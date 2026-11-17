“Ché non ci si può rifare? Soltanto chi è morto ha finito. Noialtri abbiamo la pelle dura da affilarci il rasoio“. Così, in “Gente in Aspromonte“, Corrado Alvaro dipingeva i calabresi. Ed anche il prestigioso premio, a lui dedicato, ideato e realizzato dalla Fondazione Nazionale Corrado Alvaro, è caparbiamente giunto alla XIV Edizione. Ai vincitori, scelti da una qualificata giuria presieduta dal professor Aldo Maria Morace, il premio verrà conferito all’interno d’una solenne cerimonia che avrà luogo, alle ore 16,30 di venerdì 20 novembre, a San Luca (RC), nella Sala Teatro dell’Istituto comprensivo San Luca-Bovalino. Ecco i loro nomi: Saverio Gangemi per la narrativa, Giuseppe Caridi per la saggistica, Giuseppe Smorto per il giornalismo. Il Premio speciale della Giuria Studi Alvariani è stato invece assegnato a Giusy Staropoli Calafati.

Tutti i dettagli della cerimonia verranno svelati giovedì 19 novembre, allorquando, alle ore 11 e al Complesso monumentale del San Giovanni di Catanzaro, accadrà la conferenza stampa di presentazione del XIV Premio Nazionale Corrado Alvaro, promosso dalla Fondazione Nazionale Corrado Alvaro con il contributo di Banca Centro Calabria, il patrocinio del Comune di Catanzaro e del Comune di San Luca, la partecipazione dell’Istituto comprensivo “San Luca – Bovalino” e di Figec, Federazione italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

Alla conferenza stampa, condotta dall’editore Francesco Mazza, prenderanno parte: il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, gli assessori comunali Salvatore Bullotta e Donatella Monteverdi, Marcello Furriolo già sindaco di Catanzaro, Antonio Reppucci componente della Commissione straordinaria del Comune di San Luca, Giuseppe Spagnuolo presidente di Banca Centro Calabria, Aldo Maria Morace presidente della Giuria del Premio, Franco Arcidiaco presidente della Fondazione Corrado Alvaro.

La XIV Edizione del Premio Nazionale Corrado Alvaro sboccia in un 2026 segnato già da particolari eventi alvariani: il 70° anniversario della sua morte, la definizione, da parte del Ministero della Cultura, del decreto che statuisce l’edizione nazionale in Opera Omnia della vasta produzione letteraria di Alvaro, la firma della convenzione che vivificherà il Parco Letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”.