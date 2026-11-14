Sanità a Messina, minore attende 15 ore per essere trasferito da Milazzo al Papardo: Sciotto presenta un’interrogazione alla Regione

Fare chiarezza sulle ragioni che hanno determinato un’attesa di circa quindici ore per il trasferimento di un minore dal Pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo al “Papardo” di Messina e verificare se le dotazioni e le capacità operative del presidio milazzese siano effettivamente adeguate alla sua classificazione di DEA di I livello. È quanto chiede il deputato regionale di Sud chiama Nord Matteo Sciotto, attraverso un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore regionale della Salute. Al centro dell’interrogazione il caso, riportato dagli organi di stampa, di un minore con una frattura al braccio che, dopo aver ricevuto le prime cure al Pronto soccorso del “Fogliani”, avrebbe atteso circa quindici ore prima di essere trasferito al “Papardo”, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente.

Secondo quanto dichiarato dal direttore generale dell’ASP di Messina, “l’impossibilità di operare il ragazzo a Milazzo sarebbe stata determinata dalla necessità di disporre di una struttura di Chirurgia pediatrica e di anestesisti dedicati. Lo stesso direttore generale avrebbe precisato che il “Papardo” ha accolto il paziente ed eseguito l’intervento in via eccezionale”. “È proprio questo il punto sul quale chiediamo risposte precise – dichiara Sciotto –. Il Fogliani e il Papardo sono entrambi classificati come DEA di I livello. Se a Messina è stato possibile intervenire in via eccezionale, per quale ragione non si è potuta adottare una soluzione analoga a Milazzo? È necessario chiarire quali siano state le condizioni cliniche e organizzative che hanno determinato questa scelta. Non possiamo accettare che un minore e la sua famiglia debbano affrontare quindici ore di attesa senza che venga fatta piena luce sulle ragioni di quanto accaduto”.

“Questo episodio non può essere considerato un caso isolato – prosegue Sciotto –. Si inserisce in un quadro di criticità che denunciamo da tempo e che riguarda non soltanto il Fogliani, ma l’intera rete ospedaliera tirrenico-nebroidea. Un ospedale classificato come DEA di I livello deve poter contare su personale, posti letto e capacità operative adeguate alle esigenze del territorio. Occorre verificare se agli annunci di potenziamento siano seguiti interventi concreti e se oggi il presidio sia realmente nelle condizioni di garantire le prestazioni che gli competono”.

Il deputato richiama anche le difficoltà che quotidianamente affrontano i cittadini

Il deputato richiama anche le difficoltà che quotidianamente affrontano i cittadini del comprensorio tirrenico-nebroideo, “costretti a spostarsi da un ospedale all’altro alla ricerca di assistenza. In alcuni casi, come per i pazienti provenienti da Mistretta, gli spostamenti verso Messina possono comportare percorsi complessivi di circa 200 chilometri, con pesanti conseguenze per le persone più fragili e per le loro famiglie. Con l’interrogazione si chiede alla Regione di accertare le circostanze che hanno determinato l’attesa del minore e le eventuali responsabilità organizzative, chiarire perché l’intervento sia stato possibile in via eccezionale al Papardo e non al Fogliani, disporre una verifica urgente sull’adeguatezza delle dotazioni del presidio milazzese e indicare un cronoprogramma preciso per il superamento delle criticità”.

“La Regione deve assumersi la responsabilità di dare risposte concrete – conclude Sciotto –. Servono tempi certi per l’attivazione dei nuovi locali del Pronto soccorso, per la copertura delle direzioni delle strutture complesse e per il potenziamento dell’Ortopedia. Non possiamo continuare ad assistere a una sanità nella quale sono i pazienti a doversi spostare continuamente per trovare le cure di cui hanno bisogno. Il diritto alla salute deve essere garantito in maniera effettiva in ogni territorio, senza costringere cittadini e famiglie a pagare le conseguenze delle carenze organizzative del sistema sanitario”.