi in una pratica abituale, aumentando i costi senza ridurre le attese.

Liste d’attesa, Talerico chiede chiarezza sugli 11,4 milioni stanziati dalla Regione Calabria

Nella parte conclusiva del suo intervento, Talerico pone l’attenzione anche sulle risorse già assegnate dalla Regione Calabria per il recupero delle prestazioni arretrate. Con il DCA n. 345 del 2024 sono stati stanziati 11,4 milioni di euro per il recupero delle liste d’attesa. Secondo l’esponente di Forza Italia, sarebbe importante conoscere nel dettaglio l’utilizzo dei fondi e i risultati raggiunti. “Sarebbe utile anche conoscere i risultati di quanto già fatto. Con il DCA n. 345 del 2024 la Regione ha assegnato 11,4 milioni per il recupero delle liste: quante ore sono state pagate, in quali reparti e con quali effetti sui tempi? Saperlo aiuterebbe tutti a capire che cosa funziona”. “I medici ci sono. Vanno pagati meglio, organizzati meglio e messi nelle condizioni di lavorare con regole chiare”, conclude.