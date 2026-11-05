Sanità in Calabria: a Seminara un convegno su accessibilità, assistenza e integrazione dei servizi sociosanitari

Superare la frammentazione dei servizi sociosanitari e costruire un sistema di assistenza più accessibile, integrato e capace di garantire continuità nella presa in carico delle persone. È questo l’obiettivo del convegno “Oltre la frammentazione: accessibilità, presa in carico e permanenza nei servizi socio-sanitari calabresi”, organizzato dall’Associazione di Volontariato Presenza ETS per sabato 12 dicembre 2026, presso il Centro Culturale di Riconciliazione Presenza, a Presso Barritteri di Seminara, in provincia di Reggio Calabria.

L’iniziativa, che si svolgerà a partire dalle ore 8 con la registrazione dei partecipanti e l’avvio dei lavori alle 9, intende promuovere un confronto sulle criticità del sistema sociosanitario calabrese, con particolare attenzione all’accessibilità, alla presa in carico e alla permanenza nei servizi. Il filo conduttore dell’incontro sarà la necessità di realizzare un sistema integrato per persone, non per percorsi, favorendo il dialogo tra istituzioni, professionisti sanitari e realtà associative.

Il programma e gli interventi

Il convegno sarà moderato dalla dottoressa Eliana Ciappina. Tra i rappresentanti istituzionali previsti per i saluti figurano il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Giuseppe Ranuccio, il senatore Nicola Irto, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Ernesto Siclari, il sindaco di Palmi Giovanni Calabria, Giovanni Calogero, dirigente medico chirurgo dell’Asp di Reggio Calabria, Salvatore Barillaro, direttore del Distretto sanitario Tirrenico, e don Silvio Mesiti, presidente dell’Associazione di Volontariato Presenza.

La sessione dedicata agli approfondimenti vedrà gli interventi della psicologa e psicoterapeuta Fabiana Minutolo, responsabile della formazione dell’Associazione Presenza, con un contributo introduttivo sulla psicologia dell’età evolutiva e le sue principali fasi, di Rubens Curia e di Anna Quero, neuropsichiatra infantile e tesoriera di Anffas Reggio Calabria. Nel pomeriggio sono previsti gli interventi delle associazioni del territorio, seguiti da una tavola rotonda. La conclusione dei lavori è fissata alle ore 15.

Il convegno prevede il riconoscimento di 6 crediti ECM per le professioni sanitarie e si propone come un’occasione di confronto per individuare risposte più coordinate e durature ai bisogni delle persone che si rivolgono ai servizi sociosanitari della Calabria.