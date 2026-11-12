Sanità, 15 ore al Pronto Soccorso di Milazzo per un giovane con una frattura: la denuncia della Uil

Quindici ore di attesa al Pronto Soccorso di Milazzo per un giovane con una frattura che richiedeva un intervento chirurgico urgente, prima di riuscire a trovare un posto letto disponibile a Messina. È l’episodio denunciato dalla Uil Messina e dalla Uil Funzione Pubblica Messina, che tornano a sollevare il problema delle criticità della sanità pubblica nella provincia, con particolare riferimento agli ospedali dell’area tirrenica e nebroidea. A intervenire sono Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale della Uil Funzione Pubblica Messina, che chiedono “un intervento urgente dell’Assessorato regionale della Salute e della Direzione generale dell’ASP di Messina per verificare l’organizzazione della rete ospedaliera e individuare le misure necessarie a garantire un’assistenza adeguata ai cittadini”.

Ospedale di Milazzo, la Uil denuncia la carenza di posti letto in Ortopedia

“È possibile che l’ortopedia dell’ospedale di Milazzo disponga di appena 12 posti letto per un bacino di circa 120 mila abitanti, che durante il periodo estivo supera le 200 mila presenze? E’ del tutto ovvio che non vi è alcuna responsabilità degli operatori sanitari, i quali quotidianamente con professionalità ed abnegazione garantiscono l’assistenza sanitaria tra mille difficoltà, mentre, al contrario, emergono in maniera macroscopica i problemi strutturali e organizzativi che non possono più essere ignorati”, sottolineano Tripodi e Andronico. I sindacalisti precisano dunque che le criticità denunciate “non devono essere attribuite al personale sanitario, al quale riconoscono professionalità e impegno quotidiano nonostante le difficoltà operative. La questione, secondo la Uil, riguarda invece l’organizzazione complessiva dei servizi e la capacità delle strutture ospedaliere di rispondere alle necessità del territorio”.

Sanità nel Messinese, pazienti trasferiti tra gli ospedali e viaggi fino a 200 chilometri

La denuncia non riguarda esclusivamente il presidio ospedaliero di Milazzo. Secondo i rappresentanti sindacali, le “difficoltà interessano l’intera rete ospedaliera dell’area tirrenica e nebroidea, dove pazienti e ambulanze sono spesso costretti a spostarsi tra strutture differenti alla ricerca di risposte assistenziali”. “Il problema, peraltro, non riguarda soltanto il nosocomio di Milazzo, ma investe l’intera rete ospedaliera dell’area tirrenica e nebroidea”, proseguono Tripodi e Andronico. “Ambulanze e pazienti si spostano quotidianamente tra i diversi presidi della provincia alla ricerca di indispensabili risposte assistenziali. In alcuni casi, anche da Mistretta, i cittadini e i loro familiari sono costretti ad affrontare percorsi complessivi di circa 200 chilometri per raggiungere Messina. Una situazione che determina disagi, costi aggiuntivi e difficoltà soprattutto per le persone più fragili. Una situazione che- secondo la Uil– rende necessario valutare non soltanto la disponibilità dei posti letto, ma anche la distribuzione dei servizi sanitari rispetto alla popolazione e alle distanze che i cittadini devono percorrere per ricevere assistenza”.

Milazzo, le criticità di Cardiologia, Nefrologia, Chirurgia e Pronto Soccorso

Accanto alla carenza di posti letto, l’Uil segnala “ulteriori problemi organizzativi all’interno dell’ospedale di Milazzo. Tra le questioni evidenziate figurano la mancata copertura stabile di importanti direzioni di struttura complessa, con riferimento a UTIC e Cardiologia, Nefrologia e Chirurgia, oltre alla mancata attivazione dei nuovi locali del Pronto Soccorso. Si tratta, secondo la Uil, di criticità che incidono sulla capacità del presidio di garantire risposte adeguate alle necessità assistenziali del comprensorio e che richiedono interventi organizzativi da parte delle istituzioni competenti”.

Tripodi: “i cittadini di Milazzo e del comprensorio non possono essere utenti di serie B”

“Non possiamo continuare ad ascoltare slogan che cercano di evidenziare il potenziamento della sanità pubblica, quando alla prova dei fatti concreti che toccano la carne viva dei cittadini-utenti registriamo l’assenza di verifiche in merito alla dotazione dei posti letto e alle dotazioni organiche che sono lontanissime dalle reali esigenze del territorio”, afferma Tripodi. “I cittadini milazzesi e di tutto il comprensorio non possono essere considerati utenti di serie B. Il diritto alla salute deve essere garantito indipendentemente dalla distanza dai grandi ospedali”, aggiunge il sindacalista.

Andronico chiede una revisione della distribuzione dei posti letto negli ospedali

Sulla necessità di rivedere l’organizzazione della rete ospedaliera interviene anche Livio Andronico, segretario generale della Uil Funzione Pubblica Messina, che sollecita una valutazione fondata sui dati relativi all’effettiva domanda di assistenza. “È indispensabile una rivalutazione complessiva della distribuzione dei posti letto nei presidi ospedalieri dell’area tirrenica e nebroidea”, afferma Andronico. “Occorre partire da dati concreti: accessi ai Pronto soccorso, ricoveri, trasferimenti, popolazione servita, tempi di percorrenza e reale disponibilità di personale. Non è accettabile che le carenze organizzative continuino a ricadere sui pazienti e sugli operatori sanitari, costretti a lavorare in condizioni di crescente difficoltà”, aggiunge.

Sanità tirrenica e nebroidea, la Uil annuncia un’assemblea pubblica con cittadini e associazioni

“Proprio per queste ragioni – annunciano Ivan Tripodi e Livio Andronico – è intenzione della Uil Messina e della Uil Funzione Pubblica promuovere un’assemblea pubblica, coinvolgendo non soltanto i lavoratori della sanità, ma anche i cittadini, le associazioni e i rappresentanti delle comunità locali dell’area tirrenica e nebroidea. Intendiamo aprire un confronto concreto che segnali le condizioni della sanità pubblica nel territorio facendo emergere le enormi difficoltà che vengono quotidianamente vissute dalla popolazione e individuare iniziative comuni per chiedere risposte alle istituzioni competenti. La difesa della sanità pubblica e la salvaguardia del diritto alla salute non può essere lasciata soltanto agli operatori sanitari, perché riguarda un diritto costituzionalmente garantito di tutti i cittadini”.

“Non servono proclami, è il momento dei fatti”: l’appello finale di Tripodi e Andronico

La presa di posizione dei due rappresentanti sindacali si conclude con un appello a scelte politiche e organizzative capaci di affrontare le criticità denunciate. “Non servono proclami, inutili parole o rassicurazioni di circostanza – concludono Tripodi e Andronico – ma è il momento dei fatti concreti che passano da chiare opzioni politiche, nonché da scelte organizzative coraggiose e interventi risolutivi per salvare la sanità pubblica. Noi non ci fermeremo e non consentiremo che la salute dei cittadini e la dignità degli operatori sanitari debbano continuare ad attendere”.