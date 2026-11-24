Garantire un riconoscimento economico più equo al personale sanitario che opera concretamente a supporto dei servizi di Pronto Soccorso, indipendentemente dalla struttura di appartenenza. È l’obiettivo dell’emendamento alla Legge di Bilancio presentato da Azione attraverso gli onorevoli Elena Bonetti ed Ettore Rosato. La proposta nasce anche dal confronto con le esigenze emerse sul territorio e rappresentate all’interno del partito da Andrea Ferrara, responsabile Organizzazione di Azione Messina. L’iniziativa punta a superare una possibile disparità di trattamento tra professionisti che, pur appartenendo formalmente a unità operative o strutture aziendali differenti, svolgono quotidianamente la propria attività a servizio dell’emergenza-urgenza. Il principio alla base dell’emendamento è quello di legare il riconoscimento dell’indennità di Pronto Soccorso all’effettiva attività svolta dal personale sanitario e non esclusivamente all’unità operativa o alla struttura di formale appartenenza.

“Il tema nasce dal confronto con tanti professionisti sanitari che ogni giorno lavorano a supporto del Pronto Soccorso e che hanno evidenziato una possibile disparità di trattamento legata alla propria collocazione organizzativa”, spiega Andrea Ferrara, responsabile Organizzazione di Azione Messina. “Chi contribuisce concretamente e stabilmente al funzionamento dell’emergenza-urgenza deve poter vedere riconosciuto il proprio lavoro, indipendentemente dalla struttura di formale appartenenza”.

Indennità di Pronto Soccorso, la proposta di Azione

L’emendamento non mira ad ampliare indiscriminatamente la platea dei beneficiari, ma a valorizzare i professionisti effettivamente e stabilmente coinvolti nelle attività di emergenza-urgenza, distinguendoli da coloro che prestano occasionalmente una singola attività a supporto del Pronto Soccorso. Ferrara ha inoltre evidenziato l’importanza del confronto con gli operatori sanitari e della collaborazione tra i rappresentanti territoriali del partito e quelli parlamentari.

“Ringrazio gli onorevoli Elena Bonetti ed Ettore Rosato per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nell’ascoltare questa esigenza e nel portarla all’attenzione del Parlamento. È un esempio concreto di come il confronto con gli operatori sanitari e con il territorio possa tradursi in un’iniziativa politica”, continua Ferrara. “Azione ha scelto di raccogliere questa sollecitazione e di farsene promotrice nelle sedi istituzionali, con l’obiettivo di arrivare a un criterio più uniforme, equo e coerente con il lavoro realmente svolto nei percorsi di emergenza-urgenza”.