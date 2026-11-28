Si sono aperti a Roma i lavori del XII Congresso Nazionale del Co.Si.P.S., appuntamento che riunisce professionisti della sanità e rappresentanti sindacali per fare il punto sullo stato del Servizio sanitario e sulle prospettive del settore. Il titolo scelto per questa edizione è già un programma: “sanità 2026: la svolta necessaria”. Al centro del confronto, come indicato nella slide di apertura proiettata in sala, tre parole chiave: ruoli professionali, innovazione organizzativa e continuità, con un obiettivo dichiarato, quello di un sistema sanitario sostenibile. L’incontro si presenta come riunione sindacale, con il taglio pratico di chi ogni giorno lavora in corsia, negli ambulatori e nei servizi territoriali.

A dare notizia dell’avvio dei lavori è stato Ernesto Ramistella, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato l’immagine della sala con il relatore al tavolo di presidenza e il logo del congresso sullo schermo, accompagnata da poche parole: “inizia il XII Congresso Nazionale CoSiPS a Roma”. I temi in agenda toccano da vicino anche la nostra città e la Sicilia. Carenza di personale, liste d’attesa, pronto soccorso sotto pressione, medici e infermieri chiamati a coprire turni sempre più pesanti: sono problemi che i cittadini di Messina conoscono bene. Ripensare i ruoli dei professionisti e il modo in cui sono organizzati i servizi non è un esercizio teorico, ma la condizione perché il diritto alla salute resti tale anche per chi è più fragile, per gli anziani e per chi vive lontano dai grandi ospedali.

Parlare di “svolta necessaria” significa riconoscere che il modello attuale mostra la corda e che servono scelte coraggiose: valorizzare chi lavora, investire nell’innovazione senza lasciare indietro nessuno, garantire che le cure non si interrompano nel passaggio dall’ospedale al territorio. È questa, in fondo, la sostenibilità di cui il Servizio sanitario ha bisogno. Seguiremo gli esiti del congresso e le proposte che ne usciranno, con l’auspicio che il confronto romano si traduca in risposte concrete anche per i professionisti e i pazienti del nostro territorio.