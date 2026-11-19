“Un disavanzo di quasi 8 milioni di euro, una situazione di liquidità fortemente compromessa e il rischio di commissariamento o dissesto finanziario”. È il quadro delineato dall’avvocato cassazionista Antonello Talerico, già consigliere regionale e consigliere comunale di Catanzaro, in una nota dedicata alla situazione economica del Comune di San Giovanni in Fiore. “Venerdì 20 novembre il Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore è convocato in seduta urgente per decidere sui conti del Comune. I punti decisivi sono tre e vanno letti insieme: il rendiconto 2025, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del Testo unico degli enti locali e la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2026-2028. Il rendiconto doveva essere approvato entro il 31 maggio e sull’ente pende la procedura dell’art. 141, che in caso di inerzia porta al commissariamento e allo scioglimento del Consiglio”.

“I numeri sono quelli certificati dal Collegio dei revisori. Il disavanzo è di 7.895.805,01 euro. Circa 1,5 milioni sono vecchi e hanno già un piano di rientro; gli altri 6,4 milioni sono maturati nel 2025 e nascono soprattutto da accantonamenti nuovi per il contenzioso e per 3,5 milioni di passività segnalate dagli uffici. Il Comune, in pratica, ha messo da parte sulla carta le somme per coprire rischi e debiti che prima non comparivano. Poi c’è la cassa: a fine 2025 nel conto c’erano 4.459,98 euro e l’anticipazione della banca tesoriera è salita a 6,2 milioni a metà novembre”.

“I revisori danno parere favorevole al rendiconto, ma a una condizione: che il Consiglio decida nella stessa seduta come recuperare il disavanzo, perché la legge equipara la mancata applicazione del disavanzo alla mancata approvazione del rendiconto. Sono favorevoli anche al riequilibrio: recuperare 6,4 milioni in tre anni richiederebbe 2,13 milioni l’anno, mentre le misure individuate ne valgono al massimo 0,7. Il piano proposto spalma il recupero su dieci anni. Ma i revisori scrivono anche che il piano non ha margini, che le passività da 3,5 milioni erano state indicate dagli uffici come debiti fuori bilancio e poi corrette in debiti potenziali senza nuovi documenti, che sui fondi PNRR non è stato possibile fare le verifiche obbligatorie e che l’ente deve valutare espressamente anche le condizioni del dissesto” si legge nella nota.

Riequilibrio, commissariamento o dissesto: gli scenari per il Comune

“Gli scenari sono tre. Se il Consiglio approva tutto, il Comune avrà novanta giorni per presentare il piano alla Corte dei conti, le azioni esecutive dei creditori si fermano e per dieci anni varranno vincoli stringenti, compresa la possibilità di portare tributi e tariffe al massimo; se la Corte boccia il piano, scatta il dissesto. Se il rendiconto non passa, arrivano il commissario e lo scioglimento del Consiglio. Approvare il solo rendiconto, senza la delibera sul disavanzo, per legge equivale a non approvarlo; e approvarlo respingendo il riequilibrio vorrebbe dire recuperare in tre anni somme che non ci sono, con il dissesto come esito più probabile.

E i consiglieri? Per le delibere collegiali la responsabilità per danno erariale ricade solo su chi vota a favore, ma la riforma della Corte dei conti di gennaio presume la buona fede degli organi politici che approvano atti istruiti dagli uffici senza pareri contrari. Il voto favorevole non è quindi di per sé un rischio, tanto più che il disavanzo nasce prima dell’attuale Consiglio. Il rischio vero è un dissesto futuro: in quel caso la Corte dei conti verifica chi vi ha contribuito con colpa grave e può applicare sanzioni pecuniarie e interdittive, come ha fatto la Sezione giurisdizionale per la Calabria con la sentenza n. 245 del 2024 contro sindaco e assessori di Cerchiara di Calabria, che avevano approvato rendiconti senza debiti fuori bilancio nonostante i rilievi del revisore. Il voto contrario motivato e messo a verbale protegge il consigliere, ma se è determinante porta al commissariamento o al dissesto.

Per questo chi entra in Aula venerdì dovrebbe ottenere prima del voto tre risposte che negli atti non ci sono: se le passività da 3,5 milioni sono debiti già nati o semplici rischi, la riconciliazione dei conti del PNRR chiesta dai revisori e come l’ente pagherà stipendi e servizi fino a fine anno. Il riequilibrio è uno strumento serio solo se poggia su numeri veri; altrimenti rinvia di qualche anno un dissesto che pagherebbero comunque i cittadini. Se fossi un consigliere comunale di San Giovanni in Fiore se non avessi risposte precise e chiare il mio voto sarebbe contrario per evitare tra qualche anno di dover rispondere alla Corte dei Conti”, conclude Antonello Talerico.