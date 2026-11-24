Affidare alle nuove generazioni il compito di custodire e diffondere l’eredità letteraria di Corrado Alvaro, portando le sue opere direttamente nelle case delle famiglie. È con questo obiettivo che a San Luca, paese natale dello scrittore, sono state inaugurate le celebrazioni per il settantesimo anniversario della sua morte, nell’ambito di “Alvaro 70”, il programma promosso dalla Regione Calabria. La giornata inaugurale, dedicata soprattutto ai giovani e al rapporto tra cultura, identità e comunità, ha segnato l’avvio del progetto degli Ambasciatori Alvariani, fortemente voluto dalla Fondazione Corrado Alvaro. Dopo un percorso di formazione, saranno proprio i ragazzi di San Luca a farsi promotori della conoscenza e della diffusione dell’opera di uno dei più importanti scrittori del Novecento italiano. I giovani diventeranno così protagonisti attivi di un’iniziativa che li vedrà incontrare le famiglie e promuovere la lettura, restituendo alla comunità il patrimonio culturale e letterario del suo illustre concittadino.

Gli Ambasciatori Alvariani porteranno la letteratura nelle case

Per lo svolgimento delle attività, la Fondazione ha messo a disposizione dei ragazzi una pettorina che permetterà di identificarne il ruolo e un’edizione commemorativa di Gente in Aspromonte, destinata a raggiungere le famiglie sanluchesi. L’obiettivo è trasformare il libro in un bene comune, capace di favorire occasioni di lettura collettiva, gruppi di confronto e nuove relazioni all’interno della comunità, portando la letteratura oltre gli ambienti scolastici e istituzionali. Un progetto che assume un significato particolare proprio a San Luca, dove la figura di Corrado Alvaro costituisce una parte fondamentale della storia e dell’identità del territorio. Attraverso la conoscenza delle sue opere, l’iniziativa intende offrire ai ragazzi l’opportunità di riscoprire il valore delle proprie origini, imparare a raccontarle e individuare nella cultura nuove possibilità di crescita. Alla giornata inaugurale sono intervenuti il presidente della Fondazione Corrado Alvaro, Franco Arcidiaco, la scrittrice e direttrice artistica del progetto Giusy Staropoli Calafati, la dirigente scolastica Margherita Festa con la vicaria Grazia Manariti, l’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli e i commissari straordinari del Comune di San Luca, Antonio Reppucci e Matilde Mulè.

Le celebrazioni proseguiranno con le università e un’opera di Jorit

Il programma di “Alvaro 70” proseguirà con il coinvolgimento delle università calabresi e dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, per poi tornare a San Luca con un intervento artistico di Jorit, chiamato a raffigurare il volto di Corrado Alvaro nel suo paese natale. Il percorso celebrativo affiancherà dunque alle iniziative letterarie e formative anche il contributo dell’arte, mantenendo centrale il coinvolgimento delle nuove generazioni. Saranno infatti i giovani Ambasciatori Alvariani, attraverso la diffusione delle pagine di Gente in Aspromonte, a creare nuove occasioni di dialogo tra passato e futuro, contribuendo a mantenere vivo il legame tra lo scrittore e la sua comunità. A settant’anni dalla scomparsa di Alvaro, San Luca sceglie così di valorizzarne l’eredità attraverso un progetto che va oltre la commemorazione, facendo della letteratura uno strumento di partecipazione e crescita collettiva.