“Rinnovare tutti i contratti dei lavoratori precari della sanità calabrese, senza distinzioni, e aprire immediatamente un tavolo di confronto per garantire la continuità occupazionale”. È la richiesta avanzata dalla UIL FP Calabria, che interviene sulla situazione del personale con contratti in scadenza all’ASP di Cosenza e nelle altre aziende sanitarie della regione. Il sindacato richiama l’attenzione non soltanto sulle conseguenze occupazionali di un eventuale mancato rinnovo, ma soprattutto sulle ripercussioni che la perdita di personale già formato potrebbe avere sull’erogazione delle prestazioni e sulla tenuta dei servizi sanitari. A firmare la nota sono Angelo Taverniti, responsabile GAU ASP Cosenza, e Walter Bloise, segretario generale UIL FP Calabria, che sollecitano interventi amministrativi concreti e il rispetto degli accordi sindacali regionali sottoscritti in precedenza.

“La sanità della Regione Calabria non può permettersi di disperdere un patrimonio umano e professionale costruito nel tempo direttamente sul campo. Il futuro dei lavoratori precari in scadenza all’ASP di Cosenza e in altre Aziende della Calabria non rappresenta una semplice voce di bilancio o una mera pratica burocratica, ma il perno su cui si regge la tenuta reale dei servizi sanitari dell’intero territorio regionale e della provincia cosentina”. Con queste parole Taverniti e Bloise introducono una presa di posizione che mette al centro il valore delle professionalità maturate all’interno delle strutture sanitarie. Secondo i rappresentanti sindacali, il personale precario ha contribuito negli anni ad affrontare le emergenze e a compensare le carenze di organico, acquisendo competenze ed esperienza direttamente nei luoghi di lavoro.

Il sindacato: senza i precari a rischio la continuità dei servizi sanitari

La preoccupazione della UIL FP riguarda le conseguenze che l’eventuale uscita di questi lavoratori potrebbe determinare sull’organizzazione delle attività sanitarie, in un sistema che deve già confrontarsi con difficoltà legate alla disponibilità di personale. Il sindacato sottolinea come gli operatori interessati abbiano sviluppato una conoscenza approfondita delle strutture e delle procedure aziendali, diventando un riferimento operativo nei reparti, nei distretti e negli uffici. Per questo la richiesta di rinnovo viene presentata come una necessità che coinvolge tanto la tutela dell’occupazione quanto il diritto dei cittadini a ricevere prestazioni sanitarie adeguate e tempestive.

“Nel corso degli anni, questi operatori si sono formati all’interno dei reparti, dei distretti e degli uffici, affrontando le fasi più critiche dell’emergenza e sopperendo quotidianamente alle croniche carenze di organico. Questo percorso ha permesso loro di maturare competenze specifiche, conoscenza profonda delle dinamiche aziendali e professionalità qualificate, oggi di fatto insostituibili. Privarsi di queste risorse significherebbe non solo infliggere un colpo durissimo a centinaia di famiglie, ma generare un vuoto operativo immediato, rallentando l’erogazione delle prestazioni e compromettendo i livelli essenziali di assistenza ai cittadini”.

La richiesta alla Regione: rinnovi per tutti e confronto immediato

La posizione espressa dalla UIL FP Calabria è quella di ottenere il rinnovo di tutti i contratti precari, evitando differenze di trattamento tra lavoratori e aziende sanitarie e tenendo conto dei protocolli sindacali regionali già sottoscritti con le organizzazioni di categoria. Taverniti e Bloise chiedono inoltre l’apertura immediata di un confronto istituzionale che non si limiti a dichiarazioni di intenti, ma porti all’adozione di provvedimenti amministrativi capaci di garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro. L’obiettivo indicato è superare l’attuale situazione di incertezza e definire un percorso chiaro per il personale che ha contribuito negli anni al funzionamento della sanità regionale.

“Per queste ragioni, la posizione della UIL FP Calabria è chiara, ferma e non negoziabile: tutti i contratti precari della Regione Calabria e dell’ASP cosentina vanno rinnovati senza esitazioni, senza passi indietro e senza alcuna disparità di trattamento anche nel rispetto dei protocolli sindacali regionali a suo tempo sottoscritti con le OO.SS sindacali di categoria. Chiediamo l’apertura immediata di un tavolo di confronto concreto per definire atti amministrativi certi che garantiscano la continuità lavorativa e traccino un percorso chiaro per il futuro. Valorizzare chi ha mandato avanti la sanità calabrese è un dovere istituzionale prima ancora che sindacale: il tempo delle attese e dell’incertezza è finito”.