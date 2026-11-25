Dodici ore di gastronomia, musica, spettacolo e valorizzazione delle tradizioni locali nel cuore dell’Aspromonte. Domenica 29 novembre, dalle ore 12:00 alle ore 24:00, il Parco delle Mimose di San Roberto ospiterà la terza edizione di San Roberto Valley Food 3.0, appuntamento che punta a richiamare famiglie, gruppi di amici e visitatori provenienti da tutta la provincia reggina. A presentare l’iniziativa è Claudio Megale, assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di San Roberto: “Torna uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del nostro calendario autunnale: domenica 29 novembre, a partire dalle ore 12:00 e fino alle ore 24:00, il Parco delle Mimose di San Roberto ospiterà la terza edizione di San Roberto Valley Food 3.0. Un evento che ormai ha consolidato la propria identità, arrivando al suo terzo capitolo e confermandosi un punto di riferimento per la vitalità del nostro paese”.

“Come Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di San Roberto, vivo l’attesa per questa domenica con grande entusiasmo e orgoglio. Valley Food non è soltanto una festa del gusto o un momento di intrattenimento, ma una vera e propria vetrina a cielo aperto per raccontare chi siamo, valorizzare le nostre eccellenze e far vivere il paese in tutte le sue sfaccettature”, prosegue Megale, illustrando le caratteristiche dell’offerta gastronomica, che comprenderà anche proposte senza glutine: “Dalle 12:00 in poi, il Parco delle Mimose diventerà il cuore pulsante della convivialità autunnale, pronto ad accogliere famiglie, gruppi di amici e visitatori dall’ora di pranzo fino a tarda sera. Un’offerta gastronomica ricca, variegata e attenta alle diverse esigenze alimentari — con diverse proposte pensate anche in versione gluten free — accompagnerà l’intera giornata, celebrando i sapori della tradizione e il piacere dello stare a tavola insieme”.

San Roberto Valley Food 3.0: il programma musicale

Ad accompagnare l’appuntamento enogastronomico sarà un ricco programma musicale, con il DJ set di Vespa Club e l’atteso concerto serale dei Tarantella Disco Folk. “Uno degli elementi che rende questa terza edizione così dinamica e coinvolgente è la colonna sonora continua che accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento. Fin dal primo pomeriggio e per tutto l’arco della giornata, la console sarà animata dal ritmo e dall’energia di Vespa Club, il gruppo di DJ che scandirà i vari momenti della festa con selezioni musicali capaci di creare l’atmosfera giusta e far divertire i presenti”, spiega l’assessore. Il momento culminante della manifestazione sarà il concerto dei Tarantella Disco Folk, in programma alle ore 21:00: “Quando calerà la sera, il testimone passerà poi alla grande musica dal vivo: alle ore 21:00, il palco di Valley Food 3.0 si accenderà con il concerto del gruppo Tarantella Disco Folk. Un live travolgente che fonde le radici della tradizione popolare con il ritmo moderno e festoso, per chiudere la giornata all’insegna del ballo, del calore e della condivisione”.

Enogastronomia e turismo: la strategia per valorizzare San Roberto

La manifestazione si inserisce in una più ampia strategia dell’amministrazione comunale, orientata alla destagionalizzazione del turismo e alla valorizzazione delle peculiarità dei borghi dell’entroterra. “Come Amministrazione, crediamo profondamente in una promozione turistica che parta dall’autenticità dei luoghi, dalla riscoperta delle radici e dalla qualità dell’accoglienza. San Roberto e le sue frazioni, incastonate tra le suggestioni naturalistiche dell’Aspromonte e lo sguardo rivolto verso l’area dello Stretto, custodiscono un patrimonio fatto di paesaggi incontaminati, aria pulita, storia locale e ospitalità genuina. Una ricchezza che merita di essere raccontata e vissuta dodici mesi l’anno, superando l’idea di un turismo legato esclusivamente alla stagione estiva e puntando con decisione sulla destagionalizzazione. In questa visione, la cultura enogastronomica, lo spettacolo e la musica diventano strumenti strategici di marketing territoriale: attraverso il gusto e lo stare insieme si crea un legame diretto e memorabile tra chi visita il nostro comune e l’anima stessa del luogo. Eventi come San Roberto Valley Food 3.0 dimostrano che i borghi dell’entroterra hanno energia, idee e capacità attrattiva per proporsi come mete vive, accoglienti e capaci di offrire esperienze autentiche”, sottolinea Megale.

L’assessore evidenzia infine le potenziali ricadute dell’iniziativa sulle attività economiche e sul tessuto sociale del territorio, rivolgendo un invito a partecipare alla manifestazione: “Aprire le porte del Parco delle Mimose a chi arriva dai comuni vicini e da tutta la provincia significa far conoscere San Roberto, generare ricadute positive per il tessuto economico e sociale locale, sostenere chi lavora e crea valore sul territorio e rafforzare quel senso di appartenenza e di comunità che ci rende unici. L’invito è aperto a tutti: domenica 29 novembre, a partire dalle ore 12:00, vi aspettiamo al Parco delle Mimose per vivere insieme una giornata indimenticabile tra buon cibo, musica e la bellezza di San Roberto”.